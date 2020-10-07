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7 октября 3°C
Экономика

Новые рабочие места и рывок в оборотах. Развитие среднего бизнеса в Барнауле в инфографике

Сфера среднего бизнеса в Барнауле демонстрирует устойчивый рост в 2020 году. В этом секторе предпринимательства отмечается существенный рост средней заработной платы и очень серьезная динамика в обороте.

Развитие среднего предпринимательства в Барнауле.
Развитие среднего предпринимательства в Барнауле.
Altapress.ru.

Altapress.ru рассказывает в инфографике, какие тенденции и показатели фиксируются в среднем бизнесе краевой столицы в сравнении с предыдущим годом.

Развитие среднего предпринимательства в Барнауле.
Развитие среднего предпринимательства в Барнауле.
Altapress.ru.
Развитие среднего предпринимательства в Барнауле.
Развитие среднего предпринимательства в Барнауле.
Altapress.ru.
Развитие среднего предпринимательства в Барнауле.
Развитие среднего предпринимательства в Барнауле.
Altapress.ru.
Развитие среднего предпринимательства в Барнауле.
Развитие среднего предпринимательства в Барнауле.
Altapress.ru.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».

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