Иван Гилев возглавляет региональное министерство строительства и ЖКХ почти шесть лет и за это время установил что-то вроде закономерности: чем пессимистичнее руководители компаний-застройщиков в начале года, тем выше результат работы отрасли по его окончании. Основания смотреть на будущее с оптимизмом и прогнозировать положительный результат есть и сегодня, рассказал глава минстроя в интервью нашему изданию.

Говорящая статистика

— Иван Васильевич , последние несколько лет строительство было одним из локомотивов экономики региона. Но сейчас прогнозы его развития очень противоречивые. Какого мнения придерживаетесь вы?

— За последние три года на территории края введено в эксплуатацию 2,6 млн кв. м жилья — это на 18% больше, чем за предыдущие три года. Прошлый год стал рекордным: ввод жилья достиг 988,7 тыс. кв. м — максимального показателя за последние 30 лет.

Конечно, в условиях санкционного давления в строительной отрасли наблюдаются определенные сложности. Так, по итогам пяти месяцев выдано 6,9 тыс. кредитов на сумму 17 млрд рублей.

Это меньше аналогичного периода 2021 года на 43% в натуральном выражении и на 28,7% в денежном выражении относительно аналогичного периода прошлого года. В то же время объемы строительных работ снизились всего на 11%.

Строительство в Алтайском крае , Минстрой Алтайского края.

При этом ставка ЦБ РФ, а вместе с ними и ставки льготного ипотечного кредитования постепенно возвращаются к февральским показателям. Сохранены программы семейной и сельской ипотеки, максимальный размер ипотечного кредита увеличен с 3 до 6 млн рублей для нашего региона.

Разработаны новые программы — ипотека для IT-специалистов, медицинских работников и сотрудников научных организаций, проживающих в наукоградах.

Все это позволяет строить более оптимистичные прогнозы и рассчитывать на повышение спроса и объемов продаж на жилищном рынке.

— Однако сами строители сдержанно смотрят на свое ближайшее будущее.

— Несмотря на зачастую пессимистичные взгляды строительного сообщества, на протяжении последних лет мы констатируем положительную динамику развития как отрасли в целом, так и отдельных ее показателей — темпов жилищного строительства, объемов строительных работ, индексов производства стройматериалов.

В данном случае статистика говорит сама за себя. Можно даже отметить некую закономерность: чем более противоречивые и пессимистичные прогнозы о развитии отрасли мы слышим в начале года, тем лучше выглядят ее результаты в итоге.

Строительство в Алтайском крае , Минстрой Алтайского края.

— О чем говорит статистика жилищного строительства в первом полугодии?

— В Алтайском крае сохранилась положительная динамика ввода жилья в первом полугодии. С января по июнь, согласно данным статистики, введено в эксплуатацию 515,6 тыс. кв. м жилья. Это почти на 30% больше аналогичного периода 2021 года. Из них 264 тыс. кв. м — многоквартирные дома, 251 тыс. — индивидуальное жилье.

Учитывая, что в Алтайском крае ежегодно более 40% введенного жилья — индивидуальные жилые дома, а спрос на них растет, важным было решение правительства России о возможности их приобретения или строительства за счет ипотечных кредитов.

Несостоявшаяся заморозка

— Между тем , объем ипотеки и количество желающих купить квартиру сократились. За счет чего продолжают работу застройщики? Какую роль в этом сыграл переход на проектное финансирование?

— Переход на проектное финансирование, начатый в 2019 году, в Алтайском крае практически завершен и достаточно успешно, несмотря на все опасения, которые нововведения вызывали вначале.

Главное, что новый механизм позволил снизить риски появления новых случаев обманутых дольщиков. При этом основным механизмом финансирования жилищного строительства стали кредиты банков. Застройщики же, в свою очередь, потеряли возможность использовать средства граждан для строительства домов.

Строительство в Алтайском крае , Минстрой Алтайского края.

И сегодня строительство большинства многоквартирных домов осуществляется, помимо собственных средств застройщика, за счет средств кредитного учреждения. Участие банков в строительстве является значительным стабилизирующим фактором.

Особо подчеркну, что в условиях санкционного давления банки продолжают выполнять все свои обязательства по финансированию строительства жилья.

— Какие риски в жилищном строительстве вы видите?

— Для застройщиков одним из таких рисков стало сокращение спроса на рынке жилья и как следствие — снижение рентабельности проектов жилищного строительства.

Но введенные государством антикризисные меры дают основания рассчитывать на увеличение объемов продаж на жилищном рынке во втором полугодии. Сегодня об этом говорят и представители банковской сферы, наблюдающие постепенный рост активности заемщиков.

Иван Гилев. Минстрой Алтайского края.

— Правда ли , что некоторые новые проекты приостанавливаются? Говорят , что якобы отложено строительство дома на площади Сахарова в Барнауле.

— В сложившейся ситуации застройщики тщательно просчитывают спрос, риски и возможности продолжения строительства и начала новых проектов. С учетом периода спада на рынке внимание застройщиков закономерно обращено, в первую очередь, на завершение уже начатых проектов и их дальнейшую реализацию.

Однако тенденций «заморозки» строительства объектов в регионе сегодня не отмечено — ни одна стройка не остановлена. Что касается обозначенного вами объекта, то разрешение на его строительство еще не выдавалось.

В то же время в первом полугодии выдано уже 20 разрешений на 233,6 тыс. кв. м жилья. Для сравнения: за весь прошлый год застройщики получили 19 разрешений на строительство 284 тыс. квадратов. Добавлю, что всего в крае действуют 84 разрешения на строительство 105 многоквартирных домов площадью 860 тыс. кв. м.

Новостройки Барнаула. 2021. Altapress.ru

Бюджетные стройки

— Какую роль в развитии отрасли играет краевая адресная инвестиционная программа и участие в ней строителей?

— Строительство, реконструкция и капитальный ремонт за счет госзаказа — значимая мера поддержки строительной отрасли края. В 2021 году за счет бюджетных средств было выполнено более 26% всех строительных работ, в денежном выражении это 21 млрд рублей.

На реализацию проектов краевой адресной инвестиционной программы (КАИП) и капремонт социально значимых объектов за счет всех источников финансирования в прошлом году было направлено около 8 млрд рублей.

В этом году объем бюджетного финансирования строительства в регионе увеличится в 1,5 раза — до 32 млрд рублей. Из них 16 млрд — объем КАИП. В этом году планируется построить четыре новых детских сада и четыре школы, два объекта здравоохранения и физкультурно-оздоровительный комплекс в Барнауле.

Новый детсад в Залесово. 2022 год. Altairegion22.ru

— Какие компании чаще всего строят школы , садики , больницы и т.п.

— На постоянной основе в строительстве социальных объектов участвуют компании «Селф», «Век-Строй», ПКФ «Отделстрой», «Акмилайт», «Строй-Инвест», «Новострой». Каждую из них мы рассматриваем в качестве надежных партнеров в реализации федеральных и региональных проектов.

— Как вы оцениваете вероятность возникновения трудностей при выполнении КАИП в этом году?

— В процессе строительства могут возникать сложности и проблемные ситуации. Причем как на отдельных объектах — в связи с финансовыми или организационными трудностями подрядчика, так и на стройках в целом — под влиянием общеэкономических факторов. Например, в связи с ростом стоимости стройматериалов. В каждом конкретном случае решения принимаем индивидуально.

Строительство в Алтайском крае , Минстрой Алтайского края.

Пятилетний задел

— Представители отрасли время от времени говорят о дефиците площадок для жилищного строительства в Барнауле. Насколько обоснованы эти утверждения и какие вы видите пути решения?

— В Барнауле, который ограничен с двух сторон рекой, на западе — приаэродромной территорией, на юге — лесом, объективно существуют проблемы со свободными земельными участками.

Со своей стороны могу сказать, что работа по ограничению приаэродромных зон проведена, определены перспективные участки под жилищное строительство, взаимодействуем с «ДОМ.РФ» по их оформлению.

Кроме того, мы работаем над комплексным развитием территорий. Одна из таких территорий в Барнауле — Северо-западный планировочный район, который позволит обеспечить строительство 2 млн кв. м жилья. Это заложит основы квартальной застройки на следующие четыре-пять лет.

Также рассматривается возможность применения механизма комплексного развития территории жилой застройки микрорайона «Поток». Ориентировочный градостроительный потенциал этого участка — порядка 200 тыс. кв. м. Находимся на предпроектном этапе.

— Есть ли проблемы с участками на других территориях края?

— В Бийске и Новоалтайске, где строительство многоквартирного жилья тоже востребовано, проблем со свободными земельными участками нет. Увеличение темпов жилищного строительства в Новоалтайске играет важную роль с точки зрения развития барнаульской агломерации.

В целом по краю сформирован перечень участков, имеющих потенциал использования под индивидуальное жилищное строительство. В него вошли 71 участок общей площадью 2114 гектаров. Расположены они в Барнауле, Бийске, Белокурихе, Заринске, Яровом, Рубцовске, Змеиногорске, Горняке, Новоалтайске, а также Тальменском, Краснощековском, Бийском, Волчихинском, Благовещенском и Целинном районах.

Также правительство региона совместно с акционерным обществом ДОМ. РФ изучает вопрос целесообразности комплексного развития незастроенной территории недалеко от села Власиха — в нее входят четыре участка общей площадью 382 гектара.

Кластерный подход

— В июне СМИ писали о проекте Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Речь в ней , например , шла о выделении семи региональных кластеров по строительству жилья. К какому кластеру отнесен наш регион?

— По информации, полученной от наших коллег из федеральных структур, работа над распределением регионов по кластерам и определение методологии, закрепляющей основные показатели и факторы отнесения к ним субъектов, еще продолжается.

После того как методика будет полностью оформлена, а критерии отнесения региональных жилищных рынков к той или иной модели определены, мы сможем вернуться к этому разговору.

В целом же разработка стратегии — продолжение работы по повышению экономической эффективности строительного комплекса в РФ. Занимается ею Минстрой России совместно с заинтересованными органами федеральной власти, профессиональным и бизнес-сообществом.

Представленный в проекте кластерный подход призван определить дифференцированные меры господдержки строительной отрасли с учетом особенностей и специфики региональных рынков жилья.

На Потоке в Барнауле. Недвижимость. Анна Зайкова , altapress.ru

Министр — о поддержке отрасли

Беспрецедентными называют представители отрасли меры поддержки строительной сферы, принятые правительством РФ после ввода санкций. «СК» попросил Ивана Гилева рассказать о ключевых решениях и о том, какого эффекта он ожидает.

— По итогам весенней сессии Госдумы принято 12 ключевых для строительной отрасли федеральных законов. Они предусматривают порядка 100 поправок в законодательство. С начала года принято 112 постановлений и 147 распоряжений правительства России. Перечислю только часть из них.

Так, упрощено установление публичных сервитутов для ускорения строительства до 20−30 дней (вместо 45), сокращены сроки согласования региональных нормативов градостроительного проектирования с двух месяцев до 15 рабочих дней, исключены избыточные согласования при строительстве.

Кроме того, введены процедуры, по которым граждане могут проще и быстрее поставить построенный объект на кадастровый учет и зарегистрировать на него права. При этом сокращен срок проведения кадастровых работ и регистрации прав в отношении земельных участков.

В сфере госзакупок расширены возможности авансирования, продлено действие механизма корректировки цены контракта.

Помимо этого, приняты программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса, продлены сроки уплаты налогов, страховых взносов.

Этот перечень мер поддержки — не исчерпывающий, работа в рамках антикризисных «пакетов» на уровне федеральных структур продолжается.

Комплекс принимаемых мер поддержки строительной отрасли направлен на решение главной задачи — это сохранение общих темпов и объемов социального и жилищного строительства. Это главный «эффект», который мы рассчитываем получить в результате. Их действенный характер наблюдается уже сегодня.