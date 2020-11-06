«Нет праздника на душе»: главный сыровар на Алтае рассказал о запуске нового завода

Новое производство, которое можно считать полноценным заводом, рассчитано на 120 тонн молока в сутки.
Таким образом, «Киприно» с учетом ранее запущенных производственных мощностей может ежедневно перерабатывать в Троицком 250−260 тонн сырья.
Стоимость инвестпроекта оценивается в 1,5 млрд рублей.
Открыла новое производство алтайская компания с небольшим опозданием. По словам Дениса Зюзина, отставание от графика составило около трех месяцев.
«Киприно», как и многие другие предприятия страны, столкнулось с неожиданными проблемами, вызванными пандемией COVID-19. Поставки части производственного оборудование задержались, приезд иностранных специалистов откладывался.
Что будут выпускать
Изначально предполагалось. что на новых мощностях «Киприно» будет выпускать элитные сыры с высокими потребительскими свойствами. Срок созревания у них может составлять до шести месяцев.
По крайней мере, такие данные анонсировались переработчиком в январе 2019 года, когда строительную площадку в Троицком посетил губернатор края Виктор Томенко.
Денис Зюзин куда аккуратнее в своих прогнозах.
«Научимся делать элитные сыры — тогда и расскажем. Сейчас слишком много проблем, например, невозможно привести иностранных технологов. С кадрами проблемы: то один на больничном, то другой. Это не позволяет в полной мере воплотить все планы», — пояснил гендиректор «Киприно».
Какие еще есть проблемы
На экспертном столе ИД «Алтапресс» Денис Зюзин обозначил круг проблем, который сейчас сильнее всего беспокоит алтайских и российских сыроделов.
Из наболевшего — взлетевшие вместе с курсом доллара цены на комплектующие. Речь идет о заквасках, ферментах, упаковки и практически всех комплектующих.
«Если в нашем производстве есть хотя бы 5% чего-то отечественного, кроме самого молока, то это хорошо», — пояснил директор «Киприно».
Производитель не исключает, что в таких условиях будет вынужден повышать цену на свою продукцию.