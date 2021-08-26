Новая спортивная площадка появилась в барнаульском поселке Черницк благодаря проекту поддержки местных инициатив

Праздник, организованный по случаю открытия площадки, посетил председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Алтайского краевого Законодательного собрания Альберт Лунев, глава администрации Центрального района Максим Сабына, заместитель председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула Ольга Шернина, глава Лебяжинской сельской администрации Петр Воронков.

Максим Сабына,

глава администрации Центрального района Барнаула:

— Поздравляем вас с открытием новой спортивной площадки! Школа в поселке является настоящим центром притяжения. Теперь здесь будут повышать спортивное мастерство взрослых и детей, организовывать досуг, проводить праздники и соревнования. В строительстве площадки — огромная заслуга жителей, педагогов школы, инициативной группы. Данный проект был реализован при поддержке правительства Алтайского края и администрации города Барнаула.

Новая спортивная площадка в барнаульском поселке Черницк. Фото: пресс-служба администрации города Барнаула.

По словам главы районной администрации, это уже пятая спортивная площадка, построенная в рамках регионального проекта поддержки местных инициатив.

Как подчеркнул Альберт Лунев, очень важно, что сегодня сами жители проявляют активность в вопросе обустройства своей территории и что они готовы взаимодействовать и решать вопросы по ходу строительства.

— Совместно с органами местного самоуправления держим на контроле реализацию проектов местных инициатив. Данная площадка является заслугой каждого жителя, ведь она построена по проекту поддержки местных инициатив, а значит, общими силами вы сделали возможным ее появление, — отметил представитель АКЗС.

Спортивная площадка для школы № 95 была построена в рамках проекта поддержки местных инициатив. На создание объекта были выделены краевые и городские финансовые средства (стоимость площадки составила почти 1,4 миллиона рублей). Местные жители вложили в проект 7% от общей суммы.

Новая спортивная площадка в барнаульском поселке Черницк. Фото: пресс-служба администрации города Барнаула.

Размер сооружения составляет 540 квадратных метров; игровое поле имеет резино-полимерное покрытие и обнесено ограждением, на нем установлено спортивное оборудование для игры в волейбол, баскетбол и ворота для мини-футбола.

Кроме того, по просьбе родителей учеников школы № 95 и депутатов, предполагается заасфальтировать площадку перед входом в учебное заведение.

Также в поселке построят линию уличного освещения по маршруту общественного транспорта до школы по улицам Пионерская, Новостройка, Школьная.

Всего за последние четыре года в Центральном районе краевой столицы обустроили уже 14 школьных спортивных площадок.