Пандемия коронавируса и уход многих отраслей экономики в online стали новой реальностью для рынка рекламы. Эти же факторы заставляют говорить о том, что глобальный маркетинг переживает смену эпох и обретает новый вектор развития. О том, как рынок адаптируется к таким условиям, в интервью altapress.ru рассказал директор барнаульской компании MIRANIT Александр Голанцев.

— Александр , расскажите , как давно ваша компания представлена на рынке , чем она занимается и почему в качестве бизнеса вы выбрали именно направление , связанное с digital-рекламой.

— В формате именно компании Miranit мы работаем с 2017 года. Наша компания осуществляет полный цикл продвижения через социальные медиа, специализируется на таргетированной и контекстной рекламе и прочих инструментах диджитал маркетинга.

Нашими друзьями и партнерами является интернет-агентство MITRA, которое профилируется на разработке и создании сайтов. В партнерстве с ними мы сегодня успешно занимаемся комплексным digital-маркетингом.

Александр Голанцев. Предоставлено компанией MIRANIT.

— Штат вашей компании состоит из нанятых работников или фрилансеров?

— У нас работают только штатные специалисты. Фрилансом мы не пользуемся. За исключением каких-то очень специфичных вещей — из разряда снять видеоролик или что-то подобное. То есть мы просто используем подрядчиков под какие-то задачи.

— Какова штатная численность работников в компании?

— У нас 10 специалистов, полностью закрывающих потребности в услугах digital-маркетинга.

Александр Голанцев. Предоставлено компанией MIRANIT.

— А средний возраст работников? Судя по сфере деятельности , ваша команда — молодые люди.

— Молодыми нас, наверное, уже назвать нельзя. Но мы молоды душою. Средний возраст — лет 28−30.

— В среднем по экономике — у вас очень молодая команда. Вы работаете , в первую очередь , в Барнауле или в целом по стране и за рубежом?

— Картина выглядит примерно 50 на 50. Половина заказов — это Барнаул, а половина — Москва и остальной мир, включая проекты в Нью-Йорке, Лондоне, Таллине, Батуми.

— Можете рассказать об одном из последних проектов и кейсов , которые вы считаете успешным для вас и очень показательным?

— У нас есть очень крутой кейс в Грузии. Это элитный застройщик в Батуми. Мы с ними работаем уже порядка двух лет. Интересно, что этот клиент нам достался от другого подрядчика, и мы сумели в несколько раз снизить стоимость заявки, что полностью устроило и заказчика, и нас.

Александр Голанцев. Предоставлено компанией MIRANIT.

Сегодня клиент заинтересован в продвижении, которое идет по трем направлениям. Это продвижение на жителей Грузии, на СНГ и на Европу с Ближним Востоком. Это интересная и амбициозная задача, которая нам очень нравится самим.

— Каким образом вы находите свою клиентуру?

— Зачастую это клиенты нас находят. Сарафанное радио никто не отменял. Мы сделали хороший проект для одного клиента, про нас рассказали и мы получили новых клиентов. Плюс до 2020 года, до пандемии, свое дело делали выступления на разного рода конференциях.

— Если говорить про пандемию , то как она отразилась на вашей работе? Ведь коронавирус затронул многие сферы экономики. Какие-то компании урезали бюджеты на рекламу и услуги вашего профиля…

— Безусловно, пандемия повлияла на деятельность компании. Да, часть клиентов сократила маркетинговые бюджеты. Но по большому счету, клиенты разделились на два лагеря. Первые начали сокращать рекламные бюджеты и уходить в своеобразный режим молчания, а вторые поняли, что во время пандемии весь мир ушел в online и начали наращивать свою раскрутку в интернете.

Александр Голанцев. Предоставлено компанией MIRANIT.

— Ваше позиционирование в эту эпоху изменилось? Быть может , вы стали более демократичными в плане ценообразования , или стали проводить некие акции , чтобы привлечь клиентуру?

Мы сделали «антикризисное» предложение — разработка рекламной кампании без последующего сопровождения. Цена на такую услугу, естественно, была ниже. Например в SMM мы полностью разрабатывали план продвижения, технические задания и шаблоны для графики. Но в итоге оказалось, что людям интереснее, чтобы все делалось удаленно профессионалами.

— То есть оказалось , что дело не в стоимости услуг?

— Да. Дело в том, что, как правило, клиента больше интересует не цена услуги, а качество ее исполнения профессионалами.

Александр Голанцев. Предоставлено компанией MIRANIT.

— В целом , насколько высока конкуренция на рынке вашего профиля?

— Если говорить про рынок в Барнауле, то он, конечно, ограничен. Если говорить про мир, то здесь более широкие возможности.

Понимаете, существуют разные команды и компании. А клиент выбирает между различными digital-агентствами. Он смотрит и на цену, и на рекомендации, и на опыт. И тут важна совокупность факторов. Кто-то хочет работать с самыми топовыми компаниями, кто-то с командами, имеющими определенный опыт в определенной сфере, а кто-то с теми, кто оказывает услуги подешевле.

— Ваша цель — завоевать доминирвоание на барнаульском рынке или продвинуться на всероссийском и международном направлениях?

— Нам интересно оказывать своим клиентам качественные услуги, приносить пользу для их бизнеса, а география уже не имеет значения.

Александр Голанцев. Предоставлено компанией MIRANIT.

— Очевидно , на московском рынке вы можете брать ценой. И это часть вашего уникальное торговое предложение?

— Конечно. Для москвичей мы вполне приемлемы. Кстати говоря, количество заявок из Москвы стало резко расти на фоне пандемии. Московские клиенты начали смотреть в сторону провинциальных компаний, которые могут оказать услуги такого же качества, но дешевле, чем московские компании.

— В этом контексте пандемия дала вам новый импульс для развития?

— Конечно. Сейчас вообще намечаются очень интересные времена. Многие компании поняли, что можно всех сотрудников перевести на удаленку. Как правило, «удаленщики» работают хорошо.

Александр Голанцев. Предоставлено компанией MIRANIT.

Отсюда же открывается возможность оптимизировать маркетинговые отделы и переводить все вопросы, связанные с этим, на аутсорс. Плюс сейчас, пока экономика существует в условиях ограничений, все стали заниматься своими сайтами, группами и пабликами.

Иными словами, люди действительно стали все больше смотреть в сторону digital-маркетинга.

— Вы каким-то образом взаимодействуете с органами власти — городской администрацией , правительством края?

— Нашим партнером является Денис Газукин, учредитель компании MITRA. Он активно взаимодействует и с предпринимательским сообществом, у которого есть запрос на нашу помощь, и с институтами власти, также поддерживающими частную инициативу и развитие бизнеса.

Александр Голанцев. Предоставлено компанией MIRANIT.

Мы абсолютно открыты для взаимодействия по всем фронтам. Мы готовы и любим как перенимать чужой опыт, так и делиться своим.

— Немного о ваших планах. Если смотреть на вопрос глобально , то в сегодняшних реалиях можно «завоевывать» мир , находясь в Барнауле?

— Безусловно! Но для этого придется много летать и встречаться с партнерами. Я уверен, что геолокация в плане размещения производства — это вторичный вопрос. Другое дело, что для активного развития необходимо часто летать в разные точки страны и мира.

Что же касается перспектив, то сейчас мы все видим — люди наконец-то поняли важность работы online и даже те, кто раньше не являлись нашими клиентами, сегодня находят потребность в этом.

Александр Голанцев. Предоставлено компанией MIRANIT.

Все оптимизируются, становятся мобильными и технологичными. Соответственно, происходит взрыв и бум интернет-активности. А это — новые пути для развития.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула