«Новапорт» обсуждает инвестиции в реконструкцию аэродрома в Белокурихе

Холдинг «Новапорт» обсуждает возможность инвестиций в реконструкцию аэродромной площадки, расположенной в 5 км от курорта Белокуриха. Об этом сообщает « Коммерсант » со ссылкой на председателя Белокурихинского городского совета депутатов Сергея Криворученко и главу сибирского кластера «Новапорта» Евгения Янкилевича.

«По поручению акционера изучаем возможность реконструкции и развития площадки Белокуриха в 5 км от курорта. В настоящее время она грунтовая. Планируем начать с того, чтобы сделать площадку с твердым покрытием», — уточнил Янкилевич.

Информацию о предварительных переговорах подтвердил и Сергей Криворученко. По словам председателя городского совета депутатов, площадка принадлежит ООО «Белокуриха авиа». Обсуждение инвестиций началось в июне, уточнил депутат.

Речь идет о замене грунтового покрытия площадки капитальным. Это требует серьезных вложений, которые в данный момент не по карману региональному инвестору, добавил Криворученко.

Он уточнил, что примерно половина пассажиропотока ближайшего к курорту аэропорта Горно-Алтайска — это гости Белокурихи. Остаток пути (а это около 90 км) они добираются до места отдыха на автотранспорте.

Возведение аэропорта рядом с курортом существенно повысит привлекательность Белокурихи для туристов, уверен народный избранник. По его оценке, это позволит нарастить турпоток из других регионов примерно на 20%.

Напомним, губернатор Алтайского края Виктор Томенко в июне сообщил, что «Новапорт» за 798 млн рублей выкупит контрольный пакет акций у «Авиапредприятия «Алтай», управляющего аэропортом Барнаула.

Для сделки выпустят допэмиссию, которую выкупит «Новапорт». Так, доля Алтайского края снизится с 52 до 25% + 1 акция.

По словам Томенко, на реконструкцию аэропорта понадобится 68,2 млн рублей. Работы планируют провести за 10−11 месяцев.