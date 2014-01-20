Нотариальные документы в один клик

Обратиться к нотариусу уже совсем скоро можно будет без посещения нотариальной конторы. Речь идет о тех юридических документах, которые не требуют личного участия человека и подтверждения им своей воли. О революционных цифровых новшествах в, казалось бы, консервативной юридической сфере рассказываем подробнее.

Документооборот компаний и граждан все больше переходит в электронный вид, поэтому главная цель нововведений — создание правовых инструментов, которые помогут сделать его стабильным и защищенным. Получение нотариальных услуг станет проще, быстрее и удобнее.

В Алтайской краевой нотариальной палате нам рассказали, что глобальная цифровизация нотариата началась еще в 2015 году с создания единой информационной системы. С того времени рутинная бумажная работа заменяется электронной. Уже сегодня в любой нотариальной конторе Алтайского края вам смогут «телепортировать» документы в другой регион страны (переведут из бумажного в электронный вид и направят коллеге-нотариусу в другой регион, который преобразует его опять в бумагу… вуаля, и никаких мытарств); обеспечат доказательства из интернета, если кто-то клевещет или оскорбляет. Не только оформят договор купли-продажи недвижимости, но и передадут документы в течение одного дня (если работает портал Росреестра) на электронную регистрацию перехода прав собственности. На сайте Федеральной нотариальной палаты в открытом доступе круглосуточно и бесплатно находятся публичные реестры нотариата. Здесь можно проверить машину на предмет залогов перед покупкой, текущий статус доверенности, а также у какого нотариуса заведено наследственное дело (не секрет, что некоторые родственники, находясь, к примеру, в неприязненных отношениях, не знают о факте смерти и лишены возможности заявить права на наследство).

В любой нотариальной конторе Алтайского края вам смогут «телепортировать» документы в другой регион страны. Алтайская краевая нотариальная палата.

Сразу оговоримся, описанные ниже нововведения планируется внедрять постепенно.

Какие услуги нотариусов оцифруют:

обеспечение доказательств ( если на вас клевещут , травят , троллят в Сети или в переписке), все это нотариус вскоре сможет удостоверить дистанционно;

если на вас клевещут травят троллят в Сети или в переписке), все это нотариус вскоре сможет удостоверить дистанционно; принятие в депозит безналичных денежных средств ( как известно , депозит нотариуса во многих случаях , к примеру при сделках с недвижимостью , более надежен , чем банковская ячейка);

как известно депозит нотариуса во многих случаях к примеру при сделках с недвижимостью более надежен чем банковская ячейка); совершение исполнительной надписи ( если в договоре , читайте внимательно , прописан порядок внесудебного взыскания долга , то это произойдет с помощью исполнительной надписи нотариуса , в суд можно не обращаться);

если в договоре читайте внимательно прописан порядок внесудебного взыскания долга то это произойдет с помощью исполнительной надписи нотариуса в суд можно не обращаться); принятие на хранение электронного документа ( носители информации — флешка , жесткий диск — могут сломаться , потеряться , а нотариус предложит надежное электронное хранилище для электронных документов , например , уставов , правоустанавливающих документов организаций);

носители информации — флешка жесткий диск — могут сломаться потеряться а нотариус предложит надежное электронное хранилище для электронных документов например уставов правоустанавливающих документов организаций); получение выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества ( все знают , что перед покупкой автомобиля нужно проверить его у нотариуса на предмет нахождения в залоге. Теперь это можно будет сделать дистанционно).

А также:

свидетельствование верности перевода;

передача электронных документов другим физическим или юридическим лицам.

Оформить сделку с недвижимостью можно дистанционно. СС0

Дистанционная купля-продажа недвижимости

Пожалуй, самое интересное для нас, простых обывателей, что вводится совершенно новый формат сделок с недвижимостью — дистанционный, с участием двух и более нотариусов. Такой вариант оформления сделки актуален, когда стороны договора находятся далеко друг от друга, например в разных городах или регионах страны. Вот как будет выглядеть порядок совершения такой сделки.

Участники одновременно приходят в выбранные нотариальные конторы ( каждый в своем городе). Каждый нотариус готовит все обязательные процедуры: проводит правовую экспертизу , устанавливает волю , осознанность и добровольность действий обратившейся стороны , разъясняет юридическую суть и последствия сделки и так далее. Нотариусы создают проект договора в электронной форме в соответствии с условиями , которые согласовали участники. Каждая из сторон в присутствии нотариуса подписывает экземпляр договора в электронной форме и на бумаге. Бумажный вариант документа остается в нотариальной конторе. Нотариусы подписывают экземпляры сделки в электронной форме усиленными квалифицированными электронными подписями. Если это предусмотрено договором , один из них отправляет документы на государственную регистрацию прав.

В эпоху высоких технологий нотариус становится гарантом соблюдения прав граждан. Алтайская краевая нотариальная палата.

Наталья Дрожжина,

президент Алтайской краевой нотариальной палаты , нотариус г. Барнаула:

Закон на самом деле включает в себя большой перечень новелл, они касаются как непосредственно самих нотариальных действий, так и организации работы нотариуса в новых условиях. К примеру, нотариусы получат доступ к системе биометрических данных для проверки личности обратившегося, сайты нотариусов будут подключены к сайтам госуслуг и т. д. Однако в целом, если говорить о принципиальной позиции развития электронного нотариата, мы говорим, что в эпоху высоких технологий, с ее удобствами и опасностями, именно нотариус становится гарантом соблюдения прав граждан.

Факт

28 декабря президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 480-ФЗ, который получил негласное название «закон о цифровом нотариате». 2020 год становится годом запуска новых возможностей нотариусов.

Основная часть нововведений вступает в силу по истечении одного года после дня официального опубликования закона. Это необходимо для подготовки нормативных актов, а также разработки и внедрения технических ресурсов, необходимых для реализации.

Что такое единая информационная система нотариата?

В Алтайской краевой нотариальной палате Алтапресс пояснили, что нотариусы РФ по собственной инициативе и за свой счет, без дотаций из госбюджета, разрабатывают и внедряют в работу новейшие цифровые технологии. Возможности единой информационной системы позволили повысить гарантии достоверности юридически значимых сведений, исключить подделку документов, сделать обращение к нотариусу максимально комфортным и незатратным по времени.