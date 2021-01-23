Немецкие бизнесмены выступили за отмену антироссийских санкций

Экономика Германии понесла заметный урон из-за антироссийских санкций, введенных Евросоюзом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос Мюнхенского института экономических исследований.

В опросе приняли участие 862 немецкие компании. Социологи выяснили, что антироссийские санкции привели к росту бюрократических издержек и трудностям при ведении бизнеса с Россией. Около половины опрошенных выступили за отмену санкций.

Больше всего пострадали немецкий автопром, машиностроение и химическая промышленность.

Среди проблем, возникших перед немецкими компаниями в России, отмечаются колебания курсов валют, политика импортозамещения, потеря доверия и репутации, а также усиление конкуренции с фирмами из третьих стран.

Отношения России с Западом ухудшились в связи с ситуацией на Украине и крымского референдума. РФ обвинили во вмешательстве и ввели против нее санкции.