Нелегальные сигареты в Алтайском крае: поможет ли цифровая маркировка?

На всех пачках легальных сигарет с 1 июля в обязательном порядке должна быть нанесена цифровая марка. Data Matrix-код можно считать с любого смартфона и получить информацию о производителе и маршруте пачки от конвейера до потребителя. Подделать такой код нельзя, а значит, нелегальные пачки можно будет сразу изымать из оборота без длительных процедур. Редакция разбирается, насколько эффективной может оказаться такая мера.

По данным исследования, проведённого журналом «Эксперт», Алтайский край вошёл в 15 регионов с наиболее высокой долей нелегальных сигарет в розничной торговле. В Барнауле этот показатель превышает 28%, а потери консолидированного бюджета от неуплаченных акцизов и НДС за 2019 год составили свыше 872 млн рублей. Судя по этим показателям, принятие мер регулирования действительно назрело. Участники рынка с надеждой смотрят на введение цифровой маркировки, которая позволит отследить маршрут каждой пачки, начиная с производства и заканчивая прилавком магазина. Производство сигарет с Data-Matrix кодом обязательно с 1 июля 2019 года, А с 1 июля 2020-го года будет запрещенапродажа сигарет без маркировки

Чем полезна маркировка сигарет

Руководитель направления «Табак» оператора национальной системы маркировки ЦРПТ Ян Витров указывает, что в первую очередь, маркировка — это инструмент для легальных участников рынка, которые зачастую сами не знают, что продают подделки или контрафакт. Из-за этого им грозят штрафы, а иногда даже реальные сроки. Маркировка исправит эту ситуацию. Также в поддержку новой системы выступают производители. Об этом свидетельствуют более 11 млрд кодов, которые они заказали в ЦРПТ. По мнению Витрова, маркировка будет выгодна и государству, поскольку в разы ускорит процедуру проверки легальности продукции и отслеживания соблюдения налоговой дисциплины.

В не меньшей мере учитываются интересы бизнеса и потребителей. Добросовестным предпринимателям цифровая маркировка даст возможность подтвердить законность товара и отследить его путь к потребителю. Потребитель же благодаря маркировке получает гарантии качества и легальности покупаемого продукта.

Принципиально упрощается проверка подлинности продукции, которая за счёт бесплатного приложения для смартфонов «Честный знак» становится доступной каждому. Фактический онлайн-контроль за перемещением табачной продукции по сбытовой цепи будет препятствовать попаданию в неё нелегальных сигарет.

Зачем заменять акцизную марку цифровым кодом

Коды Data Matrix формируются непосредственно на производстве и в отличие от бумажных марок подделать цифровой аналог нельзя. Табачная индустрия в принципе была первой отраслью, где настолько широко начала внедряться маркировка. Эксперимент по ее введению начат еще в 2018 году при участии всех крупных производителей.

Благодаря эффективному взаимодействию с оператором маркировки и государственными органами производители смогли заблаговременно подготовить все производственные линии к работе в новых условиях. В результате с 1 июля 2019 все произведенные для продажи в России или легально импортированные сигареты оснащены Data Matrix кодами, и это не вызвало ни повышения цен, ни перебоев с поставками.

В то же время, маркировка заметно усложняет жизнь торговцам нелегальными сигаретами, которые теперь легко выявить.

Василий Груздев,

директор «JTI Россия» по работе с органами государственной власти:

Мы видим, что система цифровой маркировки и прослеживания эффективно выявляет продажи нелегальных сигарет. Быстрое обнаружение контрафакта позволит легальным производителям — правообладателям товарных знаков оперативно обращаться за защитой своих законных интересов в правоохранительные органы. При этом, необходимо закрепить официальный порядок предоставления легальным производителям соответствующей информации о выявленном контрафакте. С учетом того, что с 1 июля 2020 года легальной будет продажа только продукции, маркированной средствами идентификации — цифровым кодом, важно, чтобы все торговые предприятия в оптовом и розничном звене, которые зарегистрировались в системе маркировки и хотят продолжить торговлю табачной продукцией, своевременно выполнили требования законодательства и к 1 июля полностью перешли на электронный документооборот в работе с табачной продукцией. Это эффективно застрахует добросовестных участников рынка от попадания в сбытовые каналы нелегальной продукции.

При всех возможностях, которые представляет новый инструмент, сама по себе маркировка не решит проблему нелегального рынка сигарет. Необходимо продолжать бороться с теневым рынком, принимая комплекс мер — создавать препятствия производству или ввозу нелегальных сигарет в Россию, ужесточать наказания за участие в их обороте, усиливать контроль за выдачей акцизных или специальных марок.

В Барнауле нелегальной является каждая третья пачка сигарет

Ситуация на местах, а особенно в приграничных регионах, действительно вызывает опасение. Тревогу бьют и общественные организации и эксперты. Маркировка может исправить ситуацию, но не все специалисты единодушно одобряют нововведение.

Юрий Фриц,

председатель правления «Алтайского союза предпринимателей»:

Конечно, государство хочет контролировать рынок табачной продукции. Для алтайского Крайпотребсоюза, например, серьёзнейшая проблема — контрафактные сигареты из Казахстана. Другой вопрос: насколько поможет справиться с этой проблемой введение маркировки? Ведь эта продукция и так продаётся подпольно, без акцизных марок.

«Поэтому, обязательная маркировка — мера, конечно, спорная, просчитать её последствия пока сложно. Для бизнеса это — дополнительные расходы на приобретение оборудования, на администрирование процесса. Было бы целесообразно, если бы эти мероприятия сопровождались снижением акцизов на табачную продукцию, чтобы и для конечного потребителя цена не вырастала, и для предпринимателя. На мой взгляд, государство должно балансировать в этих вопросах», — резюмировал Юрий Фриц.