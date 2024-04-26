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Экономика

Новый город и зеленый Барнаул. Безумные идеи развития от бизнесменов, которые на поверку оказались отнюдь не безумными

Одно из самых контрпродуктивных выска­зываний нашего времени: «Мечтать не вредно». В его ироничном подтексте кроется совсем другой смысл: мечты никогда не сбываются – и нечего тратить на них время. Но altapress.ru с этим не согласен: что, если не креативный подход бизнеса к своему делу и окружающему миру, двигает экономику? А значит, нужно и мечтать, и выдвигать идеи. И в этом, похоже, не сомневаются алтайские предприниматели, которые регулярно выдают важные мысли о развитии бизнеса и территории. Три самые заметные их идеи, выдвинутые за последний год, мы попросили прокомментировать экспертов.

Бизнес. Проработка идей.
Бизнес. Проработка идей.
Altapress.ru

Идея № 1. Построить с нуля частный город

Юрий Шамков, председатель Общественной палаты края и учредитель ряда предприятий, придумал, как решить самую острую проблему экономики: дефицит кадров. Свою идею он высказал в интервью агентству «Атмосфера».

Надо построить с нуля частный город — сейчас для того подходящее время, инициаторы найдутся, считает он. Люди — это «краеугольный камень развития территории», а новый населенный пункт привлечет к нам молодежь.

«Это мог бы быть город для людей, активно занимающихся физкультурой и спортом, и тех, кто работает удаленно. С мало- и среднеэтажной застройкой, широкими улицами, парками, спортивным кластером, велодорожками, пляжем, электробусами, удобный для жизни и работы», — объяснил Юрий Шамков.

Юрий Шамков.
Юрий Шамков.
Дмитрий Лямзин.

Глава палаты считает, что на Алтай люди наверняка поедут — здесь неплохой климат, чистая окружающая среда и удобное расположение. В качестве примера он привел Доброград — населенный пункт во Владимирской области, построенный с чистого листа бизнесменом Владимиром Седовым (компания «Аскона») на свои средства.

Изначально, в 2012 году, Доброград был частью села Гороженово, что в двух часах езды от Москвы. В первые годы он развивался скорее как микрорайон для качественного отдыха. Сейчас же там уже построены малоэтажные дома и таунхаусы, конгресс-центр, отели, спа-комплекс, спортплощадки, парки, кафе и рестораны, школа и детсад.

Сайт проекта утверждает, что очередь желающих купить здесь жилье — 7 тыс. человек. А в планах основателя — 30–40 тыс. жителей к 2030 году. В 2019 году Доброград получил статус самостоятельного поселка, в 2022-м — городского поселения. Рядом с ним строится особая экономическая зона промышленного типа, в ней уже запущено несколько экологичных производств.

Доброград. Владимирская область.
Доброград. Владимирская область.
ВК/Доброград

Станислав Зенков, почетный архитектор России, идею Юрия Шамкова в целом одобрил, но со своими оговорками и нюансами.

Потенциальная площадка

— Я, конечно, за то, чтобы наши города были застроены красивыми и удобными домами, имели широкие улицы, общественный электротранспорт, доступные культурно-развлекательные и спортивные сооружения, объекты социальной инфраструктуры, — прокомментировал Станислав Зенков. — Но для всех.

Кстати, существующие нормы проектирования позволяют исполнить почти все эти требования при осуществлении современной застройки Барнаула, была бы воля городской администрации, а главное — застройщика.

Теперь об идее построить частный город с повышенными удобствами для проживания. Если речь идет о поселении в составе Барнаула или рядом с ним, то свободная территория имеется только на правобережье реки Оби.

Первый проект кластера уличных торговых точек на правом берегу, за &quot;Леруа Мерлен&quot;.
Первый проект кластера уличных торговых точек на правом берегу, за "Леруа Мерлен".
Адалин-проект

Допускаю, что там может быть построен особый квартал. Но для этого надо, во-первых, определить границы и вывести правый берег из-под юрисдикции Первомайского района и передать Барнаулу. Это необходимо сделать давно, так как Первомайский район губит территорию необоснованными отводами земли.

Во-вторых, необходимо разработать градостроительную документацию на эту территорию (генплан, проект детальной планировки), в составе которой изложить соответствующие требования по размещению особого квартала.

Важные нюансы

— Поскольку пойма правого берега реки Оби затапливается паводковыми водами, надо отсыпать ее грунтом (песком) высотой от пяти до семи метров (данные института Ленгипрогор при разработке генплана Барнаула в 1980 году), — продолжил архитектор. — Для подсыпки территории Ленгипрогор предлагал взять песок из самой площадки строительства, создав систему каналов наподобие Русановских островов в Киеве на правом берегу Днепра.

Визуализация нового парка на правом берегу Барнаула.
Визуализация нового парка на правом берегу Барнаула.
АрхИ Групп

Это условие может способствовать выделению особой территории каналами, обеспечить население пляжами, водными спортивными сооружениями, парками и скверами и др. В то же время особый квартал будет грамотно включен в структуру городского района по всем эксплуатационным параметрам.

Степень зависимости квартала от общегородских систем жизнеобеспечения населения можно изложить в задании на проектирование. Освоение правобережья Оби в 1980-е годы сдерживали в основном три условия: необходимость и невозможность без государственного финансирования строительства ТЭЦ, городских очистных сооружений и моста через Обь.

В настоящее время газификация края позволяет обеспечить теплом жилое образование любого размера, в том числе поэтапно, а современные очистные со­оружения — очистку хозяйственно-бытовых стоков. Мост уже есть!

Визуализация нового парка на правом берегу Барнаула.
Визуализация нового парка на правом берегу Барнаула.
АрхИ Групп

Источник заработков

— Любое поселение на свободной территории возникает и развивается при условии, что в нем или рядом с ним существует и развивается некое материальное, научно-техническое или интеллектуальное производство, — объяснил Станислав Зенков. — При этом количество работников в нем определяет общую численность населения этого города (градообразующая группа).

Именно под эту численность рассчитывается объем жилого фонда, количество объектов социального обслуживания, мощность инженерного обеспечения, транспортные и иные предприятия коммунального обслуживания.

Кстати, Доброград во Владимирской области развивается на базе существующего производства. На Алтае аналог подобного поселения — поселок Солнечный, построенный для работников картонно-­рубероидного завода в Новоалтайске. Строительство жилья, объектов социальной инфраструктуры, включая пляж и эксплуатацию сетей, брал на себя завод.

Доброград. Владимирская область.
Доброград. Владимирская область.
ВК/Доброград

Особые условия

— Добавлю, что идея частного города предполагает все затраты на его строительство и эксплуатацию возложить на его жителей, а это означает, что зарплата этих жителей должна быть очень высокой, — размышляет Зенков. — Допускаю, что удаленно можно много зарабатывать. Но вряд ли таких жильцов будет хотя бы тысяча. А для тысячи жителей поселение будет компактным.

Даже при широких улицах транспорт не будет нужен, так как все объекты обслуживания расположатся в радиусе пешеходной доступности. А объекты социального назначения будут убыточными из-за малого числа потребителей и вряд ли появятся в рекламируемом количестве.

Чтобы получить то, о чем мечтает господин Шамков, нужны особые условия финансирования и интерес государства в существовании такого поселения на территории края для реализации какой-либо целевой программы правительства или крупного бизнеса. Однако у нас уже есть наукоград в Бийске, и что?

В заключение отмечу, что создание в крае особой территории, заселенной высокообразованными интеллектуалами, способными продвигать и реализовывать передовые отечественные и зарубежные научно-технические достижения в жизнь, — идея неплохая. Но она требует всестороннего анализа и соответствующего обоснования с учетом того, о чем я сказал выше.

Юрий Гатилов.
Юрий Гатилов.
Дмитрий Лямзин

Идея № 2. Массово озеленить Барнаул

Руководитель строительной компании «Жилищная инициатива» Юрий Гатилов предложил на летней встрече предпринимателей разработать к 300-летию Барнаула «генплан озеленения» и, конечно, реализовать его.

Строитель предложил провести озеленение краевого центра массово, вовлечь каждую школу, каждый институт, предприятие и вообще всех горожан — от школьников до пенсионеров. «Не забыли, как мы школьниками сажали деревья?» — напомнил советские времена бизнесмен.

Идея сделать Барнаул зеленым — очень привлекательная. Экопсихологи утверждают: недостаток зелени ведет к ухудшению здоровья и росту агрессии в обществе. В зеленых дворах люди больше общаются друг с другом, чем в «лысых», и более дружелюбны. Но озеленить большой город — непростая задача.

Инна Целовальникова, директор садового центра «Дачный клуб» и известный ландшафтный дизайнер, в ответ на просьбу прокомментировать идею Юрия Гатилова изложила целый план действий по озеленению города. Рассказываем о нем.

Инна Целовальникова.
Инна Целовальникова.
И.Целовальникова/Соцсети.

Нужен план

— Мне нравится, что представители бизнеса, деловые люди Барнаула проявляют интерес к тому, чтобы их город выглядел лучше, выступают с инициативами, — комментирует Инна Целовальникова. — Барнаул потерял больше 60% зеленых насаждений, которые были в нем в последние годы социализма, так что вопрос озеленения очень больной.

Как сделать город зеленым? Те планы озеленения, с которыми я знакома, совсем не проработаны, территория Барнаула недообследована.

Можно, конечно, лечить и недообследованного больного. Однако лучше все же заказать генеральный план озеленения специалистам. Это масштабный труд. Но это — основа правильного и результативного озеленения.

План нужен, чтобы собрать полную информацию о том, где именно необходимо и возможно озеленение. При этом каждую выделенную и утвержденную городскими службами зону озеленения должен изучить профессионал зеленой отрасли — дендролог, ландшафтный дизайнер, биолог (или специалист во всех этих направлениях в одном лице).

Озеленение Барнаула.
Озеленение Барнаула.
barnaul.org

Далее нужно согласовать зоны и посадки со всеми коммунальными и другими службами, которым могут помешать в работе предлагаемые посадки. После этого можно составлять план озеленения по каждому району или микрорайону.

Нужны специалисты

— Я не поддерживаю хаотичное, безграмотное озеленение. Ведь мы высаживаем деревья и кустарники не для того, чтобы потратить деньги или весело рапортовать о том, какие мы молодцы. А для того, чтобы город дышал, чтобы создать для себя и наших потомков здоровую и комфортную среду.

В этом смысле идея привлечь к посадкам все население выглядит приблизительно так. Наступила весна, бросили клич, все выбежали, где-то набрали саженцев и воткнули их там, где захотелось.

А назавтра придут рабочие ремонтировать коммуникации и выдернут с корнем то, что им мешает. Энергетики снесут деревья, попавшие в охранную зону ЛЭП. ГИБДД уберет то, что нарушает безопасность дорожного движения. Словом, есть множество запретителей, которые не позволят нам посадить деревья и кустарники там, где мы хотим.

Озеленение сквера на улице Ускова в Барнауле.
Озеленение сквера на улице Ускова в Барнауле.
Дмитрий Лямзин.

Абсолютно уверена, что главную роль в озеленении должны сыграть специалисты. Только специалист может сказать, какие виды деревьев и кустарников надо высаживать в каждой зоне.

Что нужно, скажем, в зоне аэропорта? Деревья с огромной кроной, чтобы улавливать загрязняющие вещества, летящие сверху. А какие зеленые насаждения нужны на проспектах Ленина и Красноармейском? Те, которые защищают нас от автомобильных выбросов, спасают от летнего зноя.

Нужны деньги

— Второй важный вопрос: кто заплатит за озеленение — за проект, за саженцы (которые еще надо найти заранее), за работу, — продолжает Инна Целовальникова. — Вот в этом вопросе как раз и нужна инициатива таких бизнесменов.

И строительным и девелоперским компаниям как раз следует стать первыми, продемонстрировать, что создать парк у каждого жилого массива — это их прямой интерес и желание.

Доброград. Владимирская область.
Доброград. Владимирская область.
ВК/Доброград

Я знаю примеры, когда сами жители города вкладывали в озеленение личные средства. Вместе с депутатами АКЗС и барнаульской православной церковью мы сделали небольшие посадки в Нагорном парке. Правда, половину деревьев через год-два вырубили — вместо них решили поставить стелу.

Но строители, для которых мы готовим проекты озеленения и сметы, бьются за каждую копейку. Даже в ущерб качеству. В их проектах озеленения, выполненных явно неспециалистами, часто присутствуют непригодные для городских условий растения, «выдернутые» из интернета или модные в озеленении частных садов.

Таких проектов я просматриваю по нескольку десятков ежегодно. Это очень плохой признак.

Назначить ответственных

— Кроме этого, мы должны ясно понять, кто и что будет делать, найти этих активистов. Если не проработать всю схему озеленения города с начала до конца, не назначить и не выявить исполнителей (пусть даже на общественных началах), эта инициатива повиснет, как очередной лозунг, в воздухе и идея не заработает.

Озеленение в Барнауле. Красиво, но дорого.
Озеленение в Барнауле. Красиво, но дорого.
Barnaul.org

Заставить сажать деревья мы никого не можем. Школы как источник трудового десанта уже не работают. Возможна только личная инициатива родителей и детей, предприятий и их сотрудников, пенсионеров.

Словом, озеленение Барнаула — это большой проект, который требует участия и специалистов, и активных горожан. Но его можно делать поэтапно. Нынешней зимой я со своими сотрудниками и по своей инициативе подготовила визуализацию озеленения Комсомольского проспекта, его «лысых» мест.

Могу показать проект Юрию Гатилову, мы готовы его проработать. Может быть, он подаст пример другим предпринимателям и найдет время и средства на его реализацию.

Со своей стороны, мы распределим людей, согласуем с местной администрацией, владельцами коммуникаций, и сделаем Комсомольский проспект по-настоящему зеленым. Так, шаг за шагом, превратим город в прекрасный и вновь здоровый, пригодный для жизни.

Евгений Госьков.
Евгений Госьков.
Анна Зайкова

Идея № 3. Ограничить обязательные платежи для бизнеса

Какие бы идеи развития мы ни выдвигали, реализовывать их будет частный бизнес. Между тем в последние годы в стране вводятся все новые обязательные неналоговые платежи, приводящие к новым затратам бизнеса и сужающие его возможности.

Минфин РФ еще в 2021 году насчитал 167 видов неналоговых сборов — ведомство оценило дополнительную фискальную нагрузку в 1% ВВП. Входят сюда утилизационный сбор, взносы за пользование лесными и водными ресурсами, плата за оценку условий труда, обязательная аттестация сотрудников и т. п.

Плюс обязательная маркировка — она требует не только высоких разовых затрат на оборудование и программное обеспечение, но и небольших постоянных — на особый код для каждой единицы продукции.

Неналоговые платежи воспринимаются бизнесом, как правило, как новый налог. И вот Евгений Госьков, председатель Алтайского отделения «Опоры России», предложил ввести ограничение: общая фискальная нагрузка на бизнес не должна превышать 10% с оборота. По словам эксперта, эту идею поддерживают многие его коллеги.

Налоги. Налоговая служба.
Налоги. Налоговая служба.
Фото предоставлено ФНС России.

А в ходе беседы с нами ее поддержал Юрий Ряполов — депутат Барнаульской городской думы, зампред комитета по бюджету, налогам и финансам, много лет возглавлявший барнаульский координационный совет предпринимателей.

Изучить результаты

— Идею ограничить введение обязательных неналоговых платежей для предпринимательства поддерживаю обеими руками, — сказал Юрий Ряполов. — Но на первое место все же поставил бы анализ целесообразности новых норм. Главный критерий: получили ли мы что-то положительное от этого или нет?

Возьмем, скажем, обязательную маркировку. У налоговой службы два аргумента: во-первых, мы выводим бизнес из тени, во-вторых, покупатель может распознать подделку.

Между тем бизнес несет немалые затраты на оборудование, программное обеспечение, марки, и все это включается в цену — производитель же не может продавать ниже себестоимости.

Значит, страдают потребители, которые платят дороже. А многие ли из них при этом занимаются проверкой QR-кодов и выявлением подделок? В обычной жизни это почти не работает. Соизмеримы ли затраты с потерями бюджета и населения?

Юрий Ряполов.
Юрий Ряполов.
Дмитрий Лямзин

Оценить потери

— Если аппарат, который наносит марки, выходит из строя, производство может остановиться, потому что техника эта, как правило, не российского изготовления, — рассуждает Юрий Ряполов. — И заменить ее или оперативно отремонтировать трудно, а выдавать товары без маркировки нельзя — штрафы серьезные. Кто на этом теряет? Предприятие теряет выручку, а государство — налоги.

Возьмем другой пример: акциз на сладкие напитки, введенный в 2023 году. Производители уже начинают заменять сахар на искусственные подсластители, чтобы не нести дополнительную финансовую нагрузку, понимая, что покупательная способность тоже ограничена. Пойдет ли это на пользу здоровью населения?

Я уже не говорю о том, что рост спроса на подсластители наверняка приведет к увеличению цен на них. А затем и к росту себестоимости напитков, их цен и дополнительным затратам покупателей.

При этом самый большой негатив у предпринимателей вызывает то, что за новшествами нередко стоят интересы не государства, а другого бизнеса, который эти марки поставляет.

Юрий Ряполов.
Юрий Ряполов.
Фото Михаила Полубедова, сайт газеты "Вечерний Барнаул"

Провести широкую дискуссию

— Другой вопрос: какой именно установить предел обязательных платежей? — продолжил Юрий Ряполов. — Тут необходимо изучить мнение предпринимателей разных направлений, их затраты, влияние нововведений на себестоимость и результаты введения нормы.

В том, что изменения возможны, я уверен — предпринимательским объединениям, в том числе «Опоре России», не раз удавалось найти разумные решения в диалоге с федеральными органами власти. Это вопрос времени. Задача — найти золотую середину: чтобы и бюджету было выгодно, бизнес развивался, и люди могли удовлетворить свои потребности.

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