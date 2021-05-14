Новый резидент ТОСЭР будет делать хлорные таблетки в Новоалтайске

Объем заявленных «Никой» инвестиций составит порядка 60 млн рублей, половина из которых — затраты на приобретение необходимого оборудования, рассказали в краевом минэке.
Новое производство создаст рабочие места для 29 человек.
«Резидентом разработаны необходимые документы на основные продукты проекта, завершаются ремонтные работы в помещении цеха, ведется закупка и установка технологического оборудования», — отметили в ведомстве.
Технический запуск производства планируют провести до конца июня. Проектная мощность оборудования составит 200 тонн продукции в месяц.
В Заринске и Новоалтайске работают 18 резидентов. Портфель инвестиционных проектов составляет 4,2 млрд рублей.