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Экономика

Новый регламент рыболовства начал действовать в Алтайском крае

С 1 сентября вступили в силу новые правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, куда входит Алтайский край.

Рыбалка.
Рыбалка.
CC0

Изменения касаются ограничений на суточный объем вылова, некоторые ранее отведенные для рыбалки участки теперь находятся под запретом, остался запрет на использование лесковых сетей и на само присутствие граждан с такими сетями на водоемах, в водоохранной зоне и прибрежных защитных полосах водоемов.

Дополнительно введен запрет на уничтожение сетей вне специально предусмотренных для сбора мусора мест.

Новые правила будут действовать до 1 сентября 2027 года. Подробнее с ними можно ознакомиться на сайте правовой информации.

Западно-Сибирский рыбохозяйственный бассейн подразделяется на Обь-Иртышский и Енисейский рыбохозяйственные районы. Алтайский край входит в Обь-Иртышский (реки Обь, Чумыш, Бия, Катунь, Чарыш и другие с их притоками).

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