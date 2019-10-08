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8 октября
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Экономика

Ныряющее крыло: в России появятся подводные «энергофермы»

В России проходит эксперимент по выработке электроэнергии из морских и речных течений.

Море. Волны.
Море. Волны.
СС0

Эксплуатация подобных «энергоферм» намечена на 2020 год, сообщает РИА Новости. Экспериментальной разработкой занимается российская компания «Энергоинновации».

Уже осенью 2019 года планируется испытать прототип устройства «Ныряющее крыло». Тесты пройдут в бассейне, где создаются специальные условия на моделях. Аналогичных установок в мире нет.

В случае успешных испытаний, уже в следующем году энергоустановка будет запущена в опытно-промышленную эксплуатацию. Место для нее еще не определено — это могут быть как российские реки, так и Черное море, пишет bfm.ru.

Изобретатели считают, что «энергофермы» будут востребованы как в России, так и за рубежом, в том числе, в отдаленных и северных регионах, где низкая доступность электроэнергии и высокие цены на топливо.

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