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Экономика

Новый способ получения зарплаты появится в России

Сотрудник сможет требовать перечисления зарплаты на любую банковскую карту, через систему быстрых платежей (СБП), пишет «Российская газета» со ссылкой на Центробанк.

Деньги.
Деньги.
СС0

Инициатором законопроекта, благодаря которому сотрудник сам сможет выбрать банк, привязав свою карту к платежной системе «Мир», выступил Альфа-Банк.

«Зарплатное рабство лишает работника многих преимуществ — хорошего кэшбэка, процентов на остаток зарплаты, бонусов и льгот. Выплата зарплаты через СБП — революционно новый механизм, при котором зарплатное рабство становится невозможным», — заявил Владимир Сенин, зампред правления Альфа-Банка.

Центробанк настоял на установлении такой системы для всех банков до 2020 года. Пока в ней участвуют 16 банков.

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