Новые рабочие места и рывок в оборотах. Развитие среднего бизнеса в Барнауле в инфографике

Сфера среднего бизнеса в Барнауле демонстрирует устойчивый рост в 2020 году. В этом секторе предпринимательства отмечается существенный рост средней заработной платы и очень серьезная динамика в обороте.

Altapress.ru рассказывает в инфографике, какие тенденции и показатели фиксируются в среднем бизнесе краевой столицы в сравнении с предыдущим годом.

Развитие среднего предпринимательства в Барнауле. Altapress.ru. Развитие среднего предпринимательства в Барнауле. Altapress.ru. Развитие среднего предпринимательства в Барнауле. Altapress.ru. Развитие среднего предпринимательства в Барнауле. Altapress.ru.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».