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Экономика

Некоторым пенсионерам обещают единовременные выплаты свыше 12 тысяч рублей

Более 1,5 млн российских пенсионеров могут рассчитывать в этом году на единовременную выплату в сумме 12 700 рублей.

Пенсионер.
Пенсионер.
Анна Зайкова

Выплата формируется в рамках программы накопительного пенсионного страхования, пояснил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, когда у пожилых людей накапливается минимальная сумма, то ее можно получить единовременно или по частям. Профессор отметил, что подавляющее большинство российских пенсионеров прибегают к первому варианту выплат, пишет «Экономика сегодня».

По закону, минимальная выплата для пенсионеров должна составлять не менее 12 тыс. рублей, но у ряда получателей она даже больше.

Ранее в Госдуме предложили повысить выплаты пенсионерам. Справедливороссы считают, что нужно ввести ежемесячную доплату в размере 5 тысяч рублей пенсионерам, достигшим возраста 75 лет, пишет ura.ru. Сейчас такие доплаты положены людям старше 80 лет.

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