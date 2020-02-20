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21 февраля
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Экономика

Новая королева. Елена Батурина потеряла титул самой богатой россиянки

Татьяна Бакальчук, основательница торговой онайн-сети Wildberries стала самой богатой россиянкой 2019 года, по данным журнала Forbes. До этого список неизменно возглавляла Елена Батурина, вдова скончавшегося в прошлом году мэра Москвы Юрия Лужкова. Она является президентом компании «Интеко Менеджмент».

Татьяна Бакальчук, основательница и владелица онлайн-ритейлера Wildberries
Татьяна Бакальчук, основательница и владелица онлайн-ритейлера Wildberries
Инстаграмм.

Состояние Татьяны Бакальчук журнал оценил с 1,4 млрд долларов. Елена Батурина в 2019 году сохранила свое богатство на уровне 1,2 млрд долларов.

Как пишет retail.ru, Wildberries, единственным владельцем которого является Татьяна Бакальчук — непубличная компания, ее стоимость оценивается на основании данных об объеме продаж и прибыли, а также по мультипликаторам аналогичных проектов и оценкам венчурных капиталистов.

По информации Forbes, в 2019-м оборот Wildberries вырос на 88% и составил 223,5 млрд рублей. За год компания выполнила 164 млн заказов — это почти вдвое больше, чем годом ранее. Настолько же вырос и ассортимент — с 1,8 до 3,6 млн наименований. Свою продукцию сетевому ритейлеру поставляют около 19 тыс. компаний.

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