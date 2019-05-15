Новый глава алтайского следкома заработал в полтора раза больше своих замов

Руководители алтайского управления следкома отчитались о своих доходах за 2018 год. Андрей Хвостов, назначенный главой управления в августе 2018 года, задекларировал 4,220 млн рублей.

У Хвостова с женой — общая квартира, еще одна — в собственности супруги. Квартира и гараж находятся в пользовании. Ему также принадлежит автомобиль Opel Antara.

Напомним, его предшественник Евгений Долгалев год назад заявлял о доходе за 2017 год в 3,221 млн рублей. Сведения о том, сколько он заработал в 2018 году, на сайте хабаровского следкома (туда он отправился служить) еще не опубликованы.

Заместители руководителя краевого СКР Константин Мальцев и Александр Жеребцов заработали в 2018 году, соответственно, 2,6 и 2,3 млн рублей. Их доход за год возрос: у Мальцева на 100 тысяч рублей, у Жеребцова — на 800 тысяч рублей.

Самая состоятельная супруга — у Константина Мальцева, за 2018 год она заработала 2 млн рублей. У жены Андрея Хвостова доход не указан.