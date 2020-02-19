Некоторые развлекательные телеканалы лишились государственных субсидий

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) в конце января 2020 года заключило соглашения с семью телевещателями, входящими в так называемый второй цифровой мультиплекс — СТС, «Домашним», «Пятницей», ТВ3, «Муз ТВ», РЕН ТВ и «Звездой».

Каждый из этих телеканалов в 2020 году получит по 250 млн рублей на распространение своего сигнала в населенных пунктах, где проживают менее 100 тыс. человек, свидетельствуют материалы Единого портала бюджетной системы РФ.

При этом субсидии по сравнению с прошлым годом значительно сократились. Так, «Муз ТВ» в 2019 году получил от государства 684 млн рублей, «Пятница» — 1 млрд 103 млн рублей, РЕН ТВ — 730 млн рублей, СТС — 733 млн, ТВ3 —724 млн, пишет znak.com.

Телеканал ТНТ в прошлом году получил 756 млн рублей. <Пока в материалах субсидия телеканалу на 2020 год не значится.> Однако, по данным агентства, в Роспечати утверждают, что соглашение с ТНТ на предоставление субсидии в размере 250 млн будет заключено в ближайшее время.

А для православного «Спаса», получившего максимальную выплату в 2019-м (более 1,1 млрд рублей), субсидия пока не предусмотрена.

В Роспечати объяснили, что выделенные деньги не компенсируют все расходы каналов второго мультиплекса на распространение сигнала. По данным РБК, вещатели ведут переговоры с чиновниками об увеличении субсидий.