Ныряющее крыло: в России появятся подводные «энергофермы»

В России проходит эксперимент по выработке электроэнергии из морских и речных течений.

Эксплуатация подобных «энергоферм» намечена на 2020 год, сообщает РИА Новости. Экспериментальной разработкой занимается российская компания «Энергоинновации».

Уже осенью 2019 года планируется испытать прототип устройства «Ныряющее крыло». Тесты пройдут в бассейне, где создаются специальные условия на моделях. Аналогичных установок в мире нет.

В случае успешных испытаний, уже в следующем году энергоустановка будет запущена в опытно-промышленную эксплуатацию. Место для нее еще не определено — это могут быть как российские реки, так и Черное море, пишет bfm.ru.

Изобретатели считают, что «энергофермы» будут востребованы как в России, так и за рубежом, в том числе, в отдаленных и северных регионах, где низкая доступность электроэнергии и высокие цены на топливо.