Весной нынешнего года в Алтайском крае появилась новая общественная организация. Агросоюз, объединивший крупных сельхозпроизводителей и переработчиков региона, возглавил бывший руководитель регионального минсельхоза Александр Чеботаев. Свое первое интервью в новом статусе он дал altapress.ru.

«Объединяем людей с собственным мнением»

— В начале мая создан Агросоюз Алтайского края. Сколько участников в него уже вошло? И будет ли их круг расширяться дальше?

— На сегодняшний день в Агросоюзе 42 учредителя. За последнее время поступило еще четыре заявления, которые мы будем рассматривать на общем собрании. Хочу отметить, что интерес к объединению есть. Почти из каждого района края у нас есть по одному-два представителя.

— Ваш Агросоюз кулуарно называют элитным , так как в него входят крупные и влиятельные компании.

— Я бы не сказал, что мы предъявляем такие параметры к учредителям. Мы объединяем сельхозпроизводителей с собственным мнением, харизмой и желанием действовать во благо сельского хозяйства. Не буду использовать термин «акулы бизнеса», скорее, это очень целеустремленные и знающие свое дело предприниматели.

— Зачем создан Агросоюз , ведь уже есть Союз крестьянских ( фермерских) формирований , есть отраслевые объединения предприятий пищевого сектора и другие общественные организации бизнеса?

— Еще со времен работы в министерстве сельского хозяйства Алтайского края не стремился разделять участников агропромышленного комплекса. Может, это будет громко сказано, но мы жили, как одна семья с общими проблемами и их совместными решениями.

Александр Чеботаев , начальник ГУСХ , и Виктор Траутвейн. Олег Богданов , altapress.ru

Я, например, считаю, что нельзя выпускать из поля зрения те компании, которые обеспечивают устойчивое развитие сельского хозяйства — это агроснабженческие организации, дилеры семян, средств защиты растений и удобрений.

В целом хочу отметить, что любая общественная организация создается для представления интересов определенной категории населения или бизнеса. Большинство возникающих в Агросоюзе вопросов носит общий для всех характер, а значит эффективнее их решать сообща.

«Есть острые глубинные проблемы»

— Почему вы , человек , который долгое время «играл в команде чиновников», решились возглавить организацию , отстаивающую интересы агробизнеса?

— Я всегда работал в тесном контакте с сельхозтоваропроизводителями и учитывал их интересы, противопоставления не было. Все просто — группа руководителей выступила с инициативой о создании общественной организации, вышли ко мне с предложением ее возглавить.

Александр Чеботаев. Дмитрий Лямзин

Нисколько не сомневался, принял положительное решение потому, что по долгу своей прежней службы хорошо знаю и проблемы, и точки роста аграрной сферы. Теперь постараюсь быть полезным на поприще руководителя Агросоюза.

— Какие задачи перед Агросоюзом и собой , как его руководителем , ставите?

— Есть острые глубинные проблемы, которые ни министерство сельского хозяйства, ни другие региональные властные структуры, не смогут сдвинуть с мертвой точки. Сделать это под силу только консолидированному общественному мнению, только его могут услышать.

Поэтому главной задачей вижу представление интересов аграрного сообщества на всех уровнях, взаимодействие с районными, краевыми, федеральными властями. Агросоюз призван генерировать предложения по развитию сельского хозяйства, предлагать, как сделать господдержку АПК эффективнее.

Мы планируем консультировать наших аграриев по широкому кругу отраслевых тем, мониторить агрорынок и предлагать меры по его регулированию.

Хлеб и урожай. Анна Зайкова

Еще одна задача — обмен опытом, под которым я понимаю тиражирование лучших технологий производства. Конечно же, мы собираемся тесно взаимодействовать с образовательными и научными организациями.

«Аграриям нужно видеть перспективу»

— Хотелось бы услышать ваше мнение о наиболее острых проблемах , которые волнуют сельхозпроизводителей. Есть , например , мнение , что господдержка погрязла в бюрократии. Бумажной волокиты много , эффекта — мало. Можно ли эту проблему решить?

— Вопрос в том, что почти каждый год в госпрограмме меняются правила игры, поэтому сельхозпроизводителям сложно просматривать долгосрочную перспективу.

Кроме того, нынешние условия делают бухгалтеров хозяйств участниками бюджетного процесса. Практически все субсидии проходят через казначейское сопровождение — это тяжелый процесс, требующий серьезных трудозатрат. При этом возникает множество нюансов, не прописанных в нормативной документации. Многие получатели уже сталкивались с подобными проблемами.

На мой взгляд, процесс получения господдержки, конечно, надо упрощать, не снижая при этом ответственности. Но дело в том, что порядок предоставления средств формирует Минсельхоз России.

Хлеб и урожай. Анна Зайкова

Именно на федеральный бюджет приходится 70% всего объема субсидирования в нашем регионе, Алтайский край берет на себя только функцию софинансирования. Другим субъектам, имеющим региональные программы поддержки АПК, чуть проще. Они сами создают необходимую нормативную документацию.

— Если говорить об алтайском животноводстве , то есть мнение , что новые ветеринарные правила по лейкозу и ящуру просто его убивают. Называют цифры в несколько тысяч вырезанных за прошлый год голов КРС.

— Сейчас на территории Алтайского края и еще девяти регионов России, граничащих с Казахстаном и Монголией, действуют ограничения Россельхознадзора на перемещение живых животных и продукции животноводства, восприимчивых к ящуру. Они касаются и сырого мяса.

Новые правила крайне негативно влияют на развитие племенного животноводства, не позволяя заключать договоры на поставку скота в регионы, которые не входят в зону ограничений. Это существенно сдерживает размеры племенных продаж и ставит под сомнение экономическую целесообразность данного направления.

Из-за регионализации встает вопрос эффективного развития мясного скотоводства. Практически перечеркиваются достигнутые результаты реализации региональной экономически значимой программы поддержки этой подотрасли.

Коровы. Животноводство. СС0

За период, что она действовала, производство мясного скота на убой приросло почти в семь раз. Чтобы не допустить сокращения поголовья необходимо на региональном уровне усиливать существующие меры господдержки племенного мясного животноводства.

На сегодняшний момент племенные хозяйства получают небольшие субсидии на техперевооружение и модернизацию. Есть понимание, что нужно добавить сюда субсидии на оборудование для комплектования мясных животноводческих ферм и откормочных площадок.

Нужно поддерживать предприятия, занимающиеся специализированным откормом КРС, которые имеют рентабельность на уровне 4%. В Алтайском крае их всего четыре, но они закрывают 30% от общего объема производства высококачественной говядины.

Коровы. Животноводство. СС0

Аграрии прекрасно понимают, что животноводство — это все же сельскохозяйственный бизнес, как и растениеводство, но при этом требующий колоссальных затрат, имеющий длительные сроки окупаемости и несущий высокую социальную нагрузку.

Не за горами тот момент, когда убытки переполнят чашу терпения. И тогда уже никто держать скот только для сохранения рабочих мест и выполнения социальных обязательств не будет. Аграриям нужно видеть перспективу и чувствовать государственную поддержку.

«Основные битвы за землю еще впереди»

— На прошедшем в апреле съезде фермеров очень жарко обсуждался вопрос передела земли в Алтайском крае и прихода инорегиональных компаний. На ваш взгляд , есть ли реальные варианты того , что местные сельхозпроизводители будут терять земельный ресурс?

— Я разбирался во многих проблемных ситуациях, и вот что могу сказать. Сельхозпроизводители имеют мощную технику стоимостью в сотни миллионов рублей, строят крупные животноводческие комплексы, но при этом не могут нанять юриста, который бы отслеживал земельные договоры. По большому счету, проблемы были только в сроках подачи необходимых документов.

В Алтайском крае началась посевная кампания. Дмитрий Лямзин

Понятно, что есть истории, когда вина лежит на муниципалитетах, которые также должны отслеживать данный вопрос и наводить на своей территории порядок.

Но свободной сельскохозяйственной земли в Алтайском крае действительно не хватает. Местные производители и федеральные холдинги готовы обрабатывать площади в большом количестве. По приблизительном подсчетам, им не хватает еще около 1 млн га пашни. Земля за последние годы приобрела колоссальную ценность, и основные битвы за нее еще впереди.

— Долгое время в нашем регионе был вектор на собственную переработку. Если вывозить за пределы края , то только готовую продукцию. Сейчас тренд поменялся -экспорт сельхозпродукции на первом месте. Вы сторонник какого подхода?

— Я за то, чтобы сельхозпроизводители и переработчики получали максимальную прибыль. Считаю, что сложившаяся на данный момент структура посевных площадей в крае близка к идеальной. При этом, с изменением рыночной конъюнктуры она тоже может меняться.

Появится в Алтайском крае крупный животноводческий комплекс или мощное перерабатывающее предприятие со своими запросами — мы сможем без больших усилий изменить структуру посевных площадей.

В Алтайском крае началась посевная кампания. Дмитрий Лямзин

Сейчас в крае ежегодно растет объем производства маслосемян, я уже об этом говорил в нашей беседе. Край намолотил в прошлом году более 50% валового сбора маслосемян в Сибири.

Трансформация посевных площадей в сторону масличных предусматривается и на перспективу. Согласно целевому сценарию до 2035 года, площадь под масличными культурами будет увеличена до 1,5 млн гектаров.

Это с учетом реализации потенциала роста урожайности позволит нарастить объемы производства маслосемян до уровня не ниже 1,7 млн тонн.

Рапс. СС0

— Кадровый дефицит в сельском хозяйстве. О нем говорят уже много лет , но такое ощущение , что никто не знает , что с ним делать. Есть способы с ним бороться или с этой ситуацией пора смириться?

— В 1986 году у меня был выбор: либо поступать в аспирантуру в Москве, либо оставаться в Алтайском крае. И я выбрал Топчиху, потому что там была хоккейная коробка, сельский клуб и много еще что для души.

При этом уже тогда люди уезжали из сел, в которых не было нормальных условий для жизни. Что говорить о нынешних временах?

Социальная и инженерная инфраструктура сел — это основой вопрос. Есть замечательная программа комплексного развития сельских территорий, которая могла бы многие проблемы решить, но она требует дофинансирования.

Предприниматель из села Куяган и его мини-завод Анна Зайкова

Специальный вопрос

— За последнее время при вашем участии минсельхоз края заметно изменил свой имидж. Как ведомство должно меняться дальше?

— Минсельхоз края всегда находится в тесном контакте с сельхозпроизводителями. И здесь речь идет о целом комплексе форматов взаимодействия. Например, агрономические конференции, которые проводят уже 14 лет подряд. Встречи в разных природно-экономических зонах края собирают тысячи аграриев и специалистов. Темы обсуждаются разные, начиная от основ полеводства, структуры посевов и заканчивая порядками предоставления господдержки.

Давно известен в стране «День сибирского поля». Его тоже организует минсельхоз края. Немногие, наверное, помнят, что этот форум вырос из маленького полевого семинара, который проводили под открытым небом в разных локациях.

Сегодня форум имеет межрегиональный статус и уже 12 лет постоянное место прописки — Сибирский агропарк, где создана вся инфраструктура.

День сибирского поля — 2022 Дмитрий Лямзин

Взаимодействие с хозяйствами ведется постоянно, я думаю, что минсельхоз будет продолжать контактировать с аграриями системно и целенаправленно. Усиление и рост отрасли — главная задача стратегии развития АПК.

О чем еще рассказал собеседник

О погоде и беспокойстве За последнее время много выезжал в поля, общался с агрономами и руководителями. С середины мая у многих беспокойство по поводу отсутствия осадков и жаркой погоды. Обстановка была сложная, но некритическая. В некоторых хозяйствах немного пострадали поля с кормовыми культурами, но возможность подсеять однолетние травы в данный момент имеется. В начале июня ситуация с осадками изменилась: по районам выпало от шести (Кулунда, Благовещенка) до 44 мм (Змеиногорск, Краснощеково) осадков. Это, безусловно, выправит ситуацию в лучшую сторону. Хотелось бы подчеркнуть, что те, кто внедряют энергоресурсосберегающие технологии, менее чувствительны к долгому отсутствию дождей. О своем уходе Трудно объяснить это внутреннее состояние: в какой-то момент понял, что пора остановиться. Сейчас продолжаю заниматься тем, что люблю, — решаю вопросы сельхозпроизводства, и время на простые житейские радости остается. Когда-то по воле судьбы больше года был директором нефтебазы в Топчихе. Друзья тогда так между собой разговаривали: «Чеботаев где работает? Как где, агрономом на нефтебазе». О работе чиновника Никогда себя чиновником не считал. Главная задача была — объединить людей, чтобы они могли друг у друга учиться, делиться опытом. Для этого, в том числе, мы вместе с единомышленниками создавали базовые по разным сельхозкультурам хозяйства, проводили агрономические конференции, придумали «День сибирского поля».

Досье

Александр Николаевич Чеботаев родился 7 ноября 1963 года в селе Чистюнька Топчихинского района. С отличием окончил агрономический факультет Алтайского сельскохозяйственного института.

Александр Чеботаев. Дмитрий Лямзин

Трудовую деятельность начал в 1986 году агрономом колхоза им. Крупской Топчихинского района. Затем работал в районном комитете ВЛКСМ и колхозе «Мир». В 2000 году Александр Чеботаев был назначен начальником районного управления сельского хозяйства, заместителем главы администрации Топчихинского района.

С 2008 года по 2022 год возглавлял минсельхоз Алтайского края.