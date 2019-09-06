Новый резидент за 150 млн рублей построит на «Бирюзовой Катуни» отель и спа-велнес-центр

Новый инвестор построит на «Бирюзовой Катуни» спа-велнес-центр и отель. Инвестиции составят 150 млн рублей. Название компании власти не называют.

Соглашение с новым резидентом заключили в августе, пишет ТАСС. Инвестпроект включает строительство отеля-велнесс-центра на 80 мест и гостиничного комплекса на 30 мест. Там будет ресторан, SPA-комплекс, тренажерный зал, конференц-зал и другие объекты.

Название компании без разрешения в управлении Алтайского края по туризму не называют, отмечает «Банкфакс».

Также стало известно, что от другого крупного проекта на территории особой экономической зоны пришлось отказаться.

Арбитражный суд края удовлетворил требования управления по туризму расторгнуть соглашения с «КатуньСпортСтрой» из-за существенного нарушения условий соглашения. Резидент обязан был направить не менее 1,6 млрд рублей в развитие зоны, но ничего не сделал.