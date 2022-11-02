14 новых инструкторов по бережливому производству прошли отбор в рамках нацпроекта «Производительность труда»

Очный отбор кандидатов на роль инструкторов по бережливому производству состоялся на «Фабрике процессов» в рамках реализации национального проекта «Производительность труда».

В мероприятии приняли участие 17 сотрудников предприятий-участников нацпроекта Алтайского края. Процедуру отбора осуществляли эксперты Регионального центра компетенций в сфере повышения производительности труда (РЦК).

Отметим, что подготовка инструкторов по бережливому производству проходит в несколько этапов и основывается на критериях Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК).

В рамках первого этапа на роль инструкторов по бережливому производству предприятия выбирают потенциальных участников из числа своих сотрудников, заполняют анкеты и направляют на электронный адрес руководителей проектов Регионального центра компетенций, закрепленных за организацией.

Второй этап представляет собой очный отбор, где участникам необходимо подготовить презентацию на выбор по одной из трех тем, связанных с бережливым производством. Темы заявлены так: «Виды потерь и способы их нахождения на предприятии», «Что такое система 5С? Основные шаги системы 5С», «Зачем внедрять Бережливое производство на нашем предприятии».

Что касается выступления кандидата на очном отборе, то оно должно включать в себя самопрезентацию, информацию о предприятии, интерактивную лекцию до 10 минут, а также взаимодействие, дискуссию и упражнение, помогающие раскрыть тему презентации.

Выступления кандидатов на должность инструктора по бережливому производству, то оно производится в соответствии с чек-листом ФЦК.

По итогам отбора руководитель проектов и тренер РЦК Дмитрий Печенин обозначил важность работы инструктора на предприятии и рассказал о следующих этапах и сроках подготовки.

«Главная задача инструктора не только получить знания и методологию по инструментам бережливого производства, но и тренерские компетенции, чтобы эти знания можно было успешно передавать другим сотрудникам предприятия», — подчеркнул спикер.

Добавим, что отбор кандидатов осуществлялся в рамках 35 волны. В результате было отобрано 14 человек, которые переходят на следующий этап подготовки.

В дальнейшем инструкторы по бережливому производству будут оказывать помощь предприятиям-участникам национального проекта тиражировать полученный опыт и знания по всем подразделениям компаний, после окончания работ экспертов РЦК по оптимизации пилотных потоков.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.