Новый регламент рыболовства начал действовать в Алтайском крае

С 1 сентября вступили в силу новые правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, куда входит Алтайский край.

Изменения касаются ограничений на суточный объем вылова, некоторые ранее отведенные для рыбалки участки теперь находятся под запретом, остался запрет на использование лесковых сетей и на само присутствие граждан с такими сетями на водоемах, в водоохранной зоне и прибрежных защитных полосах водоемов.

Дополнительно введен запрет на уничтожение сетей вне специально предусмотренных для сбора мусора мест.

Новые правила будут действовать до 1 сентября 2027 года. Подробнее с ними можно ознакомиться на сайте правовой информации.

Западно-Сибирский рыбохозяйственный бассейн подразделяется на Обь-Иртышский и Енисейский рыбохозяйственные районы. Алтайский край входит в Обь-Иртышский (реки Обь, Чумыш, Бия, Катунь, Чарыш и другие с их притоками).