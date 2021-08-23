Новые правила благоустройства Барнаула. Зачем они нужны и кто должен их исполнять

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Что такое правила благоустройства территории городского округа — города Барнаула Алтайского края?

Правила благоустройства населенного пункта устанавливают требования к объектам и элементам благоустройства территории города, а также перечень мероприятий по благоустройству городской территории, порядок и периодичность их проведения. К этому кругу вопросов также относятся такие проблемы, как освещение улиц, работа над озеленением, установка указателей и так далее.

Важно отметить, что правила благоустройства Барнаула обязательны для исполнения всеми физическими и юридическими лицами.