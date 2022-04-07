7 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

В размере трех пенсий: некоторым россиянам установят новую ежемесячную выплату

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение — 330% размера социальной пенсии — предлагают установить россиянам, которые являются кавалерами трех орденов Мужества, пишет «Российская газета».

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Соответствующий законопроект подготовил Минтруд.

«Награжденные такими наградами трудились или трудятся в правоохранительных органах, ФСБ и МЧС России, служили или служат в Вооруженных силах. Сейчас аналогичное материальное обеспечение получают граждане, награжденные орденом Ленина, орденом „За заслуги перед Отечеством“ II, III и IV степеней, лауреаты Ленинской премии, лауреаты государственных премий СССР и лауреаты государственных премий Российской Федерации (РСФСР). Одним словом, люди, имеющие особые заслуги перед Россией», — уточняет издание.

На допвыплаты в 2023 году из федерального бюджета предполагают выделить 51,6 млн рублей, в 2024 году — 54,1 млн, в 2025 году — 57,6 млн.

Ранее сообщили, что новые выплаты на семьи с детьми до 17 лет появятся в России.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость