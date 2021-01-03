Неподтвержденный стаж и Снегурочка-иждивенец. Эксперты подсчитали, какой могла быть пенсия Деда Мороза

Об этом изданию «Подъем» рассказали в Партии пенсионеров, где и были проведены все подсчеты. Цифра получилась совсем не волшебной. Она составила 10 221 рубль, что всего на тысячу с небольшим превышает среднюю социальную пенсию в стране.

Скромный размер пенсии был рассчитан по просьбе самого Деда Мороза.

«Удивительное событие произошло в Свердловской области. К нам в партию пришел Дед Мороз и попросил нас помочь рассчитать его пенсию. Мол, стаж огромный, да и в законах разобраться сложно. Мы пообещали помочь. Дед Мороз имеет неподтвержденный документально стаж с 1937 года. Его пенсия, по расчетам специалистов, с положенными в Вологодской области доплатами составит 10 221 рубль и не будет индексироваться, поскольку Дед Мороз — работающий пенсионер», — сообщили изданию в партии.

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Кроме того, знаменитому волшебнику не стоит ждать компенсации проезда к месту отдыха, так как ни оленей, ни лошадей в правилах нет. Единственное, на что он может рассчитывать — это надбавка за внучку Снегурочку, потому что он ее содержит как иждивенца, пишет «Экономика сегодня».