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Экономика

Новый резидент ТОСЭР будет делать хлорные таблетки в Новоалтайске

Компания «Ника» зарегистрировалась в качестве резидента территории социально-экономического развития в Новоалтайске. Фирма будет заниматься инвестиционным проектом по организации производства дезинфицирующих средств — хлорных таблеток и гранул.

Новоалтайск.
Новоалтайск.
novoaltaysk.online

Объем заявленных «Никой» инвестиций составит порядка 60 млн рублей, половина из которых — затраты на приобретение необходимого оборудования, рассказали в краевом минэке.

Новое производство создаст рабочие места для 29 человек.

«Резидентом разработаны необходимые документы на основные продукты проекта, завершаются ремонтные работы в помещении цеха, ведется закупка и установка технологического оборудования», — отметили в ведомстве.

Технический запуск производства планируют провести до конца июня. Проектная мощность оборудования составит 200 тонн продукции в месяц.

В Заринске и Новоалтайске работают 18 резидентов. Портфель инвестиционных проектов составляет 4,2 млрд рублей.

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