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Экономика

Неподтвержденный стаж и Снегурочка-иждивенец. Эксперты подсчитали, какой могла быть пенсия Деда Мороза

Об этом изданию «Подъем» рассказали в Партии пенсионеров, где и были проведены все подсчеты. Цифра получилась совсем не волшебной. Она составила 10 221 рубль, что всего на тысячу с небольшим превышает среднюю социальную пенсию в стране.

Дед Мороз из Великого Устюга в Барнауле. 2017 год.
Дед Мороз из Великого Устюга в Барнауле. 2017 год.
Анна Зайкова

Скромный размер пенсии был рассчитан по просьбе самого Деда Мороза.

«Удивительное событие произошло в Свердловской области. К нам в партию пришел Дед Мороз и попросил нас помочь рассчитать его пенсию. Мол, стаж огромный, да и в законах разобраться сложно. Мы пообещали помочь. Дед Мороз имеет неподтвержденный документально стаж с 1937 года. Его пенсия, по расчетам специалистов, с положенными в Вологодской области доплатами составит 10 221 рубль и не будет индексироваться, поскольку Дед Мороз — работающий пенсионер», — сообщили изданию в партии.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Кроме того, знаменитому волшебнику не стоит ждать компенсации проезда к месту отдыха, так как ни оленей, ни лошадей в правилах нет. Единственное, на что он может рассчитывать — это надбавка за внучку Снегурочку, потому что он ее содержит как иждивенца, пишет «Экономика сегодня».

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