Нотариальные документы в один клик

Документооборот компаний и граждан все больше переходит в электронный вид, поэтому главная цель нововведений — создание правовых инструментов, которые помогут сделать его стабильным и защищенным. Получение нотариальных услуг станет проще, быстрее и удобнее.
В Алтайской краевой нотариальной палате нам рассказали, что глобальная цифровизация нотариата началась еще в 2015 году с создания единой информационной системы. С того времени рутинная бумажная работа заменяется электронной. Уже сегодня в любой нотариальной конторе Алтайского края вам смогут «телепортировать» документы в другой регион страны (переведут из бумажного в электронный вид и направят коллеге-нотариусу в другой регион, который преобразует его опять в бумагу… вуаля, и никаких мытарств); обеспечат доказательства из интернета, если кто-то клевещет или оскорбляет. Не только оформят договор купли-продажи недвижимости, но и передадут документы в течение одного дня (если работает портал Росреестра) на электронную регистрацию перехода прав собственности. На сайте Федеральной нотариальной палаты в открытом доступе круглосуточно и бесплатно находятся публичные реестры нотариата. Здесь можно проверить машину на предмет залогов перед покупкой, текущий статус доверенности, а также у какого нотариуса заведено наследственное дело (не секрет, что некоторые родственники, находясь, к примеру, в неприязненных отношениях, не знают о факте смерти и лишены возможности заявить права на наследство).
Сразу оговоримся, описанные ниже нововведения планируется внедрять постепенно.
Какие услуги нотариусов оцифруют:
- обеспечение доказательств (если на вас клевещут, травят, троллят в Сети или в переписке), все это нотариус вскоре сможет удостоверить дистанционно;
- принятие в депозит безналичных денежных средств (как известно, депозит нотариуса во многих случаях, к примеру при сделках с недвижимостью, более надежен, чем банковская ячейка);
- совершение исполнительной надписи (если в договоре, читайте внимательно, прописан порядок внесудебного взыскания долга, то это произойдет с помощью исполнительной надписи нотариуса, в суд можно не обращаться);
- принятие на хранение электронного документа (носители информации — флешка, жесткий диск — могут сломаться, потеряться, а нотариус предложит надежное электронное хранилище для электронных документов, например, уставов, правоустанавливающих документов организаций);
- получение выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества (все знают, что перед покупкой автомобиля нужно проверить его у нотариуса на предмет нахождения в залоге. Теперь это можно будет сделать дистанционно).
А также:
- свидетельствование верности перевода;
- передача электронных документов другим физическим или юридическим лицам.
Дистанционная купля-продажа недвижимости
Пожалуй, самое интересное для нас, простых обывателей, что вводится совершенно новый формат сделок с недвижимостью — дистанционный, с участием двух и более нотариусов. Такой вариант оформления сделки актуален, когда стороны договора находятся далеко друг от друга, например в разных городах или регионах страны. Вот как будет выглядеть порядок совершения такой сделки.
- Участники одновременно приходят в выбранные нотариальные конторы (каждый в своем городе).
- Каждый нотариус готовит все обязательные процедуры: проводит правовую экспертизу, устанавливает волю, осознанность и добровольность действий обратившейся стороны, разъясняет юридическую суть и последствия сделки и так далее.
- Нотариусы создают проект договора в электронной форме в соответствии с условиями, которые согласовали участники.
- Каждая из сторон в присутствии нотариуса подписывает экземпляр договора в электронной форме и на бумаге. Бумажный вариант документа остается в нотариальной конторе.
- Нотариусы подписывают экземпляры сделки в электронной форме усиленными квалифицированными электронными подписями. Если это предусмотрено договором, один из них отправляет документы на государственную регистрацию прав.
Наталья Дрожжина,
президент Алтайской краевой нотариальной палаты, нотариус г. Барнаула:
Закон на самом деле включает в себя большой перечень новелл, они касаются как непосредственно самих нотариальных действий, так и организации работы нотариуса в новых условиях. К примеру, нотариусы получат доступ к системе биометрических данных для проверки личности обратившегося, сайты нотариусов будут подключены к сайтам госуслуг и т. д. Однако в целом, если говорить о принципиальной позиции развития электронного нотариата, мы говорим, что в эпоху высоких технологий, с ее удобствами и опасностями, именно нотариус становится гарантом соблюдения прав граждан.
Факт
28 декабря президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 480-ФЗ, который получил негласное название «закон о цифровом нотариате». 2020 год становится годом запуска новых возможностей нотариусов.
Основная часть нововведений вступает в силу по истечении одного года после дня официального опубликования закона. Это необходимо для подготовки нормативных актов, а также разработки и внедрения технических ресурсов, необходимых для реализации.
Что такое единая информационная система нотариата?
В Алтайской краевой нотариальной палате Алтапресс пояснили, что нотариусы РФ по собственной инициативе и за свой счет, без дотаций из госбюджета, разрабатывают и внедряют в работу новейшие цифровые технологии. Возможности единой информационной системы позволили повысить гарантии достоверности юридически значимых сведений, исключить подделку документов, сделать обращение к нотариусу максимально комфортным и незатратным по времени.