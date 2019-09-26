«Неприниматели»: новая рекламная кампания банка «Открытие» для малого и среднего бизнеса

Процентная ставка распространяется на суммы от 20 млн рублей. Особенно выгодные условия предлагаются представителям среднего бизнеса: начиная со 100 млн рублей ставка по кредиту составит 9%. При этом максимальная сумма кредита не ограничена, рассмотрение заявок займет от одного дня.

В основе кампании — реальные истории «непринимателей» — клиентов банка «Открытие». Это люди, которые делают свое дело вопреки обстоятельствам. Для них это новые возможности для создания или развития успешного бизнеса. Среди героев кампании — сооснователь сервиса для организации путешествий OneTwoTrip Леонид Рябоштан, создатель сервиса доставки рыбы и морепродуктов Fishmart Светлана Кроткова, генеральный директор производителя детских игрушек «Десятое королевство» Маргарита Мусатова и амбассадор банка «Открытие», создатель бренда аудиотехники Z, музыкант и продюсер Василий Вакуленко (Баста).

Надия Черкасова,

заместитель президента-председателя правления банка «Открытие»:

Предприниматели постоянно развиваются: рискуют, меняют подход, идут против сложившихся моделей бизнеса и строят новые. Они не принимают, что достигли предела, и двигаются вперед. Не принимать, а предпринимать — именно такой путь выбирают неприниматели. Банк «Открытие» поддерживает малый и средний бизнес в реализации ярких и смелых проектов, предлагая выгодные долгосрочные кредиты на развитие бизнеса.

Малый и средний бизнес — один из ключевых сегментов для банка «Открытие». В банке обслуживается 190 тысяч активных клиентов в сегменте МСБ.

Кредитование и программы финансирования предпринимателей — один из приоритетов банка.

В 2018 году банк «Открытие» выдал компаниям малого и среднего бизнеса (МСБ) кредиты на сумму 60 млрд рублей, общий объем финансирования в этом году составит 160 млрд рублей. До конца 2020 года банк предоставит компаниям МСБ в рамках утвержденной стратегии кредиты на сумму 500 млрд рублей.

Рекламная кампания на ведущих телеканалах страны продлится до 31 октября, в диджитал-каналах — до конца осени.

Концепцию рекламной кампании разработало креативное агентство Slava, продакшн — OkeyDokey.

Справка

Банк Открытие" входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking. Ключевым акционером банка «Открытие» является Банк России с долей 99,99%. «Открытие» сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), НПФ «Открытие» (пенсионная индустрия), УК «Открытие», «Открытие Брокер» (брокерские услуги). Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Генеральная лицензия Банка России No 2209

Тарифы и условия предоставления ПАО Банк «ФК Открытие» потребительских кредитов физическим лицам по программе «Универсальный».

Целевое использование кредита:-любые цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.-на оплату обучения в высшем учебном заведении. Основные требования к Заемщику:-гражданство Российской Федерации;-возраст на момент подачи Заявления на получение банковской услуги/ Заявления: от 21 года до 68 лет (включительно), пенсионеры-до 75 лет (включительно);-наличие постоянной регистрации в регионе, включенном в Перечень регионов, утвержденный коллегиальным органом ПАО Банк «ФК Открытие»;-фактический адрес проживания -в регионе присутствия ПАО Банк «ФК Открытие» в соответствии с Перечнем регионов;-Заемщик по основному месту работы не должен являться Индивидуальным предпринимателем либо учредителем (участник, акционер) юридического лица/ нотариусом или адвокатом (за исключением адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность в адвокатских бюро/ коллегиях адвокатов/ юридических консультациях); -основное место работы в регионе присутствия ПАО Банк «ФК Открытие» в соответствии с Перечнем регионов (для неработающих пенсионеров не применимо); -стаж на последнем месте работы-не менее 3 месяцев;-общий стаж работы -не менее 1 года;-минимальный ежемесячный доход после налогообложения по основному месту работы: 15 000 руб. Валюта кредита: рубли РФ.

Обеспечение кредита: не требуется. По желанию Заемщика возможно:-Страхование от несчастных случаев, болезней, жизни и здоровья: Индивидуальное страхование Заемщика от несчастных случаев, болезней, жизни и здоровья осуществляется на весь срок кредитования. Оплата страхового взноса по страховому полису производится единовременно за счет кредитных средств, предоставляемых Банком). Неустойки:-на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по уплате ежемесячного платежа -в размере 0,1% от суммы просроченных обязательств за каждый день просрочки исполнения обязательств. Неустойка начисляется с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по уплате ежемесячного платежа по дату возврата просроченной задолженности или по дату окончания срока, установленного в требовании Банка о досрочном исполнении обязательств для погашения задолженности, в зависимости от того, какая из дат наступит ранее. Порядок получения кредита: для получения Кредита Заемщику необходимо заполнить Заявление на получение банковской услуги в ПАО Банк «ФК Открытие» (далее -Заявление на получение банковской услуги), Заявление о предоставлении ПАО Банк «ФК Открытие» потребительского кредита (далее -Заявление) и предоставить пакет документов согласно перечню (ниже), необходимый для принятия Банком решения о возможности предоставления Кредита. Порядок погашения кредита: равными по сумме (кроме первого и последнего -если применимо) ежемесячными платежами в соответствии с графиком платежей. Заемщику предоставляется право воспользоваться услугой"Отложенный платеж". Услуга предоставляется на основании письменного заявления Заемщика не чаще одного раза в год, но не ранее, чем через шесть месяцев с даты предоставления кредита/ с даты последнего предоставления услуги «Отложенный платеж» при условии, что Заемщик не допускал просрочек оплаты ежемесячных платежей. Заявление необходимо предоставить в Банк не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты погашения пропускаемого ежемесячного платежа. При каждом использовании услуги «Отложенный платеж» сумма ежемесячного платежа увеличивается, а срок кредита не изменяется. Заемщику предоставляется возможность бесплатно получить банковскую карту для внесения платежей по кредиту. Валюта счета банковской карты соответствует валюте кредита. Оформление и обслуживание банковской карты осуществляется в соответствии с Тарифом «Карта к продукту». Досрочное погашение кредита: без уплаты штрафов и пени. Минимальная сумма досрочного частичного погашения не установлена. При частичном досрочном погашении осуществляется уменьшение размера ежемесячного платежа, исходя из фактической задолженности Заемщика по кредиту и при условии сохранения общего срока возврата кредита. Срок принятия кредитного решения: от 15 минут (при условии подачи Заемщиком Заявления на получение банковской услуги/ Заявления и комплекта документов, необходимого для принятия кредитного решения) до 2-х рабочих дней (без учета дня подачи Заявления на получение банковской услуги/ Заявления и полного пакета документов, необходимых для принятия кредитного решения). Для целей расчета срока принятия кредитного решения под рабочими днями подразумеваются дни с понедельника по пятницу, за исключением нерабочих праздничных дней.