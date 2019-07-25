«Нет перспектив»: губернатор Томенко призвал ликвидировать комбинат «Индустриальный» по-честному

Плачевная ситуация на тепличном комбинате «Индустриальный» 24 июля стала главной темой заседания алтайского правительства. Впервые краевой минсельхоз открыто заявил: предприятие по сути банкрот. У него огромные долги и не хватает денег ни то, что на дальнейшее инвестиционное развитие, но даже на текущую деятельность. Естественно такое положение дел губернатора Виктора Томенко не обрадовало. К профильному ведомству у него оказалась масса вопросов.

Краткое содержание

О чем рассказал представитель минсельхоза?

Отвечать за «грехи» тепличного комбината «Индустриальный» перед членами правительства пришлось замминистру сельского хозяйства края Сергею Межину. Главный финансист краевого минсельхоза в настоящий момент является и председателем совета директоров предприятия. Ему и дали слово первым.

Межин рассказал, что историю «Индустриального» можно разделить на два периода — с 1980-х годов, когда он был основан, и до 2006 года, когда предприятие считалось крупнейшим в Сибири, имея 23 га защищенного грунта.

Затем было принято решение о его дальнейшей модернизации — на комбинате взяли крупный кредит и начали постепенно заменять теплицы. Все бы ничего, но за годы, что шел этот процесс, цена на электроэнергию подскочила в 2,4 раза, на газ — в 4 раза. Так благополучно всю возможную прибыль съели тарифы и инфляция. В итоге возвращать деньги банкам «Индустриальному» пришлось не из дополнительных доходов, а текущей оборотки.

Новые теплицы акционерного общества «Индустриальный» в Барнауле. Барнаульская сетевая компания.

В это время конкуренты не дремали.

Сергей Межин,

заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края:

С 2015 года в России начался интенсивный рост тепличного производства. За три года объем инвестиций в отрасль превысил 150 млрд рублей. Более 1 тыс. га теплиц были построены с нуля. Конкуренция усилилась, в непростой ситуации оказался не только наш комбинат, но и многие другие.

Последствия оказались действительно печальными: в средствах на дальнейшую модернизацию банки предприятию отказывали, выпускать продукцию в старых теплицах стало невыгодно из-за ее высокой себестоимости. В 2018 году объем кредитных ресурсов, которые надо было возвратить банку, сравнялся с выручкой.

На начало 2019 года кассовый разрыв оказался колоссальный — порядка 300 млн рублей. Стало понятно, что дальше так жить нельзя.

Тепличный комплекс «Индустриальный». altairegion22.ru

Сергей Межин,

заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края:

Мы понимаем, что дальнейшее существование комбината в таком виде, не совсем правильно. Нам видится, что нужно продолжить реализацию имущества на торгах. Но, учитывая, что этот период займет довольно длительный период, мы предлагаем рассмотреть возможность передачи комплекса в аренду. Это позволит не останавливать само производство.

На этом, казалось бы, выступление Межина завершено. Но не тут-то было.

Что интересовало Виктора Томенко?

«Я бы хотел, чтобы мы сформулировали побольше ясности. Из вашего доклада этого не получилось сделать», — обратился к Межину Виктор Томенко и начал задавать выступающему уточняющие вопросы.

1. Почему именно сейчас решено прекратить хозяйственную деятельность?

Замминистра вновь попытался объяснить: чтобы продолжать работу «Индустриальному» надо обслуживать уже накопившиеся долги, вкладывать дополнительные деньги в модернизацию и осуществлять хозяйственную деятельность. «А такой возможности больше нет», — резюмировал Межин.

Оказалось, что в нынешнем состоянии комбинат может производить продукцию на сумму 650−700 млн рублей. Примерно столько же надо затратить на ее производство. По-сути, предприятие работает «в ноль».

Овощи в сетевом магазине в начале марте 2019 года. Altapress.ru

2. Каково соотношение активов предприятия и его кредиторской задолженности?

По данным на 1 января, кредитные обязательства «Индустриального» достигли 750 млн рублей. А в активах совсем не густо. Балансовая стоимость комбината составляет около 1,2 млрд рублей, сообщил Межин. Виктор Томенко тут же парировал: «Мы же понимаем, что между балансовой и рыночной стоимостью большая разница. Предприятие стоит ровно столько, сколько потенциальный покупатель готов за него заплатить».

Межин попытался объяснить, что покупатели скептически относятся к оценке объекта, учитывая, что даже так называемые новые теплицы, возведенные в 2011—2013 годах, уже не отвечают современным требованиям.

Виктор Томенко Анна Зайкова

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Давайте я чуть упрощу разговор. Несмотря на то, что на балансе у нас активов на 1,2 млрд рублей, очевидно, что более 500 млн выручить за все, что там есть, включая земельные участки, не представляется возможным.

Выступающий с этим согласился.

3. Сможет ли предприятие покрыть свои долги при ликвидации?

На этот вопрос ответил сам Томенко. «Весь объем наших активов уже не покрывает имеющихся обязательств. И это предпосылка для того, чтобы серьезно поговорить о том, что нет перспектив у этого производства в нынешнем формате», — отметил он.

По словам Томенко, без сотен миллионов рублей, которые ежегодно вкладывались в «Индустриальный» и агитации банков, которую проводило правительство, комбинат бы вообще не выжил. И если сейчас срочно не решить вопрос, финансовая поддержка понадобится вновь.

«Давайте уже закроем эту черную дыру, сосущую деньги из бюджета, но только сделаем это по-честному», — призвал губернатор.

При этом добавив, что вопрос рационального использования кредитных средств, взятых в предыдущие годы, предстоит рассмотреть счетной палате, а если потребуется — компетентным органам.

Что будет с комбинатом далее?

Продавать «Индустриальный» в любом случае будут. Скорее всего, процесс оценки его стоимости и выставления на торги займет не меньше года. Чтобы полностью не останавливать производство, на три теплицы в Барнауле и одну в Старобелокурихе зайдет арендатор.

Как уже сообщал altapress.ru, им станет ГК «Горкунов», имеющая в России несколько крупных тепличных комбинатов, в том числе два в Новосибирской области.

При ликвидации юрлица Виктор Томенко призвал полностью рассчитаться с работниками, которые попадут под сокращение. А после продажи решить вопрос с полным погашением кредиторской задолженности.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Есть вариант банкротства, при котором каждый получит по три копейки. Но, наверное, это не подходящая позиция государственной власти в отношении собственных обязательств.

К вопросу дофинансирования «Индустриального» для погашения долгов решено вернуться в октябре, когда депутаты АКЗС будут рассматривать в первом чтении краевой бюджет на будущий год.

Что обещает арендатор?

Свое видение дальнейшего развития «Индустриального» за заседании правительства обозначил Андрей Седунов. Он возглавляет тепличный комбинат «Толмачевский» и представляет интересы компании «Горкунов».

Тепличный комбинат «Индустриальный» www.altairegion.ru/

Выводы спикера были также не утешительными — комбинат в Барнауле он назвал «фактическим банкротом».

Андрей Седунов,

генеральный директор ТК «Толмачевский»:

Ангарные теплицы полностью убыточные. Те, что были выстроены в 2011—2013 годах, можно считать нетехнологичными. Все это приводит к тому, что текущая урожайность составляет 52 кг с квадратного метра. Средний показатель по России — 100 кг, на нашей группе компаний — 140 кг.

Уже в этом году ГК «Горкунов» готов вложить в модернизацию «Индустриального» 230 млн рублей. Выхода у компании нет: длительная аренда комбината в текущем состоянии обернется для нее убытками, подчеркнул Седунов.

Тепличный комбинат «Индустриальный» www.altairegion.ru/

При этом он добавил, что в 2019 году в «Толмачевский» будет трудоустроено 220 работников «Индустриального». Среднюю заработную плату арендатор обещает установить на уровне 36−38 тыс рублей. После завершения инвестпрограммы в 2021 году дополнительно обещают трудоустроить еще 40 человек.

С частью персонала комбината «Индустриальный», который точно попадет под сокращение, уже работают службы занятости.