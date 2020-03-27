Некоторые компании начали сокращать зарплаты из-за кризиса

Из-за падения курса рубля и распространения коронавируса работодатели меняют кадровую политику и условия оплаты труда, выяснил в ходе исследования Центр стратегических разработок (ЦСР), передает РБК .

Опрос топ-менеджеров 500 компаний из различных отраслей показал, что каждая пятая организация в России планирует урезать зарплаты сотрудникам.

29% компаний уже оптимизировали фонд оплаты труда, перевели сотрудников на удаленную работу, уменьшив им зарплату, сократили штат, перевели часть работников на контракты. 40% компаний намерены пойти на подобные шаги.

Каждая вторая компания намерена сократить число сотрудников примерно на 13%.

26% организаций сообщили о падении выручки, 44% ожидают ее снижения.

56% компаний опасаются, что ситуация с коронавирусом повлияет на их возможность исполнять обязательства по заключенным контрактам.

63% заявили о риске банкротства. 88% компаний хотят налоговых льгот, пишет bfm.ru.

Уровень неопределенности

Самый высокий уровень неопределенности выявлен в финансовом секторе, недвижимости, транспорте и сфере обрабатывающих производств.

Больше всего компании опасаются дальнейшего ослабления рубля, кассовых разрывов из-за падения выручки, подорожания импортного сырья, роста производственных затрат и снижения внутреннего спроса. Наибольший оптимизм зафиксирован в секторах энергетики и добычи ресурсов.