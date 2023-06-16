Новый рекорд в аграрной сфере

В Алтайском крае закончилась посевная компания. На полях региона успешно отработали тысячи тракторов. Аграрии выводили их с боронами, плугами и другими прицепными и навесными орудиями. Между тем известный российский производитель сельхозтехники испытал новую агромашину с электронным рулем, поставив новый рекорд России в аграрной сфере.

В течение суток под проливным дождем и палящим солнцем Ростсельмаш 2400, оснащенный новой системой автоуправления РСМ Агротроник Пилот 1.0 Электроруль, обработал 494,9 га на культивации паров. 15 июня на поле хозяйства «Калининское» в селе Покойное Ставропольского края трактор работал с тяжелым культиватором R-1480 шириной захвата 14,9 м. Это было одно из самых значимых, ярких и в то же время экстремальных событий 2023 года в аграрной сфере. В ночь трактор работал под проливным дождем, а днем из-за сильной жары и ветра агромашина шла в пылевом облаке: не было видно ни культиватора, ни разворотной полосы.



Но эти погодные катаклизмы не помешали установить одному из ведущих российских разработчиков, компании Ростсельмаш, рекорд в номинации «Самая большая площадь культивации трактором мощностью до 450 л.с. с системой автоуправления за 24 часа в России». Трактор со своей задачей справился на отлично, подтвердив высокие ходовые качества и надежность. Рекорд внесен в Книгу рекордов России и подтвержден соответствующим сертификатом.