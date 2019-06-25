Новый глава краевой инспекции стройжилнадзора рассказал о тонкостях работы с жильцами, УК и застройщиками

Новый руководитель инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Олег Веремеинко считает, что задача инспекции — не только карать нарушителей. Но к злостным нарушителям готов применять строгие меры, невзирая на лица. Он ответил на вопросы altapress.ru, как он выстраивает работу надзорного ведомства, чего ждет от управляющих компаний и жильцов и как застройщики готовятся к работе по новым правилам.

Краткое содержание

Жильцы и законы

— Олег Иванович , в 2018 году в инспекцию поступило более 11 тысяч обращений по жилищной тематике — это по 45 в день. Говорит ли это о бедственном состоянии управления жилфондом?

— Во-первых, рост по сравнению с предыдущим годом небольшой: на 10%. Во-вторых, нужно понимать, с чем связаны обращения. В 2018 году изменились нормативы на холодное и горячее водоснабжение, появился двухкомпонентный тариф, увеличился тариф на отопление в Барнауле. Остро встал вопрос, связанный с изменением услуги с «вывоз ТБО» на «вывоз ТКО».

Люди обращаются в инспекцию зачастую потому, что у них появились вопросы, на которые не все управляющие компании и ТСЖ смогли правильно, грамотно, а главное доходчиво ответить.

— Может быть , не некоторые , а все?

— Ну, если бы все не могли ответить, что бы тут у нас было!.. Человек прочитал, что рост платы для граждан ограничен 4,8%. Начинает умножать — цифры не сходятся. Обращается в инспекцию.

В действительности же утвержденные законом формулы расчета такие сложные, что не сразу и разберешься — наши ответы занимают порой три-четыре страницы. Разъяснения гражданам, управляющим компаниям и ТСЖ, как правильно применять нормативные правовые акты, — часть нашей работы. Потому что надзор, это не только применение карательных санкций, но и профилактика нарушений, и разъяснение законодательства.

— То есть такой объем обращений не говорит о том , что Алтайский край — территория жалобщиков?

— Нет. Хочу отметить, что жители края, которые приходят ко мне на прием, задают четкие конкретные вопросы, многие неплохо знают Жилищный кодекс и требуют предоставить им то, что они по праву должны иметь.

Более того, считаю, что обращения в инспекцию для защиты жилищных прав обращаются свидетельствует о доверии в ней населения.

Олег Веремеинко. Анна Зайкова.

Лицензирование и порядок

— В крае с регулярностью раз в два-три года появлялась управляющая компания , которая жульничала с протоколами собраний , выводила деньги в фирмы-однодневки. Потом ее останавливали , появлялись новые. Лицензирование навело здесь порядок?

— Финансовая деятельность управляющих компаний — не наши полномочия. Мы следим за качеством обслуживания, содержания и управления многоквартирными жилыми домами, за соответствием порядка начисления платежей законодательству.

И здесь лицензирование, введенное в 2015 году, свою роль однозначно сыграло — оно отсекло те недобросовестные компании, которые пришли на два-три года. В 2018—2019 годах по заявлению инспекции суд аннулировал лицензии 38 управляющих организаций по разным причинам. Одно из последних решений — об обращении в суд с требованием аннулировать лицензию УК «Стимул» из Бийска.

А в прошлом году законодательно определено восемь грубых нарушений, за которые УК может лишить права на управление домом в упрощенном порядке. И это тоже оказывает свое положительное влияние.

— Есть ли хотя бы теоретическая возможность у управляющих компаний уговорить сотрудника инспекции ( или материально его заинтересовать) не подходить к ней слишком строго и не лишать ее лицензии?

— Решение об обращении в суд принимаю не я или другое должностное лицо инспекции единолично, а лицензионная комиссия, сформированная указом губернатора. Это раз. И второе — в инспекции реализуются все необходимые мероприятия по противодействию коррупции. Уверяю вас, если наше предписание не исполняется — примем необходимые меры пресечения, «невзирая на лица».

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru.

Дом и ремонт

— Насколько верно утверждение , что в каждом доме ваш инспектор может найти нарушения?

— Я бы не сказал, что в каждом. Но в ряде случаев это действительно так. И дело зачастую не в том, что законодательство строгое или организации, обслуживающие жилищный фонд, не выполняют своих обязанностей. А в большей мере в том, что дома эксплуатируются длительное время и имеют значительный износ. В Барнауле есть многоквартирный дом 1844 года постройки!

Дом — это живой организм, за ним надо следить и следить. Проведение текущего ремонта позволяет на некоторое время продлить срок службы того или иного конструктивного элемента или инженерного оборудования. Однако без капремонта сложно добиться приемлемого результата.

Грамотная управляющая компания должна была подготовить программу капремонта, защитить ее на общем собрании. Но таких — всего процентов 10−15. Жилищный фонд, в который не вкладывали годами, конечно, страдает.

— Беда в том , что зачастую и сами граждане не хотели тратиться на капремонт.

— Поэтому и появились региональные фонды капремонта. Однако ряд управляющих компаний в связи с этим выбрали недопустимую тактику. Они видят, что капремонт дома запланирован в региональной программе, скажем, на 2023 год, и перестают что-либо делать вообще. Здесь мы походим жестко. Текущий ремонт они делать обязаны.

Олег Веремеинко. Анна Зайкова.

Проверки и предпроверки

— Несмотря на то , что во многих случаях инспекция помогает людям , я слышала и жалобы на то , что она медленно работает , не выезжает на место. Как вы прокомментируете такие утверждения?

— Примерно по 70% обращений мы проводим предварительные проверки. Получив обращение, запрашиваем необходимую информацию у управляющих компаний, и по большей части они оперативно устраняют проблему. По остальным обращениям мы выходим непосредственно на объект. Ответы граждане получают, конечно, в любом случае.

— Корректно ли со стороны инспекции обращаться за ответом в ту организацию , на которую жалуются?

— Президент поставил задачу освободить бизнес от излишних проверок, этим и обусловлено проведение предпроверок. Мы обязаны исполнять законодательство, прокуратура строго за этим следит.

К тому же после проведения предпроверки повторные обращения от граждан единичны. Кроме того, много обращений связано с начислениями платежей за услуги ЖКХ. Люди требуют разъяснений, консультаций — тут нет смысла выходить на дом.

Квитанция. Фото из архива пресс-службы Правительства

Потребители и совет дома

— Насколько распространен в жилищной сфере потребительский экстремизм? Например , люди судятся с УК , требуя от нее выполнить масштабный ремонт , хотя денег на него дом не собрал и не накопил.

— Термин «потребительский экстремизм» носит неформальный характер, поскольку не отражён в действующем законодательстве РФ. Поэтому я бы говорил о «злоупотреблении правом», с которым, к сожалению, сталкивается и сфера ЖКХ.

— Почему , на ваш взгляд , люди ведут себя таким образом?

— Главная причина этого — в том, что мастер управляющей компании или совет дома не организуют работу с недовольными потребителями и не решают проблему на месте. Образно говоря, когда гражданину все объяснили «на первом этаже», ему незачем «подниматься на восьмой».

У совета дома очень много возможностей. Если в доме грамотный совет, а таких немало, он легко отработает с управляющей компанией все проблемные вопросы. Даже инспекцию приглашать не потребуется. Если же управляющая компания будет отказывать в обоснованных претензиях, и такое случается, то к решению подключаемся мы.

Да, есть люди, которые, не найдя понимания в доме, говорят: «Я все равно найду правду-матку». Они обращаются и к нам. При проверке мы нередко видим, что управляющая компания делает все по закону. Тогда гражданин рассуждает так: раз вы не дали то, что я хотел, значит, вы на стороне управляющей компании.

Отвечу: «Нет, мы на стороне закона».

Олег Веремеинко. Анна Зайкова.

Платежи и запросы

— Мы часто ругаем управляющие компании. А ведь и жильцы порой не лучшим образом обращаются с домом. Некоторые , например , «прихватывают» часть общей территории…

— Иногда так прихватывают, что лифт приходится отключать, такие случаи в моей практике были… В системе ЖКХ какой сложился менталитет? Если в доме все спокойно, значит, управляющая компания ничего не делает. И тогда за что мы платим? Если в доме все бежит — задается тот же вопрос: а за что мы им платим, раз у них все бежит?

Начинать надо с себя. Оплатить услугу, а потом требовать исполнения. В службе жилнадзора 35 инспекторов, но дайте нам хоть тысячу сотрудников — пока граждане сами не обратят внимание на свой дом, им никакие надзорные органы не помогут.

— Какие действия со стороны собственников вам представляются вопиющими?

— Одна из основных проблем — обслуживание внутридомового газового оборудования. Ежегодно от взрывов бытового газа в России гибнут люди. И здесь мы сталкиваемся с парадоксальной ситуацией.

Когда мы-потребители, например, отдаем на техобслуживание автомобиль, мы хотим, чтобы качество было получше. Но когда устанавливаем счетчики и подключаем газовые плиты — почему-то стараемся найти тех, кто сделает подешевле, а порой и делаем это своими силами.

Но ведь газовое оборудование — это ваша жизнь и безопасность. Важно доверить его обслуживание специалистам.

Более того, чтобы обследовать внутриквартирное газовое оборудование, нужно попасть в квартиры. И мы сталкиваемся с тем, что инспекторов специализированных организаций не пускают. Они сообщают нам об этом. Позволю себе крик души: «Господа, ну допустите же инспектора в квартиру раз в год проверить оборудование, чтобы не случилось страшного!».

Новостройки в частном секторе в Барнауле. Олег Богданов

Строители и новые правила

— Несколько вопросов о другом направлении деятельности инспекции — надзоре в сфере долевого строительства. Нет ли у вас опасений , что новая система финансирования через эскроу-счета остановит строительство?

— Сейчас в крае строится 84 многоквартирных дома по договорам долевого участия, это примерно 1,6 млн квадратных метров. Из них 57 домов соответствует критериям, позволяющим достроить по старым правилам: готовность проекта — не менее 30%, количество заключенных договоров долевого участия — не менее 10% от общей площади помещений.

Еще по 24 объектам застройщики стараются подтянуться к этим критериям. По восьми объектам поданы заявки для получения разрешения банков на работу с эскроу-счетами. Есть только две фирмы, которые вызывают у нас некоторое опасение. Наша задача сегодня — увидеть болевые точки и начать решать проблемы, если они возникнут. Вопрос находится на постоянном контроле и у министерства строительства России, и правительства края.

— Я понимаю , что вы не можете иначе говорить , как государственный человек: вышел закон — и вы берете его исполняете. А вот строители говорили , что не переживут эту реформу.

— Неправда. В течение последних нескольких месяцев мы вели постоянный диалог со строителями на нескольких площадках. И если в январе-феврале у них еще было непонимание, как работать по новым правилам, то к апрелю они уже докладывали, как у них идет работа. Более того, три дома с применением эскроу-счетов уже строятся.

Олег Веремеинко. Анна Зайкова.

Банки и застройщики

— Вы полностью исключаете ситуацию , что при переходе на эскроу-счета какие-то строительные компании не смогут достроить дом? Рынок есть рынок , сырье и материалы могут подорожать.

— Одна из причин появления проблемных домов — нехватка финансирования. В том числе потому, что деньги с одного объекта перебрасывали на другой. Сейчас перекрестного финансирования объектов уже не будет, все движение денег прозрачно, поэтому новые правила только на пользу застройщикам и гражданам.

А если проблемы возникнут, по каждому объекту будет приниматься индивидуальное решение с участием федерального института развития в жилищной сфере — акционерного общества Дом.рф.

— Один топ-менеджер банка как-то заявил , что к концу года строительный рынок сильно изменится , некоторые компании уйдут с рынка. Вы с этим согласны?

— Многое зависит и от того, как банки будут финансировать строительство. Если оперативно — значит, будет все нормально, изменений я не ожидаю.

Банки должны понимать, что за строительством любого многоквартирного дома стоят не только покупатели квартир, но и сами строители, и их смежники, которые должны произвести кирпич, цемент, окна и так далее. И которые со своей стороны должны оплатить поставки уже своим смежникам.

— Вы призываете банки к социальной ответственности?

— Обязательно. Сейчас застройщики готовы работать по новым правилам. Банки тоже готовы. Но важно, в течение какого срока банк предоставит финансирование — двух недель или двух месяцев?

Застройщик обязан каждый месяц платить налоги, оплачивать поставки материалов. При отсутствии такой ответственности — где-то застройщик маленько оступился — и проблемы начнут накапливаться. Я думаю, какие-то сбои в работе с банками у ряда застройщиков возможны. Если это произойдет, по каждой ситуации будет приниматься индивидуальное решение с участием всех необходимых лиц.

Вид на Барнаул. Новостройки. Речной вокзал. Анна Зайкова

Специальный вопрос

— В инспекции работают 96 человек. Но ее полномочия расширяются. Этого количества достаточно?

— Любой чиновник должен ответить на это вопрос: недостаточно. И я тоже могу сказать: дайте мне еще и будет хорошо. Но я против того, чтобы механически увеличивать штаты. Здесь можно пойти разными путями.

Можно создать учреждение, которому передать часть полномочий и функций, чтобы освободить инспекторов от выполнения рутинных задач. По поручению правительства края мы сейчас этот вопрос изучаем, проконсультировались с Кировской областью, отсмотрели опыт других коллег, наш сотрудник выехал в Санкт-Петербург перенять опыт этого региона. Второй путь — это правильная организация работы, более широкое использование программного обеспечения, мы активно работаем в этом направлении.

О чем еще рассказал собеседник

О «долгах» перед «ДЕЗ-2» — Вы знаете историю с включением в квитанции жильцов начислений за воду и водоотведение за 2011−2012 годы управляющей компанией «ДЕЗ-2 Ленинского района». Мы пошли на защиту граждан. Первые две судебные инстанции нам отказали, но кассация поддержала. Сейчас мы выдаем предписания с требованием не начислять эти суммы и «ДЕЗ-2» обязан их выполнить. По этому вопросу в инспекцию поступает по 10−30 обращений в месяц, мы эту работу не бросаем и доведем до логического завершения. Об изменении менталитета — Мне, как опытному работнику системы ЖКХ, приятно отметить, что менталитет людей меняется. Четыре-пять лет назад слово «субботник» в отношении своего двора звучало как ругательное, а теперь люди сами высаживают цветы, следят за зелеными насаждениями. Это значит, что жильцы начали относиться к своей территории еще, может быть, не по-хозяйски, но уже как к собственности.

Олег Веремеинко. Анна Зайкова.

Кто такой Олег Веремеинко

Олег Иванович Веремеинко родился 1 сентября 1967 года в городе Уяр Красноярского края. Службу в армии прошел в пограничных войсках в Дальнереченске. Окончил Красноярский политехнический институт («эксплуатация автомобильного транспорта») и Сибирский федеральный университет («экономика и управление на предприятии в строительстве)».

Работал на разных должностях в ЖКХ (инженер участка многоотраслевого муниципального предприятия ЖКХ, заведующий жилищно-коммунальным отделом администрации), в службе строительного надзора и жилконтроля Красноярского края, руководителем учреждения «Красноярская краевая госэкспертиза».

С июня 2017 года — заместитель гендиректора, главный инженер регионального фонда капремонта многоквартирных домов Красноярского края. Руководителем Инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края назначен в январе 2019 года.

Женат, двое дочерей. Семья переехала в Барнаул.