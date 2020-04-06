Неотложка для экономики. Алтайские бизнес-объединения передали губернатору список мер ее спасения

Предпринимательские объединения Алтайского края подготовили перечень мер, которые могли бы поддержать бизнес в условиях пандемии. По словам председателя правления «Алтайского союза предпринимателей» (АСП) Юрия Фрица, их обсудили 4 апреля в краевом управлении по развитию предпринимательства. Документ уже передан губернатору.

Это консолидированная позиция

Обращение губернатору края с перечнем мер спасения, выработанный несколькими бизнес-объединениями региона и уполномоченным по защите прав предпринимателей Павлом Нестеровым, состоит из двух блоков, рассказал Юрий Фриц.

В первом перечислены предложения, адресованные федеральному уровню власти, во втором — меры, которые могут быть приняты на региональном уровне.

Мы постарались выработать общую позицию и консолидировать мнения предпринимателей, которые были сформулированы в течение первой недели после введения ограничений, — объяснил Юрий Фриц.

Доход. Зарплата. СС0

Зарплата от государства

В региональный блок вошли 22 предложения, в федеральный — 19 (документ есть в редакции).

Бизнес-объединения предлагают федеральным властям освободить малый и средний бизнес от уплаты страховых взносов за второй и третий кварталы года и ввести запрет на блокировку банковских счетов налоговиками (тоже для этой категории бизнеса).

Среди других предложений — компенсация арендодателям части выпадающих доходов и рекомендация банкам снизить комиссию за эквайринг до 1% и ряд других.

Часть предложений связаны с необходимостью предпринимателей выплачивать зарплату работникам в размере 100% в условиях остановки работы и отсутствия выручки.

Предложенные сегодня меры, на наш взгляд, недостаточны. Необходимо предоставление финансовой помощи — причем неотложной — со стороны государства в виде выплаты зарплаты сотрудникам закрытых предприятий хотя бы в размере половины МРОТ в связи с введением нерабочих дней. Мы годами платили налоги и, наверное, можем рассчитывать на помощь не себе, а нашим работникам — на тех предприятия, где трудовые отношения оформлены легально, — объяснил Юрий Фриц.

Фриц Юрий Александрович. Анна Зайкова.

Фриц полагает, что надо изучить динамику заболеваемости в течение двух-трех дней и там, где возможно, смягчить режим ограничений.

Контакты офисных работников ограничены, угроза заражения у них минимальная. Непродовольственная торговля при соблюдении определенный мер предосторожности могла бы работать. Надо подумать, рациональна ли ситуация, когда продовольственные магазины и те, кто продают товары первой необходимости, работают, а рядом с ними закрыт магазин, который торгует одеждой, в который раз в два часа зайдет один человек", — объясняет собеседник Altapress.ru.

ФНС. www.nalog.ru

Налоговые послабления

Несколько предложений связаны с сокращением налоговой нагрузки. Так, бизнес-объединения считают, что сейчас — самое время снизить НДС с 20 до 18%.

На региональном уровне они предложили освободить от уплаты налога на имущество на 2020 года малых и средних предпринимателей, освободить от уплаты транспортного налога тех, кто занят регулярными автобусными пассажироперевозками в городском, пригородном и междугородном сообщении.

Налоговым послаблениям посвящено восемь из 22 предложений региональным властям, и семь — федеральным.

Кошелек , зарплата. СС0

Документ передан губернатору

Документ подписали все руководители основных предпринимательских объединений региона и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае.

По словам Юрия Фрица, позицию бизнес-объединений региона в краевом управлении по развитию предпринимательства «услышали и отнеслись к ней с пониманием». По его сведениям, документ передан губернатору Алтайского края Виктору Томенко и будет обсуждаться в правительстве региона 7 апреля.

В управлении по предпринимательству просчитали финансовую сторону вопроса — во сколько меры поддержки обойдутся бюджету. В моей понимании — это не столь критичная сумма на фоне тех проблем, которые возникнут у предпринимателей из-за прекращения или сокращения их деятельности, — сказал Юрий Фриц.

Примечание: обращение губернатору подписали руководители реготделений «Деловой России» (Юрий Матвейко), «Опоры России» (Евгений Госьков), руководители Союза промышленников Алтая (Виктор Герман), АлтТПП (Борис Чесноков), АСП (Юрий Фриц), Союза фермером (Александр Балаков) и уполномоченный по защите прав предпринимателей в крае (Павел Нестеров).

Со списком уже утвержденных мер поддержки бизнеса в условиях пандемии можно ознакомиться на сайте управления по развитию предпринимательства Алтайского края.