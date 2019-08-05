Новый способ получения зарплаты появится в России

Инициатором законопроекта, благодаря которому сотрудник сам сможет выбрать банк, привязав свою карту к платежной системе «Мир», выступил Альфа-Банк.
«Зарплатное рабство лишает работника многих преимуществ — хорошего кэшбэка, процентов на остаток зарплаты, бонусов и льгот. Выплата зарплаты через СБП — революционно новый механизм, при котором зарплатное рабство становится невозможным», — заявил Владимир Сенин, зампред правления Альфа-Банка.
Центробанк настоял на установлении такой системы для всех банков до 2020 года. Пока в ней участвуют 16 банков.