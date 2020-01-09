Медведев не против отдать в частные руки несколько федеральных объектов в Алтайском крае

В перечне значится Бийская машиноиспытательная станция, земляная дамба и ряжевая стенка. В Рубцовске отдают недостроенный ангарный склад с платформой и гараж.
Также в списке здание учебного центра гражданской обороны в селе Камышенка у озера Шибаево, земельный участок площадью 11 445 кв. м, в Рубцовском районе (на автодороге «Барнаул — Рубцовск» — граница Республики Казахстан 289 км) и участок площадью 295 кв. м, в Барнауле на ул. Водников, д. 1а/1.
Кроме того, в перечень попал еще один земельный участок площадью 760 кв. м, в Барнауле на ул. Ползунова, д. 57и.