— Александр, расскажите, как давно ваша компания представлена на рынке, чем она занимается и почему в качестве бизнеса вы выбрали именно направление, связанное с digital-рекламой.
— В формате именно компании Miranit мы работаем с 2017 года. Наша компания осуществляет полный цикл продвижения через социальные медиа, специализируется на таргетированной и контекстной рекламе и прочих инструментах диджитал маркетинга.
Нашими друзьями и партнерами является интернет-агентство MITRA, которое профилируется на разработке и создании сайтов. В партнерстве с ними мы сегодня успешно занимаемся комплексным digital-маркетингом.
— Штат вашей компании состоит из нанятых работников или фрилансеров?
— У нас работают только штатные специалисты. Фрилансом мы не пользуемся. За исключением каких-то очень специфичных вещей — из разряда снять видеоролик или что-то подобное. То есть мы просто используем подрядчиков под какие-то задачи.
— Какова штатная численность работников в компании?
— У нас 10 специалистов, полностью закрывающих потребности в услугах digital-маркетинга.
— А средний возраст работников? Судя по сфере деятельности, ваша команда — молодые люди.
— Молодыми нас, наверное, уже назвать нельзя. Но мы молоды душою. Средний возраст — лет 28−30.
— В среднем по экономике — у вас очень молодая команда. Вы работаете, в первую очередь, в Барнауле или в целом по стране и за рубежом?
— Картина выглядит примерно 50 на 50. Половина заказов — это Барнаул, а половина — Москва и остальной мир, включая проекты в Нью-Йорке, Лондоне, Таллине, Батуми.
— Можете рассказать об одном из последних проектов и кейсов, которые вы считаете успешным для вас и очень показательным?
— У нас есть очень крутой кейс в Грузии. Это элитный застройщик в Батуми. Мы с ними работаем уже порядка двух лет. Интересно, что этот клиент нам достался от другого подрядчика, и мы сумели в несколько раз снизить стоимость заявки, что полностью устроило и заказчика, и нас.
Сегодня клиент заинтересован в продвижении, которое идет по трем направлениям. Это продвижение на жителей Грузии, на СНГ и на Европу с Ближним Востоком. Это интересная и амбициозная задача, которая нам очень нравится самим.
— Каким образом вы находите свою клиентуру?
— Зачастую это клиенты нас находят. Сарафанное радио никто не отменял. Мы сделали хороший проект для одного клиента, про нас рассказали и мы получили новых клиентов. Плюс до 2020 года, до пандемии, свое дело делали выступления на разного рода конференциях.
— Если говорить про пандемию, то как она отразилась на вашей работе? Ведь коронавирус затронул многие сферы экономики. Какие-то компании урезали бюджеты на рекламу и услуги вашего профиля…
— Безусловно, пандемия повлияла на деятельность компании. Да, часть клиентов сократила маркетинговые бюджеты. Но по большому счету, клиенты разделились на два лагеря. Первые начали сокращать рекламные бюджеты и уходить в своеобразный режим молчания, а вторые поняли, что во время пандемии весь мир ушел в online и начали наращивать свою раскрутку в интернете.
— Ваше позиционирование в эту эпоху изменилось? Быть может, вы стали более демократичными в плане ценообразования, или стали проводить некие акции, чтобы привлечь клиентуру?
Мы сделали «антикризисное» предложение — разработка рекламной кампании без последующего сопровождения. Цена на такую услугу, естественно, была ниже. Например в SMM мы полностью разрабатывали план продвижения, технические задания и шаблоны для графики. Но в итоге оказалось, что людям интереснее, чтобы все делалось удаленно профессионалами.
— То есть оказалось, что дело не в стоимости услуг?
— Да. Дело в том, что, как правило, клиента больше интересует не цена услуги, а качество ее исполнения профессионалами.
— В целом, насколько высока конкуренция на рынке вашего профиля?
— Если говорить про рынок в Барнауле, то он, конечно, ограничен. Если говорить про мир, то здесь более широкие возможности.
Понимаете, существуют разные команды и компании. А клиент выбирает между различными digital-агентствами. Он смотрит и на цену, и на рекомендации, и на опыт. И тут важна совокупность факторов. Кто-то хочет работать с самыми топовыми компаниями, кто-то с командами, имеющими определенный опыт в определенной сфере, а кто-то с теми, кто оказывает услуги подешевле.
— Ваша цель — завоевать доминирвоание на барнаульском рынке или продвинуться на всероссийском и международном направлениях?
— Нам интересно оказывать своим клиентам качественные услуги, приносить пользу для их бизнеса, а география уже не имеет значения.
— Очевидно, на московском рынке вы можете брать ценой. И это часть вашего уникальное торговое предложение?
— Конечно. Для москвичей мы вполне приемлемы. Кстати говоря, количество заявок из Москвы стало резко расти на фоне пандемии. Московские клиенты начали смотреть в сторону провинциальных компаний, которые могут оказать услуги такого же качества, но дешевле, чем московские компании.
— В этом контексте пандемия дала вам новый импульс для развития?
— Конечно. Сейчас вообще намечаются очень интересные времена. Многие компании поняли, что можно всех сотрудников перевести на удаленку. Как правило, «удаленщики» работают хорошо.
Отсюда же открывается возможность оптимизировать маркетинговые отделы и переводить все вопросы, связанные с этим, на аутсорс. Плюс сейчас, пока экономика существует в условиях ограничений, все стали заниматься своими сайтами, группами и пабликами.
Иными словами, люди действительно стали все больше смотреть в сторону digital-маркетинга.
— Вы каким-то образом взаимодействуете с органами власти — городской администрацией, правительством края?
— Нашим партнером является Денис Газукин, учредитель компании MITRA. Он активно взаимодействует и с предпринимательским сообществом, у которого есть запрос на нашу помощь, и с институтами власти, также поддерживающими частную инициативу и развитие бизнеса.
Мы абсолютно открыты для взаимодействия по всем фронтам. Мы готовы и любим как перенимать чужой опыт, так и делиться своим.
— Немного о ваших планах. Если смотреть на вопрос глобально, то в сегодняшних реалиях можно «завоевывать» мир, находясь в Барнауле?
— Безусловно! Но для этого придется много летать и встречаться с партнерами. Я уверен, что геолокация в плане размещения производства — это вторичный вопрос. Другое дело, что для активного развития необходимо часто летать в разные точки страны и мира.
Что же касается перспектив, то сейчас мы все видим — люди наконец-то поняли важность работы online и даже те, кто раньше не являлись нашими клиентами, сегодня находят потребность в этом.
Все оптимизируются, становятся мобильными и технологичными. Соответственно, происходит взрыв и бум интернет-активности. А это — новые пути для развития.
Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула