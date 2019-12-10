Новые квадратные метры и чистая вода: как алтайский Минстрой будет воплощать нацпроекты

Как рассказал 9 декабря глава регионального ведомства Иван Гилев, перечисленные направления деятельности входят в нацпроекты «Жилье и городская среда» и «Экология».

Стройка и благоустройство

Согласно обозначенным планам, в Алтайском крае необходимо увеличить количество ежегодно вводимого жилья с 700 тысяч квадратных метров в 2019 году до 954 тысяч квадратных метров в 2024 году.

Так, в многоквартирных домах вводы жилья необходимо нарастить с 420 до 572 тысяч квадратных метров. Что касается общего количества площадей, то суммарно за шесть лет в регионе необходимо ввести в эксплуатацию почти 4,9 млн квадратных метров жилья.

В итоге за счет строительства свои жилищные условия смогут улучшить около 100 тысяч семей.

Иван Гилев , министр строительства и ЖКХ Алтайского края. Анна Зайкова.

Иван Гилев,

министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края:

По оперативным данным, за 11 месяцев текущего года введено в эксплуатацию 590 тысяч квадратных метров жилья, это 85% к целевому показателю по вводу жилья в 2019 году — 700 тысяч квадратных метров. До конца этого года планируем ввести еще 101 тысячу квадратных метров. Таким образом, рассчитываем выполнить целевой показатель по вводу жилья в 2019 году.

Что касается решения вопроса, связанного с аварийными жилплощадями, то в крае предусмотрено расселение не менее 120 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

Иван Гилев,

министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края:

Наша цель — до сентября 2025 года расселить 124 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда, где живут более восьми тысяч человек. У меня нет сомнений в том, что мы достигнем поставленных результатов.

Строительство в Барнауле. altapress.ru

Также министр высказался и о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». По его словам, а три года реализации мероприятий по благоустройству обновлено 909 объектов в 30 муниципальных образованиях края. Это более 800 дворов и почти сотня наиболее посещаемых общественных пространств.

Сейчас минстрой готовится к работе по данному проекту на следующий год. Всего в 2020 году будет обновлена 301 территория", — рассказал Иван Гилев.

Чистая вода

Проект «Чистая вода» является одной из составных частей нацпроекта «Экология». Как подчеркнул Иван Гилев, 95,4% жителей Алтайского края будут обеспечены качественной питьевой водой к концу 2024 года.

По его словам, сегодня 92,4% жителей региона потребляют качественную воду. Таким образом, показатель должен возрасти на 3%.

Кран. Вода. СС0

В городах региона ситуация несколько иная, за это время планируется достичь отметки в 99,45%, сейчас она составляет 99,3%.

В настоящее время водоочистной комплекс строят в поселке Тальменка. В дальнейшем планируется реконструировать системы водоснабжения в селах Новоегорьевское (Егорьевский район), Петропавловское (Петропавловский район), Родино (Родинский район), и, кроме того, построить системы водоочистки в пригороде Барнаула.

В целом же по стране проект предполагает строительство и реконструкцию объектов для обеспечения качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения 99% населения городов РФ.

Всего на него планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (в том числе из федерального бюджета — 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ — 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников — 3,206 трлн рублей).