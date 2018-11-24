Новый руководитель минпрома рассказал, за счет чего будет расти алтайская промышленность

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин прогнозирует, что по итогам 2018 года индекс промышленного производства подрастет на 2−3 процентных пункта. Об этом 24 ноября он рассказал в интервью каналу «Вести-Алтай».

Сравнивать Алтайский край с Красноярским новый министр не стал, но заметил, что на этот год состояние промышленного комплекса региона как минимум устойчивое, и по некоторым отраслям есть существенный рост. Речь, в частности, идет о транспортном машиностроении.

Чтобы помочь развитию экономики края, в августе был создан Фонд развития промышленности. Его объем составил 400 миллионов рублей. Более 300 миллионов из этих денег уже распределили между крупными предприятиями, представившими проекты развития. Это компании, занимающиеся машиностроением, предприятия химической и лёгкой промышленности.

Александр Климин ( в центре). Анна Зайкова.

Остальные деньги будут распределены в начале следующего года. Получая льготные кредиты от государства, бизнес обязуется увеличить налоговые отчисления, создать новые рабочие места, повысить заработную плату работникам.

«Надо понимать, что денег можно давать сколько угодно много. Но самое главное — это эффективность заявленных проектов», — сообщил руководитель минпрома Алтайского края.

По словам Александра Климина, наиболее перспективными в ближайшее время будут компании, занимающиеся импортозамещением. Именно им и будет оказана государственная поддержка.