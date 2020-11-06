«Нет праздника на душе»: главный сыровар на Алтае рассказал о запуске нового завода

Еще летом агрохолдинг «Киприно» на своей производственной площадке в селе Троицкое запустило новый сыродельный цех и склад для хранения продукции. Сделала компания это тихо, без торжеств. По словам гендиректора Дениса Зюзина, поводов для веселья у сыроделов сейчас немного. «Нет праздника на душе», — объяснил он.

Новое производство, которое можно считать полноценным заводом, рассчитано на 120 тонн молока в сутки.

Таким образом, «Киприно» с учетом ранее запущенных производственных мощностей может ежедневно перерабатывать в Троицком 250−260 тонн сырья.

Стоимость инвестпроекта оценивается в 1,5 млрд рублей.

Открыла новое производство алтайская компания с небольшим опозданием. По словам Дениса Зюзина, отставание от графика составило около трех месяцев.

Киприно строит в Троицком новый сырный цех Анна Зайкова

«Киприно», как и многие другие предприятия страны, столкнулось с неожиданными проблемами, вызванными пандемией COVID-19. Поставки части производственного оборудование задержались, приезд иностранных специалистов откладывался.

Что будут выпускать

Изначально предполагалось. что на новых мощностях «Киприно» будет выпускать элитные сыры с высокими потребительскими свойствами. Срок созревания у них может составлять до шести месяцев.

По крайней мере, такие данные анонсировались переработчиком в январе 2019 года, когда строительную площадку в Троицком посетил губернатор края Виктор Томенко.

Киприно строит в Троицком новый сырный цех Анна Зайкова Киприно строит в Троицком новый сырный цех Анна Зайкова Киприно строит в Троицком новый сырный цех Анна Зайкова Киприно строит в Троицком новый сырный цех Анна Зайкова Киприно строит в Троицком новый сырный цех Анна Зайкова

Денис Зюзин куда аккуратнее в своих прогнозах.

«Научимся делать элитные сыры — тогда и расскажем. Сейчас слишком много проблем, например, невозможно привести иностранных технологов. С кадрами проблемы: то один на больничном, то другой. Это не позволяет в полной мере воплотить все планы», — пояснил гендиректор «Киприно».

Какие еще есть проблемы

На экспертном столе ИД «Алтапресс» Денис Зюзин обозначил круг проблем, который сейчас сильнее всего беспокоит алтайских и российских сыроделов.

Из наболевшего — взлетевшие вместе с курсом доллара цены на комплектующие. Речь идет о заквасках, ферментах, упаковки и практически всех комплектующих.

«Киприно» запустило на Алтае обновлённый сырзавод. Олег Богданов

«Если в нашем производстве есть хотя бы 5% чего-то отечественного, кроме самого молока, то это хорошо», — пояснил директор «Киприно».

Производитель не исключает, что в таких условиях будет вынужден повышать цену на свою продукцию.