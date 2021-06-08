Новая аллея и площадки для отдыха и спорта. В Барнауле продолжают преображать парк «Изумрудный»

Преображение парка «Изумрудный» в Барнауле продолжается. В 2021 году здесь обновят центральную аллею, построят новые детские и спортивные площадки.

Работы по благоустройству будет проводить подрядная организация ООО «СК Город» в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула» (является частью профильного нацпроекта — прим. ред.).

В целом на обновление парка выделено более 91 млн рублей.

До 1 ноября текущего года здесь планируют благоустроить центральную аллею, провести дополнительное освещение по второстепенным пешеходным дорожкам, установить сцену, новые малые архитектурные формы, скамейки и урны. Также будет построена беседка для отдыха горожан.

Помимо этого, подрядчик должен будет благоустроить две детские и четыре спортивные площадки с оснащением их необходимым игровым и спортивным оборудованием. Для выгула собак появится специализированная огороженная площадка.

Отметим, что в 2021 году в рамках национального проекта в Барнауле ведется благоустройство еще двух общественных территорий, которые победили по итогам голосования в прошлом году. Это зеленая зона на участке от улицы Герцена, 6 до улицы Белинского и Мизюлинская роща.

Также напомним, что в парке «Изумрудном» масштабный проект реконструкции и благоустройства стартовал в 2020 году. Впервые за много лет на развитие парковой зоны были направлены серьезные финансовые ресурсы.

Так, по распоряжению губернатора из краевого бюджета на эти цели было выделено 20 млн рублей. Кроме того, в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула» (национальный проект «Жилье и городская среда») на благоустройство «Изумрудного» было направлено более 32 млн рублей.

В рамках национального проекта в парке «Изумрудный» на первом этапе благоустройства было выполнено оборудование трехсегментной дорожки по периметру парковой зоны. Почти две трети этой дорожки с асфальтовым покрытием предназначены для велосипедистов и пешеходов, отдыхающих с колясками, любителей скандинавской ходьбы, одна треть, с отсевом, — для занимающихся бегом.

Вдоль дорожек общей шириной почти 4,5 метра и протяженностью около 2 километров выполнили монтаж наружного освещения. В зимнее время дорожки можно использовать под лыжную трассу.