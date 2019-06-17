$7 новый максимум для Tkeycoin поcле IPEO

По прогнозам, уже в начале торгов цена монеты перешагнет «психологический барьер» в 7$.

Известная компания TKEY DMCC наметила на конец июля листинг цифровых активов. Сейчас продолжается второй раунд IPEO, который завершится к концу июня 2019 года.

Поскольку активы Tkeycoin имеют хорошую репутацию и известны повышенной надёжностью, а на криптовалютных биржах сейчас наблюдается некоторое затишье, IPEO вполне может превзойти ожидания заинтересованных лиц. Вероятность того, что цена активов компании в ближайшей перспективе вырастет не в разы, а более чем в десять раз, ведущие финансовые аналитики оценивают на уровне 75−80%. В связи с этим специалисты рекомендуют инвесторам проявить должный интерес к IPEO Tkeycoin, чтобы не упустить момент больше заработать.

Эксперты полагают, что листинг цифровых активов на крупных биржах приведет к значительному увеличению цены активов компании и поможет построить фундамент для планомерного развития и роста цифровой валюты в ближайшие месяцы. Согласно самым амбициозным прогнозам, уже к середине 2020 года Tkeycoin вырастет до отметки $400.

Напомним, что платформа Tkeycoin способствует упрощению и удешевлению проведения денежных операций, фактически улучшая традиционные финансовые услуги. Решение, которое предлагает компания TKEY DMCC, будет интересно всем, кто работает с деньгами: от инвесторов до пользователей банковских решений.

В пресс-центре «TKEY DMCC» сообщили, что в силу отсутствия законодательства на территории РФ, компания видит перспективы сотрудничества с зарубежными банками и партнерами. Компания также собирается работать вместе с регуляторами разных стран для создания прозрачной и четкой законодательной базы в отношении блокчейна и криптовалют.