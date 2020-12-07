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Экономика

Неожиданно. В 2021 году в России могут подешеветь продукты

Цены на ряд продуктов могут снизиться в России в 2021 году, рассказал руководитель Центра агроаналитики при Минсельхозе Дмитрий Авельцов.

Продукты. Цены. Магазин.
Продукты. Цены. Магазин.
unsplash.com

Как сообщает «Российская газета», согласно мнению эксперта, меры федерального Минсельхоза позволят, например, стабилизировать и снизить цены на подсолнечник и пшеницу, которые в данный момент выросли.

Цены производителей хлеба и хлебобулочных изделий за год увеличились на 4−6%, а в рознице — на 9%. «Такой рост обусловлен не только ростом цен на муку. В структуре себестоимости хлеба мука составляет лишь порядка 20%. В структуре розничной цены около 50% приходится на затраты, связанные с процессом производства: электроэнергия, тепловые расходы, оплата труда», — объясняет Авельцов.

В будущем году эксперт прогнозирует «снижение давления зерновой составляющей на розничные цены хлеба».

Что касается роста цен на молочку, то по словам специалиста, он останется в рамках инфляции.

Холодильник. Продукты.
Холодильник. Продукты.
СС0

Относительно сахара Дмитрий Авельцов заявил, что в последние годы он снижался в цене по причине большого урожая сахарной свеклы. В этом году аграрии серьезно сократили посевы свеклы, на это наложилась неблагоприятная погода. И цены вернулись к среднему уровню.

Но при этом эксперт заявил: «Рынок уже сейчас начал стабилизироваться на фоне поступления продукции из свеклы нового урожая. Уже несколько недель отмечается снижение цен производителей. Рост потребительских цен также замедлился и в дальнейшем можно ожидать снижения цен и в рознице».

Также по его мнению, в обозримой перспективе может сохраниться временное снижение цен на мясо птицы и свинину.

По поводу роста цен на продукты в преддверии Нового года эксперт заявляет, что его избежать не удастся. Однако затем спрос падает и цены возвращаются на предыдущий уровень. «Такая ситуация наблюдается каждый год, и этот не станет исключением», — уверяет Дмитрий Авельцов.

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