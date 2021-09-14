Новые детские площадки обустроили в барнаульских дворах по нацпроекту

Работы по монтажу игровых и спортивных комплексов продолжаются во дворах барнаульских многоэтажных домов в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Так, новые современные детские площадки уже появились по адресам: Павловский тракт, 231, улица Солнечная Поляна, 23а, улица Красносельская, 94, улица Советская, 6/2 и 10, а также на улице Воровского, 115а.

На текущей неделе специалисты подрядной организации будут осуществлять монтаж детского игрового комплекса во дворе дома № 15 по улице Островского.

Впрочем, на этом спектр предстоящих работ не ограничивается — в ближайшее время новые площадки будут обустроены еще в 29 дворах краевой столицы.

Новые детские площадки. Фото: пресс-служба администрации города Барнаула.

Важно отметить, что обновленные площадки рассчитаны на детей разного возраста, а игровое и спортивное оборудование сконструировано из качественных материалов с учетом физиологических особенностей ребенка и необходимых мер безопасности.

Как неоднократно сообщал altapress.ru, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Барнауле в 2021 году благоустроят 65 дворовых территорий. Подрядчики в лице специалистов ООО СПК «Индустрия» проводят асфальтирование дворов и предподъездных площадок, обустраивают тротуары, устанавливают скамейки и урны, благоустраивают входные узлы, монтируют системы освещения.

При софинансировании местных жителей детские и игровые комплексы установят в 36 локациях. По дополнительному перечню работ будут обустроены 30 автомобильных парковок, а также планируется оборудовать четыре контейнерные площадки.

Новые детские площадки. Фото: пресс-служба администрации города Барнаула.

Что касается стоимости всего комплекса запланированных в краевой столице нацпроектом работ, то в текущем году из бюджетов разного уровня на эти цели выделено 148,6 млн рублей.

В соответствии с контрактом, все работы должны быть завершены до конца ноября текущего года.

На данный момент благоустройство ведется на 64 из 65 объектов. Это 98,5% от всего перечня. В 60 дворах в настоящему времени полностью завершено асфальтирование.