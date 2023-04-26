Новые проекты и амбициозные планы: как прошла бизнес встреча ГК Алгоритм с партнерами

24 апреля состоялся бизнес-завтрак организованный ГК Алгоритм, на котором представители компании пообщались со своими партнерами и рассказали много нового о новых и текущих проектах. Компанией были озвучены ключевые направления развития, анонсированы новые проекты и специальные предложения для покупателей недвижимости.

Территория новой жизни

В ходе мероприятия ГК Алгоритм отметила, что важнейшим и приоритетным направлением на ближайшие годы для них будет являться проект «NEW TERRA», в рамках которого планируется создание полноценного и автономного района площадью 86 гектаров, на территории которого будут возведены более 40 многоквартирных домов, и будет создана комфортная социальная инфраструктура для нужд жителей — 5 детских садов по 330 мест каждый, 2 школы на 2200 учащихся, 1 поликлиника на 600 посещений, и конечно, учреждения торгового и развлекательного назначения, а также многоуровневые гаражи-стоянки.

Лабуренко Т.В.,

руководитель отдела продаж ГК Алгоритм:

Полноценное освоение новых городских территорий — это очень ответственная и сложная задача. Для реализации такого масштабного проекта важным является не только финансирование, но и уверенность в собственных силах, прогрессивный взгляд в будущее и желание развивать любимый город. Нью Терра это не просто жилой квартал, это самый масштабный девелоперский проект в Алтайском крае, новый уровень в сфере строительства нашего региона и один из важнейших шагов в развитии Барнаула.

Реализация проекта «NEW TERRA» уже активно идет, и началась она с ЖК Колумб, первый, третий и четвертый корпусы которого уже находятся в продаже, а вот второй корпус был открыт к продажам в рамках прошедшего мероприятия.

Визуализация проекта ЖК Колумб. Фото предоставлено ГК Алгоритм.

Второй корпус ЖК Колумб является особенным в рамках данного проекта. Его расположение очень выгодное в рамках всего ЖК, поскольку обеспечивает жителям наибольший уровень приватности, за счет расположения в центре жилого массива. Благодаря своему местоположению жителям второго корпуса будет открываться вид на просторный двор, в рамках которого будут находиться взрослые, детские и физкультурные площадки, выделенное пространство для проведения собраний жителей или мероприятий, а также стильный арт объект, изготовленный скульпторами Барнаула специально для нашего жилого комплекса, — сказала Лабуренко Татьяна Владимировна, руководитель отдела продаж ГК Алгоритм.

Кирпичное исполнение корпуса № 2 позволит обеспечить высокие показатели долговечности и надежности с необходимым и комфортным уровнем тепло- и шумоизоляции в квартирах. А расположенные в подвальной части дома индивидуальные кладовые обеспечат дополнительные места для хранение вещей, а соответственно, и дополнительный комфорт проживающим.



Важно отметить, что второй корпус будет отличаться и по своему внутреннему исполнению, ведь во всех местах общего пользования дома будет реализован уникальный дизайнерский интерьер, выполненный из современных и высококачественных материалов, подчеркивающих уровень данного жилого корпуса.

Квартиры во втором корпусе ЖК Колумб представлены массой практичных и удобных планировок: от студий, до просторных 4-комнатных квартир. Что касается стоимости недвижимости в представленном корпусе, то она стартует от 2,5 млн рублей.

Интерьер мест общего пользования второго корпуса ЖК Колумб. Источник: ГК Алгоритм. Интерьер мест общего пользования второго корпуса ЖК Колумб. Источник: ГК Алгоритм. Интерьер мест общего пользования второго корпуса ЖК Колумб. Источник: ГК Алгоритм. Интерьер мест общего пользования второго корпуса ЖК Колумб. Источник: ГК Алгоритм.

Взаимодействие с ГК Алгоритм для нас всегда было крайне комфортным и приятным, так как застройщик всегда слышит нас и идет навстречу, что, очевидно, является весомым аргументом для развития позитивного партнерства. Сегодняшнее мероприятие стало очередным «приятным пунктом» нашего взаимодействия. Крайне полезная встреча, узнали массу нового и интересного о текущих и будущих проектах компании, в принципе, поняли направления развития нашего партнерства на ближайшие несколько лет. Лично для меня наиболее интересным были специальные предложения для клиентов, которые Алгоритм запустил на покупку квартир во 2 корпусе ЖК Колумб, особенно бонусная программа для иногородних клиентов. Действительно интересно, — сказал Дмитрий Дворядкин, «АН «Династия».

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Во второй половине бизнес-завтрака ГК Алгоритм провела церемонию награждения, отметив наиболее продуктивных партнеров в вопросе продажи недвижимости по текущим объектам компании. Риелтором, показавшим наилучшие показатели по продажам квартир в ЖК Колумб, стал специалист из АН «Династия 24», получивший в качестве приза Iphone 14 pro max. Ну, а специалисты не занявшие призовых мест в этот день, не успели предаться расстроенным чувствам, ведь ГК Алгоритм почти сразу анонсировала новые розыгрыши среди партнеров.

Диана Фомина,

Федеральная сеть продаж новостроек «Метрис»:

Получили полезную информацию как по текущим, так и по будущим проектам Алгоритма. Для меня ярким акцентом стал анонс второго корпуса ЖК Колумб, так как проект предполагает как наличие стильных и дизайнерски оформленных парадных, что, безусловно, важно, так и создание настоящей живой среды, закрывающей не только базовые потребности жителей — супермаркеты, химчистки и прочее, но и запросы более высокого порядка: на созидание и творчество. Отрадно видеть как застройщик чувствует веяние нового времени и формирует новую культуру совместного проживания.

В конце мероприятия представители Алгоритма выразили уверенность в развитии долгосрочного и продуктивного партнерства со всеми присутствующими и надежду, что подобный формат встреч со своими бизнес партнерами станет для них доброй традицией.