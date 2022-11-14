14 ноября
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Экономика

Немецкий инвестор после выдвинутого ультиматума все-таки запускает проект на Алтае

К концу ноября на производственную площадку в Тальменском районе компания «ЭкоНива-АПК Холдинг» завезет первую партию скота, для которых уже построено помещение. Таким образом, проект, находившийся долгое время в простое, все же начал двигаться в строну завершения.

Корова, животноводство.
Корова, животноводство.
pixabay.com/

Как стало известно altapress.ru, в течении ноябре в новом животноводческом комплексе в селе Курочкино появятся 3 тыс. голов нетелей. Это будет только первая партия животных.

В настоящий момент строительные работы на объекте продолжаются. В частности возводится молочный блок с доильным залом по типу карусель. Сколько уже вложено в проект средств, инвестор не оглашает.

Ранее говорилось, что это будет крупный животноводческий комплекс на 6 тыс. коров. Стоимость проекта обозначалась в пределах 3,2 млрд рублей.

В 2019 году краевые власти утвердили план мероприятий по содействию компании «ЭкоНива Алтай» в реализации проекта. Компания намеревалась создать в районе 160 новых рабочих мест.

Однако позже «ЭкоНива» дважды переносила срок сдачи объекта.

На одном из комплексов &quot;ЭкоНивы АПК холдинг&quot;.
На одном из комплексов «ЭкоНивы АПК холдинг».
ekoniva-apk.ru

Почему возникли сложности

В 2021 году «Коммерсантъ» рассказывал, что у Штефана Дюрра, собственника компании, разгорелся корпоративный конфликт с Россельхозбанком. Его структуры пытаются в суде расторгнуть соглашения, дающие кредитору право выкупа долей в бизнесе по номиналу.

Ранее это же издание сообщало о чрезмерно высокой долговой нагрузке «ЭкоНивы». Из-за этого холдинг остановил инвестиционную программу и планирует сократить более 2,5 тыс. человек для оптимизации затрат.

Как стало известно altapress.ru, на Алтае у инвестора тоже не безоблачные отношения. В этом году с представителями «ЭкоНивы», как говорится, был серьезный разговор — либо инвестор все же реализует в полном объеме проект, либо освобождает выделенные земли.

Село. Техника.
Село. Техника.
Дмитрий Лямзин

В Тальменском районе под нужны животноводства отдано в аренду 14,5 тыс. га земли. Еще около 3 тыс. га «ЭкоНива» выкупила сама у населения.

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