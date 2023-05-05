Невероятный топ. У каких алтайских компаний выручка выросла на миллионы процентов

Статистический каталог из более чем 40 тысяч фирм, зарегистрированных в Алтайском крае, опубликован на сайте «РБК Компании». Здесь же приводятся данные по финансовым показателям, созданным на основании бухгалтерской отчетности. О том, кто из алтайских компаний стал абсолютным лидером по приросту выручки за последние несколько лет – в материале altapress.ru.

Абсолютным лидером по темпам прироста выручки стала промоутерская компания «Сибирь Промоушен», которая существует с 2014 года и зарегистрирована в Барнауле. Основным видом деятельности в документации компании указана деятельность в области спорта.

Согласно информации, на протяжении нескольких последних лет динамика выручки оставалась невысокой. Так, в 2018 и 2019 года выручка составляла всего 10 тысяч рублей, а в 2020 году произошел рост до 85 тысяч. Однако в 2021 году произошел невероятный взлет - компания заработала 7,37 млрд рублей. В относительных цифрах темп прироста выручки составил 8 670 084,71%.

Впрочем, уже в 2022 году выручка составила всего 469 тыс. рублей.

Статистика, график. СС0

На втором месте расположилась компания «Сативус», занимающаяся оптовой торговлей сельхозпродукцией. Фирма зарегистрирована в 2019 году в Барнауле.

За 2022 год прибыль компании составила 48 000 рублей, а выручка за 2022 год — 238 752 000 рублей. По сравнению с 2021 годом, когда компания заработала всего 8 тыс. рублей, рост составил 2 984 300%.

На третьем месте также оказалась фирма, которая занимается оптовой торговлей – «АПК». Она зарегистрирована в 2014 году в Барнауле.

Выручка компании на начало 2021 года составляла всего 4 000 рублей, а на конец года — уже 66 476 000 рублей. Таким образом, темп прироста выручки составил 1 661 800%. При этом в 2022 году компания продолжила уверенно расти, подняв сумму на 29% до 93 млн рублей.

Налоги. Деньги. Прибыль. unsplash.com

Далее в списке самых «стрельнувших» компаний идет «Алтайская нива», существующая с 2019 года и также зарегистрированная в Барнауле. Фирма занимается растениеводством – выращиванием зерновых и зернобобовых культур, а также семян масличных культур.

В 2022 году прибыль компании составила 38 181 000 рублей, при этом общая выручка за 2022 год установилась на уровне в 157 502 000 рублей. За год до этого выручка компании составляла всего 19 тыс. рублей. Получается, что темп прироста составил 828 857,89%.

На пятом месте расположилась компания «Солгрибус», занимающаяся перевозкой пассажиров и грузов. Фирма зарегистрирована в 2006 году в Барнауле.

В 2021 году прибыль компании составила 5 231 000 рублей, а всего за 2021 год компания заработала 13 898 000 рублей. Поскольку, по данным из открытых источников, в 2020 году выручка составила всего 2 тысячи рублей, то прирост составил 694 800 %. Примечательно, что по данным сервиса rusprofile.ru в 2022 году выручка компании вновь резко упала и составила всего 3,4 млн рублей.

Налоги. Деньги. Прибыль. unsplash.com

На шестом месте расположилась компания «Алтхим», занимающаяся производством моющих средств. Фирма зарегистрирована в 2020 году в Барнауле.

Выручка организации на начало 2022 года составила 3 658 000 рублей, а на конец года – 16 437 000 рублей. Темп прироста к прошлому году составил 365 700%.

Бонус.

На 11-м месте рейтинга расположилась компания «Эко-Утилизация». Зарегистрированная в 2019 году в Барнауле, компания также показала уверенный рост, заработав 183,59 млн рублей. По сравнению с 2020 годом прирост составил 210 919,54%. Интересно, что большую часть этой суммы составила именно прибыль организации - 116,88 млн рублей.

Однако, в 2022 году компания не только «не сбавила обороты», но и, по данным сервиса rusprofile.ru, выросла еще на 58,8%, заработав 233 млн рублей.

Ранее стало известно, что Алтайский край вошел в десятку лидеров РФ по количеству процедур внесудебного банкротства в первом квартале 2023 года.