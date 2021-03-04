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Экономика

Ничего неожиданного. Названа семья, владеющая самым большим количеством земли в России

«Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева семьи экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева стал крупнейшим землевладельцем России по итогам прошлого года, говорится в рейтинге Forbes.

Посевная кампания.
Посевная кампания.
Дмитрий Лямзин

Как сообщает Lenta.ru фирма владеет земельными наделами в самых дорогих регионах страны: Краснодарском и Ставропольском краях, в Ростовской области.

Всего комплексу принадлежит 660 тысяч гектаров (на 88,6 млрд рублей). «Продимекс» Игоря Худокормова оказался на втором месте (65,1 млрд рублей).

Далее идет «Мираторг» братьев Александра и Виктора Линников.

Агрохолдинг «Степь» Владимира Евтушенкова стал занимать четвертую строчку (48,2 млрд рублей). В десятке также «Русагро», «Покровский», «Эконива-АПК», «Авангард-Агро», ГАП «Ресурс» и «Волго-Дон Агроинвест».

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