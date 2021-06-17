Новый импульс. Фабрика процессов «зарядила» сотрудников АО «АЗСМ» на улучшение производства

Занятия дня сотрудников участвующего в национальном проекте «Производительность труда» АО «АЗСМ» (ТМ «Veles») прошли 8 июня на Фабрике процессов.

В тренинге принимали участие 18 представителей предприятия от специалистов и линейных руководителей до директора по персоналу Юлии Антоновой.

Проведение тренинга связано с необходимостью получения сотрудниками нового импульса к продолжению совершенствования существующего и улучшенного в рамках нацпроекта процесса производства почвообрабатывающих агрегатов.

Участники мероприятия остались довольны полученными результатами. Благодаря подобным тренингам повышается не только уровень компетенций специалистов, но и вовлеченность коллектива в деятельность предприятия и предстоящие улучшения.

Также отметим, что команда АО «АЗСМ» установила новый рекорд Фабрики процессов по росту объема производства и за 3-ю смену произвела 15 изделий, поставив новую планку по прибыли виртуального производства в размере 482 300 условных единиц.

Справка

Фабрика процессов является учебно-производственной площадкой, на которой участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели.

Обучение строится на основе моделирования процессов сборки «Пульта управления регулятора давления газа Venio-C». Изготовление данного узла является реальным производственным процессом, осуществляемым на ООО «Энгельсское приборостроительное объединение „Сигнал“» в городе Энгельсе Саратовской области.

Процесс состоит из нескольких этапов:

Сотрудникам предлагается провести сборку 10 изделий за 20 минут в течение 3-х производственных смен. В ходе выполнения задания они начинают осознавать , что «традиционный» подход к производству не позволяет добиться поставленных целей , и в каждой последующей смене улучшают свои показатели.

что «традиционный» подход к производству не позволяет добиться поставленных целей и в каждой последующей смене улучшают свои показатели. Между сменами тренеры проводят обучение основным принципам и методам Бережливого производства.

Участники применяют на практике полученные знания.

Проведение Фабрик процессов с мая 2021 года планируется на еженедельной основе.

Подать заявку на участие можно по телефону (3852) 20−65−56 или электронной почте rck22@alregn.ru.

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