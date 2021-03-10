Новые километры. Более 2 млрд рублей вложили в барнаульские дороги

Сумму, превышающую 2 млрд рублей, вложили в дорожное хозяйство Барнаула в 2020 году, заявил первый заместитель главы городской администрации Анатолий Воронков в ходе отчета на аппаратном совещании у градоначальника.

По словам Анатолия Воронкова, в краевой столице в минувшем году продолжалась активная работа по реализации задач, изложенных в указах президента России, по достижению целевых показателей и индикаторов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края, краевых и муниципальных программ в сфере дорожно-благоустроительного комплекса.

Всего на дорожное хозяйство Барнаула в 2020 году было направлено 2 млрд 157 млн рублей.

Самое существенное финансирование дороги Барнаула получили по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — 1 млрд 217 млн рублей. В рамках реализации нацпроекта в городе было отремонтировано 40 участков дорог на общей площади более 360 тыс.кв.м и общей протяжённостью 39,5 км.

Строительство новой транспортной магистрали. Пресс-служба Администрации города Барнаула Строительство новой транспортной магистрали. Пресс-служба Администрации города Барнаула Строительство новой транспортной магистрали. Пресс-служба Администрации города Барнаула

В итоге общая протяженность отремонтированных дорог составила 43 км, что позволило увеличить долю протяженности дорог, соответствующую нормативам, с 64,8% до 71,4% (при плановом показателе 67,7%)

В 2021 году в краевой столице предстоит выполнить ремонт на 22 участках дорог — 29,26 км. Нормативность дорог увеличится с 71, 4% до 73, 4%.

В рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края на 2020−2024 годы в 2020 году в городе была построена автомобильная дорога по улице Взлетной, от улицы Солнечная Поляна до проезда Северного Власихинского.

Также приступили к строительству дороги по проезду Северному Власихинскому, от проспекта Энергетиков до Павловского тракта, со сроком завершения работ в 2021 году.

Завершение реконструкции улицы Попова в Барнауле. Анна Зайкова.

В данный момент ведется разработка проектно-сметной документации для строительства в 2022 году дорог по улице Христенко, от Павловского тракта до улицы Сергея Семенова, улице 280-летия Барнаула, от улицы Солнечная Поляна до улицы 65 лет Победы, малого Павловского тракта, от улицы Солнечная Поляна до проезда Северного Власихинского.

Все эти объекты будут введены в эксплуатацию 2023 году. Увеличение площади автодорог по итогам завершения программы составит 30 тыс.кв.м.

В рамках адресной инвестиционной программы города Барнаула в прошлом году было завершено строительство автомобильной дороги по улице Солнечная Поляна, от дома № 99 до улицы Взлетной. Адресная инвестиционная программа города в 2021 году будет продолжена строительством дорог, тротуаров и освещения в поселке Лесном.

В рамках реализации федерального проекта «Жилье» в городе планируется строительство дороги по улице 65 лет Победы, дороги по проспекту Энергетиков.

Также в Барнауле продолжается планомерная работа по ремонту дорог в сельских поселениях и микрорайонах частной застройки. За год отремонтировано 43 участка дорог.

Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Дмитрий Лямзин.

Большое внимание уделялось и текущему ремонту улично-дорожной сети. Так, в прошлом году в Барнауле ремонт выполнен на площади почти 47 тыс.кв.м, уложено около 7 тыс. тонн асфальта. Ремонт тротуаров выполнен на площади 16,9 тыс.кв.м.

Ранее стало известно, что в 2021 году в Барнауле в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» построят и отремонтируют более 25 километров транспортных магистралей.

Ремонтно-строительные работы запланированы на 22 объектах общей протяженностью 25,25 километра. Что касается финансирования, то на эти цели предусмотрено 907,21 млн рублей.