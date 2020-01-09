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Экономика

Медведев не против отдать в частные руки несколько федеральных объектов в Алтайском крае

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении перечня федерального имущества, планируемого к приватизации в 2020 — 2022 годах. В список попали несколько объектов в Алтайском крае.

Калькулятор. Документы.
Калькулятор. Документы.
СС0

В перечне значится Бийская машиноиспытательная станция, земляная дамба и ряжевая стенка. В Рубцовске отдают недостроенный ангарный склад с платформой и гараж.

Также в списке здание учебного центра гражданской обороны в селе Камышенка у озера Шибаево, земельный участок площадью 11 445 кв. м, в Рубцовском районе (на автодороге «Барнаул — Рубцовск» — граница Республики Казахстан 289 км) и участок площадью 295 кв. м, в Барнауле на ул. Водников, д. 1а/1.

Кроме того, в перечень попал еще один земельный участок площадью 760 кв. м, в Барнауле на ул. Ползунова, д. 57и.

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