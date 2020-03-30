Новое руководство «Иткульского спиртзавода» рассказало об алтайском виски и миллиардных инвестициях

«Иткульский спиртзавод», который больше года находился в простое, на прошлой неделе на постоянной основе возобновил выпуск водки. Планы у новых собственников — компании «Маруся Бевереджис РУС» — грандиозные: наладить производство, выпустить на рынок настойки, а в дальнейшем удивить всех первым алтайским виски. Об этом и не только 26 марта впервые с момента покупки актива рассказало руководство спиртзавода.

Что происходит на предприятии

На прошлой неделе водочное производство, которое за годичное время распутья то запускали, то вновь останавливали, заработало на постоянной основе. На предприятии закуплено сырье для выпуска спирта, есть акцизная марка.

По планам до конца года завод должен выпустить порядка 1 млн декалитров продукции, это больше, чем в кризисный 2019-й, но меньше, чем позволяют имеющиеся мощности.

Скромность в прогнозах руководство завода объясняет просто: выпускать будут столько, сколько смогут продать, а пока в этом есть определенные сложности. За время, что спиртзавод находится в простое, торговые сети и дистрибьютеры нашли для себя других поставщиков.

Андрей Широков,

исполнительный директор «Иткульского спиртзавода»:

Путь нам предстоит непростой. Пока завод находился в простое, полки магазинов пустыми не стояли, и мы это прекрасно понимаем.

В Барнауле прошла пресс-конференция , посвященная судьбе «Иткульского спиртзавода». www. ffprom22.ru

Как «Иткульский спиртзавод» оказался в кризисе Как получилось, что успешное предприятие оказалось по уши в долгах, его новые собственники обсуждают неохотно, уточняя лишь, что это не вина самого завода. Скорее всего, неэффективно работал весь бизнес компании «Кристалл-Лефортово», в которую он раньше входил. Не исключено, что проблемы у бывшего собственника «Иткуля» могли возникнуть в связи с громкой историей экс-руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Есть версия, что чиновник контролировал действия «ОФК Банка» и вынуждал крупных производителей алкоголя, в том числе «Кристалл-Лефортово», оформлять в нем кредиты. Затем деньги выводились. В начале 2016 года ФСБ по поручению Путина провела зачистку алкогольного рынка. После того, как вскрылись мутные схемы работы, чиновника сняли с должности, возбудили уголовное дело. В октябре 2019-го «РГ» сообщала, что Чуян покинул пределы страны и, скорее всего, находится в Израиле.

Что будет с персоналом

Пока завод находился в простое и судьба его была туманной, предприятие покинули 120 человек. Кто-то нашел новую работу и уволился сам, кого-то сократили. Ждать лучшей жизни «Иткуля» решили 330 человек. С запуском производства они вернулись на свои места.

Уведомление об увольнении на «Иткульском спиртзаводе» altapress.ru

Средняя заработная плата на заводе сейчас составляет 25−26 тыс. рублей. Будет ли она расти, зависит от того, сможет ли завод выйти на запланированные объемы продаж. О расширении штата новое руководство предприятия пока не говорит.

Зачем на «Иткуль» зазывают туристов 14 лет на заводе существует свой музей, расположенный в бывшем производственном здании 1900 года постройки. Даже в прошлом году, когда спиртзавод не работал, музей продолжал функционировать, утверждает Андрей Широков. В Соколово, например, приезжали американски студенты. Бесплатные экскурсии на предприятие продолжаются и сейчас.

Сколько денег вложат в завод

Прежде чем купить производственный актив на Алтае, компания «Маруся Бевереджис РУС» провела его независимый аудит. Итоги оказались неожиданными и приятными: завод, несмотря на длительный период простоя, находится в прекрасном состоянии.

Юрий Тинт,

генеральный директор «Иткульского спиртзавода»:

У меня был многотомный отчет, в котором рассказывалось о состоянии более 5 тыс. узлов и агрегатов на производстве. Из них замены требовал только какой-то насос перекачки, который стоит порядка 20 тыс. рублей.

«Иткульский спиртзавод». Олег Богданов

До конца года инвестор все-таки будет осуществлять определенные вложения. Речь идет о 25−30 млн рублей, которые направят на развитие водочного производства.

Как «Маруся» пришла на Алтай Международная корпорация Marussia Beverages, штаб-квартира которой находится в Нидерландах, начала сотрудничать с «Иткульским спиртзаводом» еще десять лет назад. Для этой компании предприятие выпускало элитную водку, которая преимущественно отправлялась на экспорт, в том числе в США и Китай. «Для нас было важно продолжать сотрудничество с „Иткулем“, — пояснил Юрий Тинт. — И когда предприятие оказалось в сложной ситуации, мы были готовы протянуть ему руку помощи». По словам гендиректора, это удивительный пример, когда водочный завод без особых потерь вышел из состояния банкротства и возобновил производство. Обычно все заканчивалось гораздо печальнее. В общей сложности новый собственник погасил около 1,1 млрд долгов «Иткульского спиртзавода» перед кредиторами, которые накопили прежние владельцы. В компании «Маруся Бевереджис РУС» рассчитывают, что за 5−6 лет эти деньги удастся вернуть.

Иткульский спиртзавод. altairegion22.ru.

Что нового будут выпускать

В ближайшие годы собственники «Иткуля» планируют начать производство новых продуктов. Первое — это настойки с добавлением различных трав.

Юрий Тинт,

генеральный директор «Иткульского спиртзавода»:

Во всем мире Алтай воспринимается как кладезь целебных трав, и мы планируем этим пользоваться при работе над расширением портфеля продуктов «Иткульского спиртзавода».

Вторая новинка — это виски, но о нем руководство предприятия заявляет с оговоркой «возможно будет». Пока на уровне совета директоров Marussia Beverages принято решение проработать проект нового производства. Амбиции грандиозные: создать на основе местного сырья стопроцентно алтайский виски. Просто привести его из-за рубежа и разлить по бутылкам в компании не хотят.

«Иткульский спиртзавод» в Зональном районе Анна Зайкова

В структуре холдинга уже имеются свои вискикурни — одна в Японии, другая — в Шотландии. В ближайшее время Marussia Beverages планирует получить первый односолодовый виски собственного производства, который выдерживается уже несколько лет.

Что касается перспектив подобного производства на Алтае, то здесь менеджмент «Маруся Бевереджис РУС» пока конкретных прогнозов не дает, уточняя лишь, что запуск вискикурни может обойтись в 11−12 млн евро.

Юрий Тинт,

генеральный директор «Иткульского спиртзавода»:

Выглядеть все будет следующим образом. В начале 2021 года состоится совет директоров, на котором меня спросят: «Юрий, как там «Иткуль»?". Я скажу, что все отлично: производство перезапустили, вышли на запланированный объем, все процессы налажены. Они ответят: «Юрий — молодец!». После этого будем думать, что можно еще сделать на предприятии. Только в этом случае проект вискикурни будет уже рассматриваться предметно. Если все будет хорошо, строительные работы займут около полутора лет, параллельно будет идти процесс лицензирования. Потом начнется производство и выдержка продукта. Через пять лет может что-то и будет.

«Иткульский спиртзавод» в Зональном районе Анна Зайкова

Руководству компании предстоит решить еще один немаловажный вопрос — как преподнести алтайский виски. Учитывая, что изысканный потребитель воспринимает всего лишь несколько разновидностей такого продукта из США, Ирландии и Шотландии, сделать это будет не так-то просто.

«Спроси у потребителя, что такое японский виски, можешь ответа и не получить, — пояснил Юрий Тинт. — Поэтому очень важная работа — определить, что же такое российский виски».