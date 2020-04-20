«Неуправляемых процессов нет»: Виктор Томенко объяснил, как будет жить Алтайский край в условиях пандемии

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе онлайн-конференции, которая состоялась 16 апреля, рассказал о том, как регион переживает пандемию коронавируса и высказался о ближайших перспективах и действиях властей в условиях распространения инфекции.

В первую очередь глава края напомнил, что в регионе выявлено 48 случаев заражения коронавирусной инфекцией и указал на то, что это второй численный показатель в Сибирском федеральном округе после Красноярского края.

При этом он подчеркнул, что на Алтае цепочка распространения вируса выглядит понятной.

«Сегодня в Алтайском крае нет неуправляемых процессов по распространению инфекции», — акцентировал внимание губернатор, не исключив, впрочем, что ситуация находится в динамике и способна измениться.

Также Виктор Томенко высказался на предмет действующих в регионе ограничений и режима самоизоляции. Он подчеркнул, что в крае наиболее серьезные ограничения введены только в 62 наиболее крупных населенных пунктах, а на остальных территориях ситуация является более свободной для людей и пока не требует жестких мер.

Алтайский край в условиях пандемии. Анна Зайкова Алтайский край в условиях пандемии. Анна Зайкова Алтайский край в условиях пандемии. Анна Зайкова Алтайский край в условиях пандемии. Анна Зайкова

В то же время глава региона пояснил, что положение дел способно измениться. «Если будет происходить обвальный рост заболеваний, да еще и с непонятной природой происхождения, то, к сожалению, меры придется ужесточать», — сказал Виктор Томенко.

Далее региональный руководитель высказался об актуальной для многих проблеме поддержки экономики и предпринимательского сообщества в непростых условиях. По словам Томенко, сегодня государство принимает беспрецедентные меры поддержки бизнеса в период пандемии.

«Учитывая тот комплекс мер, который уже выработан федеральным правительством в том числе с нашей инициативой, с нашей подачи, и тот, который вырабатывается на сегодняшний день, — это достаточно серьезный объем поддержки. Мы будем его реализовывать. Тем не менее краевые власти понимают необходимость выработки мер и на уровне края. У нас есть рабочая группа — коллегиальный орган, который разрабатывает меры по обеспечению устойчивости экономики края, в том числе и поддержки тех, кто своим трудом, заработком, налоговыми отчислениями формирует бюджетную систему края», — уточнил губернатор.

Он также подчеркнул, что несмотря на дефицит бюджета, краевые власти приложат все усилия для реализации мер поддержки бизнеса на региональном уровне.

Виктор Томенко Анна Зайкова

«Мы их обсуждаем. Это и снижение арендной платы, это и предоставление льгот по налогу на имущество, например тем предпринимателям, которые свое имущество в аренду сдают другим хозяйствующим субъектам, и они им предоставляют отсрочку или снижают размер этой платы. По всем этим направлениям мы обязательно продолжим работать», — сказал глава региона.

Также губернатор объяснил, почему в сегодняшних условиях Алтайский край не может пойти на прямые меры поддержки бизнеса, исходя из собственных финансовых возможностей.

По словам Виктор Томенко, на данный момент консолидированный бюджет края составляет 132 млрд рублей, из которых 76 млрд рубей — это деньги, которые регион зарабатывает сам. Однако в связи со сложной экономической ситуацией край недополучит минимум 18 млрд рублей.

Впрочем, эти негативные факторы вовсе не означают, что власти региона отказываются от помощи предпринимательскому сообществу.

«Например, на снижение ставок по налогам, которые у нас в рамках специальных режимов особенно для маленьких предприятий, пойдем. Мы рассматриваем этот вопрос прямо сейчас. Однако каждый шаг нам придется сверять с теми федеральными ведомствами, которые координируют устройство всей финансовой системы страны, включая бюджет региона», — уточнил глава региона.

Отдельно губернатор остановился на вопросе поддержке туристической сфере региона, которая является лицом Алтайского края. В этой связи он подчеркнул, что и федеральные, и региональные власти просто не могут не оказать помощи этой отрасли экономики.

Алтайский край в условиях пандемии. Анна Зайкова

Следует особо подчеркнуть, что несмотря на осложнившиеся коронавирусом условия, региональные власти исходят из позитивного посыла, что пандемия все же завершится и ситуация поменяется в лучшую сторону.

Так, в краевом правительстве в данный момент готовятся к детской летней оздоровительной кампании.

«Сегодня мы готовимся к тому, что проведение летней оздоровительной кампании для ребятишек будет возможной… Но при этом меры, связанные с дополнительной дезинфекцией, измерением температуры, изменением плотности размещения детей, наверное, могут быть пересмотрены», — рассказал Виктор Томенко.

При этом он уточнил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в мире и стране находится в постоянной динамике, а поэтому «играть в предсказателей сегодня дело неблагодарное».

Высказался глава края и о праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, в данном вопросе Алтайский край будет принимать решения, исходя из общефедеральной установки и в том случае, если руководство страны предпочтет перенести торжества, то наш регион также пойдет по этому пути.

В заключение онлайн-конференции губернатор еще раз призвал граждан соблюдать режим самоизоляции, не забывать о мерах личной безопасности и с пониманием относиться к ограничениям, которые действуют в регионе в связи с пандемией коронавируса.

К слову, семья самого губернатора, также как и тысячи других семей в Алтайском крае, также живет в режиме самоизоляции. Рассказывая об этом, Виктор Томенко заявил: «Я хожу на работу и возвращаюсь с нее со всеми мерами предосторожности. А семья моя самоизолировалась, как и все законопослушные граждане страны».