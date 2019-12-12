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Экономика

Барнаульский аэропорт отдадут под контроль крупного холдинга при двух условиях

Крупный холдинг «Новапорт» получит контрольный пакет акций авиапредприятия «Алтай», которое обслуживает Барнаульский аэропорт. Перспективы дополнительной эмиссии акций будут возможны только при соблюдении компанией ряда условий. Это обсуждали на совещании в АКЗС.

В барнаульском аэропорту.
В барнаульском аэропорту.
Алексей Мартышкин

Презентацию инвестиционного соглашения провели министр транспорта Алтайского края Александр Деменьтьев и генеральный директор «Новапорт Холдинг» Сергей Рудаков.

Министр сообщил, что сейчас 52% акций АО «Алтай» принадлежат Алтайскому краю, 48% приходится на компанию «Новапорт Холдинг».

Планируется, что доля региона уменьшится до 25% плюс одна акция (блокирующий пакет), а объем участия «Нопапорта» увеличится до 75% минус одна акция.

Это произойдет только при соблюдении ряда условий, в числе которых — реконструкция аэропорта и увеличение пассажиропотока.

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Сергей Рудаков рассказал, что компания планирует вложить в аэропорт более 2,8 млрд рублей. Планируется по направлению на север построить новое здание аэровокзала площадью 8,5 тысяч кв.м., одновременно реконструировать существующее и увеличить пассажиропоток до 300 человек в час.

Для обеспечения соглашения дополнительно выпущенные акции, принадлежащие «Новапорт Холдинг», будут находиться в залоге у правительства Алтайского края до введения нового аэровокзального комплекса в эксплуатацию.

Пока предлагаемая сделка представляет собой проект, к которому разработаны материалы инвестиционного соглашения, базовые документы для передачи пакета акций компании.

Сергей Рудаков подчеркнул, что компания профинансирует проектирование нового аэропорта в день допэмиссии.

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