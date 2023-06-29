29 июня
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Экономика
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Новые возможности для экспортеров

Центр поддержки экспорта Алтайского фонда МСП помогает экспортерам сэкономить затраты на транспортировку и посетить выставочные мероприятия.

Контейнеры.
Контейнеры.
Фото: unsplash.com, автор CHUTTERSNAP.

Экономия на транспортировке

В 2022 году была добавлена новая услуга по содействию в транспортировке продукции. Компания из Алтайского края (субъект малого и среднего предпринимательства), заключив контракт на поставку продукции в зарубежные страны, может обратиться к нам за услугой по софинансированию затрат на транспортировку.

80% затрат на логистику может взять на себя центр в части оплаты транспортных расходов по территории России (но не более 500 тыс. рублей на одну организацию).

Экспедитор.
Экспедитор.
Фото: ru.freepik.com, автор prostooleh.

Правильный путь за рубеж

Этим поддержка экспорта продукции и услуг из Алтайского края, конечно, не ограничивается.

Сегодня многие компании заинтересованы в поиске новых клиентов за границей. Причем компании не просто ждут, когда им найдут партнеров в той или иной стране, а сами готовы туда ехать, встречаться и вести активные переговоры. В этой связи растет интерес к международным выставкам, на которых мы организовываем работу региональных стендов. Также становятся популярны бизнес-миссии, которые помогают экспортерам увидеть страну изнутри и понять ее специфику.

К примеру, в этом году у нас запланировано участие в различных международных выставках, таких как «WorldFood Moscow-2023», «Агропродмаш-2023», «FoodExpo QAZAQSTAN 2023» и т. д. Участникам будет предоставлено оборудованное рабочее место на коллективном стенде. Также запланирован ряд международных бизнес-миссий в различные страны: Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Иран и т. д.

Каждый предприниматель, который задумался о выходе на зарубежные рынки или планирует расширить географию и увеличить объемы поставок, найдет среди услуг Центра что-то для себя.

Грузовик.
Грузовик.
Фото: unsplash.com, автор Kendall Henderson.
Обо всех мероприятиях, которые запланированы на этот год, можно узнать на сайте Алтайского фонда МСП или в аккаунтах нашего Центра в социальных сетях.

Предпринимателям достаточно позвонить по телефону или прийти к нам.
Специалисты проконсультируют вас по всем видам гос­поддержки.

мойбизнес22.рф
8-800-222-83-22
vk.com/altfond22_cpe

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