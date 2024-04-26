Новый город и зеленый Барнаул. Безумные идеи развития от бизнесменов, которые на поверку оказались отнюдь не безумными

Одно из самых контрпродуктивных выска­зываний нашего времени: «Мечтать не вредно». В его ироничном подтексте кроется совсем другой смысл: мечты никогда не сбываются – и нечего тратить на них время. Но altapress.ru с этим не согласен: что, если не креативный подход бизнеса к своему делу и окружающему миру, двигает экономику? А значит, нужно и мечтать, и выдвигать идеи. И в этом, похоже, не сомневаются алтайские предприниматели, которые регулярно выдают важные мысли о развитии бизнеса и территории. Три самые заметные их идеи, выдвинутые за последний год, мы попросили прокомментировать экспертов.

Идея № 1. Построить с нуля частный город

Юрий Шамков, председатель Общественной палаты края и учредитель ряда предприятий, придумал, как решить самую острую проблему экономики: дефицит кадров. Свою идею он высказал в интервью агентству «Атмосфера».

Надо построить с нуля частный город — сейчас для того подходящее время, инициаторы найдутся, считает он. Люди — это «краеугольный камень развития территории», а новый населенный пункт привлечет к нам молодежь.

«Это мог бы быть город для людей, активно занимающихся физкультурой и спортом, и тех, кто работает удаленно. С мало- и среднеэтажной застройкой, широкими улицами, парками, спортивным кластером, велодорожками, пляжем, электробусами, удобный для жизни и работы», — объяснил Юрий Шамков.

Юрий Шамков. Дмитрий Лямзин.

Глава палаты считает, что на Алтай люди наверняка поедут — здесь неплохой климат, чистая окружающая среда и удобное расположение. В качестве примера он привел Доброград — населенный пункт во Владимирской области, построенный с чистого листа бизнесменом Владимиром Седовым (компания «Аскона») на свои средства.

Изначально, в 2012 году, Доброград был частью села Гороженово, что в двух часах езды от Москвы. В первые годы он развивался скорее как микрорайон для качественного отдыха. Сейчас же там уже построены малоэтажные дома и таунхаусы, конгресс-центр, отели, спа-комплекс, спортплощадки, парки, кафе и рестораны, школа и детсад.

Сайт проекта утверждает, что очередь желающих купить здесь жилье — 7 тыс. человек. А в планах основателя — 30–40 тыс. жителей к 2030 году. В 2019 году Доброград получил статус самостоятельного поселка, в 2022-м — городского поселения. Рядом с ним строится особая экономическая зона промышленного типа, в ней уже запущено несколько экологичных производств.

Доброград. Владимирская область. ВК/Доброград

Станислав Зенков, почетный архитектор России, идею Юрия Шамкова в целом одобрил, но со своими оговорками и нюансами.

Потенциальная площадка

— Я, конечно, за то, чтобы наши города были застроены красивыми и удобными домами, имели широкие улицы, общественный электротранспорт, доступные культурно-развлекательные и спортивные сооружения, объекты социальной инфраструктуры, — прокомментировал Станислав Зенков. — Но для всех.

Кстати, существующие нормы проектирования позволяют исполнить почти все эти требования при осуществлении современной застройки Барнаула, была бы воля городской администрации, а главное — застройщика.

Теперь об идее построить частный город с повышенными удобствами для проживания. Если речь идет о поселении в составе Барнаула или рядом с ним, то свободная территория имеется только на правобережье реки Оби.

Первый проект кластера уличных торговых точек на правом берегу, за "Леруа Мерлен". Адалин-проект

Допускаю, что там может быть построен особый квартал. Но для этого надо, во-первых, определить границы и вывести правый берег из-под юрисдикции Первомайского района и передать Барнаулу. Это необходимо сделать давно, так как Первомайский район губит территорию необоснованными отводами земли.

Во-вторых, необходимо разработать градостроительную документацию на эту территорию (генплан, проект детальной планировки), в составе которой изложить соответствующие требования по размещению особого квартала.

Важные нюансы

— Поскольку пойма правого берега реки Оби затапливается паводковыми водами, надо отсыпать ее грунтом (песком) высотой от пяти до семи метров (данные института Ленгипрогор при разработке генплана Барнаула в 1980 году), — продолжил архитектор. — Для подсыпки территории Ленгипрогор предлагал взять песок из самой площадки строительства, создав систему каналов наподобие Русановских островов в Киеве на правом берегу Днепра.

Визуализация нового парка на правом берегу Барнаула. АрхИ Групп

Это условие может способствовать выделению особой территории каналами, обеспечить население пляжами, водными спортивными сооружениями, парками и скверами и др. В то же время особый квартал будет грамотно включен в структуру городского района по всем эксплуатационным параметрам.

Степень зависимости квартала от общегородских систем жизнеобеспечения населения можно изложить в задании на проектирование. Освоение правобережья Оби в 1980-е годы сдерживали в основном три условия: необходимость и невозможность без государственного финансирования строительства ТЭЦ, городских очистных сооружений и моста через Обь.

В настоящее время газификация края позволяет обеспечить теплом жилое образование любого размера, в том числе поэтапно, а современные очистные со­оружения — очистку хозяйственно-бытовых стоков. Мост уже есть!

Визуализация нового парка на правом берегу Барнаула. АрхИ Групп

Источник заработков

— Любое поселение на свободной территории возникает и развивается при условии, что в нем или рядом с ним существует и развивается некое материальное, научно-техническое или интеллектуальное производство, — объяснил Станислав Зенков. — При этом количество работников в нем определяет общую численность населения этого города (градообразующая группа).

Именно под эту численность рассчитывается объем жилого фонда, количество объектов социального обслуживания, мощность инженерного обеспечения, транспортные и иные предприятия коммунального обслуживания.

Кстати, Доброград во Владимирской области развивается на базе существующего производства. На Алтае аналог подобного поселения — поселок Солнечный, построенный для работников картонно-­рубероидного завода в Новоалтайске. Строительство жилья, объектов социальной инфраструктуры, включая пляж и эксплуатацию сетей, брал на себя завод.

Доброград. Владимирская область. ВК/Доброград

Особые условия

— Добавлю, что идея частного города предполагает все затраты на его строительство и эксплуатацию возложить на его жителей, а это означает, что зарплата этих жителей должна быть очень высокой, — размышляет Зенков. — Допускаю, что удаленно можно много зарабатывать. Но вряд ли таких жильцов будет хотя бы тысяча. А для тысячи жителей поселение будет компактным.

Даже при широких улицах транспорт не будет нужен, так как все объекты обслуживания расположатся в радиусе пешеходной доступности. А объекты социального назначения будут убыточными из-за малого числа потребителей и вряд ли появятся в рекламируемом количестве.

Чтобы получить то, о чем мечтает господин Шамков, нужны особые условия финансирования и интерес государства в существовании такого поселения на территории края для реализации какой-либо целевой программы правительства или крупного бизнеса. Однако у нас уже есть наукоград в Бийске, и что?

В заключение отмечу, что создание в крае особой территории, заселенной высокообразованными интеллектуалами, способными продвигать и реализовывать передовые отечественные и зарубежные научно-технические достижения в жизнь, — идея неплохая. Но она требует всестороннего анализа и соответствующего обоснования с учетом того, о чем я сказал выше.

Юрий Гатилов. Дмитрий Лямзин

Идея № 2. Массово озеленить Барнаул

Руководитель строительной компании «Жилищная инициатива» Юрий Гатилов предложил на летней встрече предпринимателей разработать к 300-летию Барнаула «генплан озеленения» и, конечно, реализовать его.

Строитель предложил провести озеленение краевого центра массово, вовлечь каждую школу, каждый институт, предприятие и вообще всех горожан — от школьников до пенсионеров. «Не забыли, как мы школьниками сажали деревья?» — напомнил советские времена бизнесмен.

Идея сделать Барнаул зеленым — очень привлекательная. Экопсихологи утверждают: недостаток зелени ведет к ухудшению здоровья и росту агрессии в обществе. В зеленых дворах люди больше общаются друг с другом, чем в «лысых», и более дружелюбны. Но озеленить большой город — непростая задача.

Инна Целовальникова, директор садового центра «Дачный клуб» и известный ландшафтный дизайнер, в ответ на просьбу прокомментировать идею Юрия Гатилова изложила целый план действий по озеленению города. Рассказываем о нем.

Инна Целовальникова. И.Целовальникова/Соцсети.

Нужен план

— Мне нравится, что представители бизнеса, деловые люди Барнаула проявляют интерес к тому, чтобы их город выглядел лучше, выступают с инициативами, — комментирует Инна Целовальникова. — Барнаул потерял больше 60% зеленых насаждений, которые были в нем в последние годы социализма, так что вопрос озеленения очень больной.

Как сделать город зеленым? Те планы озеленения, с которыми я знакома, совсем не проработаны, территория Барнаула недообследована.

Можно, конечно, лечить и недообследованного больного. Однако лучше все же заказать генеральный план озеленения специалистам. Это масштабный труд. Но это — основа правильного и результативного озеленения.

План нужен, чтобы собрать полную информацию о том, где именно необходимо и возможно озеленение. При этом каждую выделенную и утвержденную городскими службами зону озеленения должен изучить профессионал зеленой отрасли — дендролог, ландшафтный дизайнер, биолог (или специалист во всех этих направлениях в одном лице).

Озеленение Барнаула. barnaul.org

Далее нужно согласовать зоны и посадки со всеми коммунальными и другими службами, которым могут помешать в работе предлагаемые посадки. После этого можно составлять план озеленения по каждому району или микрорайону.

Нужны специалисты

— Я не поддерживаю хаотичное, безграмотное озеленение. Ведь мы высаживаем деревья и кустарники не для того, чтобы потратить деньги или весело рапортовать о том, какие мы молодцы. А для того, чтобы город дышал, чтобы создать для себя и наших потомков здоровую и комфортную среду.

В этом смысле идея привлечь к посадкам все население выглядит приблизительно так. Наступила весна, бросили клич, все выбежали, где-то набрали саженцев и воткнули их там, где захотелось.

А назавтра придут рабочие ремонтировать коммуникации и выдернут с корнем то, что им мешает. Энергетики снесут деревья, попавшие в охранную зону ЛЭП. ГИБДД уберет то, что нарушает безопасность дорожного движения. Словом, есть множество запретителей, которые не позволят нам посадить деревья и кустарники там, где мы хотим.

Озеленение сквера на улице Ускова в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

Абсолютно уверена, что главную роль в озеленении должны сыграть специалисты. Только специалист может сказать, какие виды деревьев и кустарников надо высаживать в каждой зоне.

Что нужно, скажем, в зоне аэропорта? Деревья с огромной кроной, чтобы улавливать загрязняющие вещества, летящие сверху. А какие зеленые насаждения нужны на проспектах Ленина и Красноармейском? Те, которые защищают нас от автомобильных выбросов, спасают от летнего зноя.

Нужны деньги

— Второй важный вопрос: кто заплатит за озеленение — за проект, за саженцы (которые еще надо найти заранее), за работу, — продолжает Инна Целовальникова. — Вот в этом вопросе как раз и нужна инициатива таких бизнесменов.

И строительным и девелоперским компаниям как раз следует стать первыми, продемонстрировать, что создать парк у каждого жилого массива — это их прямой интерес и желание.

Доброград. Владимирская область. ВК/Доброград

Я знаю примеры, когда сами жители города вкладывали в озеленение личные средства. Вместе с депутатами АКЗС и барнаульской православной церковью мы сделали небольшие посадки в Нагорном парке. Правда, половину деревьев через год-два вырубили — вместо них решили поставить стелу.

Но строители, для которых мы готовим проекты озеленения и сметы, бьются за каждую копейку. Даже в ущерб качеству. В их проектах озеленения, выполненных явно неспециалистами, часто присутствуют непригодные для городских условий растения, «выдернутые» из интернета или модные в озеленении частных садов.

Таких проектов я просматриваю по нескольку десятков ежегодно. Это очень плохой признак.

Назначить ответственных

— Кроме этого, мы должны ясно понять, кто и что будет делать, найти этих активистов. Если не проработать всю схему озеленения города с начала до конца, не назначить и не выявить исполнителей (пусть даже на общественных началах), эта инициатива повиснет, как очередной лозунг, в воздухе и идея не заработает.

Озеленение в Барнауле. Красиво, но дорого. Barnaul.org

Заставить сажать деревья мы никого не можем. Школы как источник трудового десанта уже не работают. Возможна только личная инициатива родителей и детей, предприятий и их сотрудников, пенсионеров.

Словом, озеленение Барнаула — это большой проект, который требует участия и специалистов, и активных горожан. Но его можно делать поэтапно. Нынешней зимой я со своими сотрудниками и по своей инициативе подготовила визуализацию озеленения Комсомольского проспекта, его «лысых» мест.

Могу показать проект Юрию Гатилову, мы готовы его проработать. Может быть, он подаст пример другим предпринимателям и найдет время и средства на его реализацию.

Со своей стороны, мы распределим людей, согласуем с местной администрацией, владельцами коммуникаций, и сделаем Комсомольский проспект по-настоящему зеленым. Так, шаг за шагом, превратим город в прекрасный и вновь здоровый, пригодный для жизни.

Евгений Госьков. Анна Зайкова

Идея № 3. Ограничить обязательные платежи для бизнеса

Какие бы идеи развития мы ни выдвигали, реализовывать их будет частный бизнес. Между тем в последние годы в стране вводятся все новые обязательные неналоговые платежи, приводящие к новым затратам бизнеса и сужающие его возможности.

Минфин РФ еще в 2021 году насчитал 167 видов неналоговых сборов — ведомство оценило дополнительную фискальную нагрузку в 1% ВВП. Входят сюда утилизационный сбор, взносы за пользование лесными и водными ресурсами, плата за оценку условий труда, обязательная аттестация сотрудников и т. п.

Плюс обязательная маркировка — она требует не только высоких разовых затрат на оборудование и программное обеспечение, но и небольших постоянных — на особый код для каждой единицы продукции.

Неналоговые платежи воспринимаются бизнесом, как правило, как новый налог. И вот Евгений Госьков, председатель Алтайского отделения «Опоры России», предложил ввести ограничение: общая фискальная нагрузка на бизнес не должна превышать 10% с оборота. По словам эксперта, эту идею поддерживают многие его коллеги.

Налоги. Налоговая служба. Фото предоставлено ФНС России.

А в ходе беседы с нами ее поддержал Юрий Ряполов — депутат Барнаульской городской думы, зампред комитета по бюджету, налогам и финансам, много лет возглавлявший барнаульский координационный совет предпринимателей.

Изучить результаты

— Идею ограничить введение обязательных неналоговых платежей для предпринимательства поддерживаю обеими руками, — сказал Юрий Ряполов. — Но на первое место все же поставил бы анализ целесообразности новых норм. Главный критерий: получили ли мы что-то положительное от этого или нет?

Возьмем, скажем, обязательную маркировку. У налоговой службы два аргумента: во-первых, мы выводим бизнес из тени, во-вторых, покупатель может распознать подделку.

Между тем бизнес несет немалые затраты на оборудование, программное обеспечение, марки, и все это включается в цену — производитель же не может продавать ниже себестоимости.

Значит, страдают потребители, которые платят дороже. А многие ли из них при этом занимаются проверкой QR-кодов и выявлением подделок? В обычной жизни это почти не работает. Соизмеримы ли затраты с потерями бюджета и населения?

Юрий Ряполов. Дмитрий Лямзин

Оценить потери

— Если аппарат, который наносит марки, выходит из строя, производство может остановиться, потому что техника эта, как правило, не российского изготовления, — рассуждает Юрий Ряполов. — И заменить ее или оперативно отремонтировать трудно, а выдавать товары без маркировки нельзя — штрафы серьезные. Кто на этом теряет? Предприятие теряет выручку, а государство — налоги.

Возьмем другой пример: акциз на сладкие напитки, введенный в 2023 году. Производители уже начинают заменять сахар на искусственные подсластители, чтобы не нести дополнительную финансовую нагрузку, понимая, что покупательная способность тоже ограничена. Пойдет ли это на пользу здоровью населения?

Я уже не говорю о том, что рост спроса на подсластители наверняка приведет к увеличению цен на них. А затем и к росту себестоимости напитков, их цен и дополнительным затратам покупателей.

При этом самый большой негатив у предпринимателей вызывает то, что за новшествами нередко стоят интересы не государства, а другого бизнеса, который эти марки поставляет.

Юрий Ряполов. Фото Михаила Полубедова, сайт газеты "Вечерний Барнаул"

Провести широкую дискуссию

— Другой вопрос: какой именно установить предел обязательных платежей? — продолжил Юрий Ряполов. — Тут необходимо изучить мнение предпринимателей разных направлений, их затраты, влияние нововведений на себестоимость и результаты введения нормы.

В том, что изменения возможны, я уверен — предпринимательским объединениям, в том числе «Опоре России», не раз удавалось найти разумные решения в диалоге с федеральными органами власти. Это вопрос времени. Задача — найти золотую середину: чтобы и бюджету было выгодно, бизнес развивался, и люди могли удовлетворить свои потребности.

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