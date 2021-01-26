Новая точка притяжения. Большой спортивный комплекс откроют в сердце нового барнаульского жилмассива

Новый семейный спортивно-оздоровительный комплекс появится в активно развивающемся районе Барнаула. Он будет располагаться на границе коттеджного поселка Солнечная поляна и сразу нескольких жилмассивов, состоящих из многоэтажных домов.

Где появится комплекс и что там будет?

Как стало известно altapress.ru, открытие комплекса по адресу: улица Солнечная поляна, 88 запланировано на конец 2021 года.

Площадь будущего спортивно-оздоровительного заведения превышает 9,4 тысячи квадратных метров. В двухэтажном здании, как ожидается, посетителям будет предложен целый спектр услуг для активного и здорового образа жизни.

Так, здесь будет находиться большой плавательный бассейн, фитнес-зал, залы групповых занятий для игры в баскетбол и волейбол, помещения для занятий художественной гимнастикой, общественные бани с парными, СПА-центр и ресторан.

Отдельным профилем оздоровительного комплекса станет физкультура для детей.

Таким образом, здесь будут оказывать услуги для максимально широкой аудитории.

Подземные уровни здания будут задействованы для организации теплой парковки для автомобилей. Также здесь планируется открыть автомойку.

Социальная значимость

Что касается месторасположения спортивно-оздоровительного комплекса, то оно весьма удачно. Здание находится в квартале в границах улиц Геодезическая, Жасминная, Солнечная Поляна и Багряная.

На данном участке запланировано создание целого комплекса административных, спортивных, торговых и офисных зданий. Кроме того, в непосредственной близости уже работает ледовый дворец «Карандин-Арена».

Таким образом, оздоровительный комплекс функционально будет вписан в создающийся здесь ансамбль и станет еще одной точкой притяжения жителей Индустриального района — самого большого и наиболее динамично развивающегося в Барнауле.

Кроме того, само назначение здания, направленное на оказание услуг для людей с детьми, призвано сыграть важную общественную роль во всем микрорайоне, заключающуюся в создании комфортных и социально-ориентированных условий для жизни горожан.

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Инфраструктура

Если говорить об инфраструктуре вокруг будущего спортивно-оздоровительного комплекса, то в данный момент она переживает очень активное развитие.

Само здание расположено в районе пересечения двух системообразующих транспортных артерий города — Павловского тракта и улицы Солнечная поляна. Последняя, к слову, была проложена в этот район совсем недавно и представляет собой широкую магистраль с современным и качественным дорожным покрытием.

Таким образом, обе транспортные артерии открывают прямой доступ к новому комплексу для жителей соседних районов города — Ленинского и Железнодорожного.

Что же касается прогнозируемой востребованности спортивного комплекса у жителей близлежащих микрорайонов, то она очевидна уже сейчас, на стадии строительства. Дело в том, что в непосредственной близости от возводимого здания уже создано несколько густонаселенных кварталов в границах улиц Энтузиастов, Попова, Павловский тракт и Солнечная поляна.

Кроме того, в шаговой доступности возводится большой жилой массив «Лапландия», а по другую сторону Павловского тракта также развивается квартальная застройка.

В итоге новый спортивно-оздоровительный комплекс окажется в центре деловой и общественной жизни этой части города.