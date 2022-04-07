В размере трех пенсий: некоторым россиянам установят новую ежемесячную выплату

Соответствующий законопроект подготовил Минтруд.

«Награжденные такими наградами трудились или трудятся в правоохранительных органах, ФСБ и МЧС России, служили или служат в Вооруженных силах. Сейчас аналогичное материальное обеспечение получают граждане, награжденные орденом Ленина, орденом „За заслуги перед Отечеством“ II, III и IV степеней, лауреаты Ленинской премии, лауреаты государственных премий СССР и лауреаты государственных премий Российской Федерации (РСФСР). Одним словом, люди, имеющие особые заслуги перед Россией», — уточняет издание.