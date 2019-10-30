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Экономика

Новая версия пенсионной системы затронет более 70 млн россиян

Новая система добровольных пенсионных накоплений коснется не только наемных работников, но и самозанятых россиян.

Бедность. Бездомные.
Бедность. Бездомные.
СС0

Особенности налоговых послаблений для фрилансеров будут рассматриваться отдельно, заявили в Минфине после презентации программы «гарантированного пенсионного плана» (ГПП).

«Законопроект (о добровольных пенсионных накоплениях) не предусматривает запрета на участие самозанятых в ГПП. <…> Особенности по применению налоговых льгот (в отношении самозанятых) будут обсуждаться дополнительно», — приводит заявление Минфина РБК.

Предполагается, что система ГПП охватит 72,5 миллиона человек.

Ранее замминистра финансов Андрей Моисеев отмечал, что участвовать в новой схеме пенсионных накоплений смогут также люди, никогда не работавшие. Взносы за них смогут платить родственники, пишет ura.ru.

Накануне в Москве министерство финансов презентовало новую систему пенсионных накоплений. Предполагается, что с середины 2021 года наемные работники будут самостоятельно выбирать, сколько им отчислять на пенсии со своих зарплат.

При взносах в пределах 6% от зарплаты государство будет предоставлять рабочим освобождение от НДФЛ.

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