Новая веха в истории «Комплекс Агро»

Агропромышленная компания « Комплекс Агро » занимает уверенную позицию лидера среди представителей агробизнеса России. История компании началась в далёком 2008 году и за 13 лет было пройдено много важных этапов. Сейчас «Комплекс Агро» выходит на следующий уровень.

Компания «Комплекс Агро» стала членом российской ассоциации «Росспецмаш». Это крупнейшее объединение отечественных производителей специализированной техники и оборудования. На данный момент в «Росспецмаше» состоит 217 предприятий-лидеров, среди которых производители сельскохозяйственной и строительно-дорожной техники, пищевого оборудования, компонентов, прицепов и полуприцепов.

Новая камера для пескоструйки Фото: Елена Шишкина

«Комплекс Агро» входит в ТОП-5 лучших производителей сельхозтехники в России, поэтому присоединение компании к этой ассоциации совершенно неслучайно. Под брендом «Комплекс Агро» выпускается широкий модельный ряд оборудования для сельского хозяйства — от удобрения почвы до хранения зерна. Техника компании представлена в 26 регионах Российской Федерации и в нескольких странах ближнего зарубежья. Всего более 950 хозяйств, от Заринска до Оренбурга, выбирают именно это барнаульское предприятие.

Новая покрасочная камера Фото: Елена Шишкина

«Комплекс Агро» при поддержке ассоциации «Росспецмаш» сможет вывести экспорт продукции на новый уровень. Будут проводиться выставки, экспозиции и бизнес-миссии в зарубежных странах. Кроме того, компания сможет свободно принимать участие в работе международных ассоциаций и союзов.

Покрасочная камера Фото: Елена Шишкина

«Росспецмаш» организует визиты руководства Правительства РФ и других официальных лиц на предприятия. А также участвует в проведении отраслевых конференций, форумов и организации международной выставки сельхозтехники «Агросалон».

Строительство нового цеха Фото: Елена Шишкина

«Комплекс Агро» сможет участвовать в разработке и экспертизе международных, межгосударственных и национальных стандартов. Высказываться по поводу разработки и внесению изменений в технические регламенты Евразийского экономического союза и Технического комитета ТК 284.

Участок перспективных разработок Фото: Елена Шишкина

Разумеется, «Росспецмаш» оказывает содействие развитию отечественного машиностроения, но напомним, что ещё до вступления в ассоциацию, предприятие «Комплекс Агро» достигло мощного успеха. 160 сотрудников в штате, огромная площадь производственной базы — 3,1 гектара, общая территория цехов занимает 10000 м², пространство офисных помещений равно 2000 м², а результаты работы сопоставимы с качеством авиационной промышленности.

Участок перспективных разработок Фото: Елена Шишкина

Это значит, что алтайский завод «Комплекс Агро» готов вкладываться в своё развитие. И как правило, чем смелее действие, тем гениальнее и сильнее будет результат!

ООО «ТД Комплекс АГРО»

Офис продаж: г. Барнаул, ул. Никитина, 163, 2 этаж, оф 222

Телефон: +7 (3852) 72-00-45